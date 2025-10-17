El hijo de ‘la Gorda’ Fabiola relató molestia durante el funeral por el comportamiento de un asistente: “Le iba a tirar el teléfono al carajo”

David Polania, hijo de la Gorda Fabiola, confesó que vivió un momento incómodo en el funeral de su madre por la imprudencia de una persona ajena a la familia que intentó grabar el momento - crédito @soydavidpolania/ Instagram - Catalina Olaya/Colprensa

A pocas semanas de cumplirse un año del fallecimiento de la reconocida comediante Fabiola Posada, conocida como La Gorda Fabiola, su hijo David Polania, fruto de su relación con el humorista “Polilla”, compartió detalles sobre lo que su familia enfrentó durante el funeral de la artista.

En una entrevista para Los 40 Colombia, David explicó que, más allá del dolor que generó la pérdida, surgieron situaciones durante el proceso funerario que lo alteraron considerablemente en medio del duelo.

El hijo de La Gorda Fabiola indicó que la notoriedad de sus padres dificultó las honras fúnebres, ya que no pudieron vivir el luto en privado. Relató que en determinado momento, su familia tuvo que intervenir para evitar que reaccionara contra una persona ajena que, de manera irrespetuosa, grababa el ataúd durante la ceremonia.

El hijo de la Gorda Fabiola enfrentó un acto de irrespeto durante el funeral de la comediante - crédito @Catalina Olaya/Colprensa

“Para mí era un momento muy vulnerable y estaba encabezado la caminata hacia el camión fúnebre, pues mi mamá iba en su trayecto final, entrego a mi mamá y volteo y lo que veo es un flash de un celular grabando, ahí pierdo toda la cordura”, dijo David asegurando que pensó en reaccionar de manera agresiva.

“Me pareció una falta de respeto, no respetar un momento tan íntimo y yo tenía como un cordón como de 4 personas y empiezo a quitarlas para intentar agarrar el celular y lanzarlo al carajo… En ese momento me detuvieron a la fuerza y me dijeron que podía convertirse en un escándalo", explicó.

Aunque el hijo de la fallecida comediante aseguró que no sabe si el video fue publicado en redes sociales, sí aprovechó el momento para pedir respeto a los fanáticos por los sentimientos que pueden tener los familiares en ese momento. “A esa persona, si está viendo o si está escuchando, por favor respeta la intimidad y aunque somos figuras públicas, no te da el derecho de meterte en momentos tan vulnerables, no me parece bien que el dolor esté documentado”. Añadió.

La despedida de la Gorda Fabiola, marcada por la imprudencia en medio del dolor de su familia - crédito @soydavidpolania/ Instagram

David se hizo un tatuaje en honor a su madre

El también influencer reveló que semanas después de la muerte de su madre, decidió hacerse su primer tatuaje como un homenaje a la fallecida humorista.

“Me hice mi primer tatuaje en medio de tanto dolor, decidí tatuarme el autógrafo de mi mamá, no la firma, sino el autógrafo, este es el que ella hacía cuando la gente se lo pedía y la historia es que básicamente yo soy un lienzo de ella y ahí está firmando”, reveló Polania. Además, confesó que la firma la tomó de una dedicatoria que ella misma le hizo hace un par de años.

David Polanía presumió el tatuaje que se hizo en honor a su madre - crédito captura de pantalla Los 40 Colombia / YouTube

El hijo de la Gorda Fabiola revela la emotiva canción que acompañó sus últimos minutos en la UCI

La despedida de “la Gorda” Fabiola, estuvo marcada por un momento íntimo y simbólico en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Bogotá. Según relató su hijo David Polania la familia acompañó a Fabiola en sus últimos instantes de vida, manteniendo la unión que caracterizó a los Polania Posada.

David Polania narró que, minutos antes del fallecimiento, decidió reproducir en su teléfono la canción Me gustas tanto, un tema con importancia especial para sus padres: “Cuando ella estaba en la UCI en los últimos minutos, yo le puse en el celular la canción de Me gustas tanto que era la de mis papás, siempre la escuchábamos en el carro, en viajes, en varios momentos y ellos la cantaban”. La partida de Fabiola coincidió con el final de la canción, mientras su esposo, hijos, hermanos y otros familiares estaban presentes.

David subrayó el valor emocional de ese instante: “Esa canción fue vital para ese momento, para poder transformar el amor de ellos de un amor físico a un amor más espiritual en diferentes planos y a penas la canción terminó, sonó la máquina de los signos vitales”.

David Polania acompañó a su madre, la Gorda Fabiola, en sus últimos instantes, reproduciendo una canción significativa que despidió a la humorista rodeada de sus seres queridos en la clínica - crédito @soydavidpolania/Instagram

El hijo de la comediante también reconoció momentos de tensión familiar antes de la hospitalización, y reveló que, pese a las diferencias, la reconciliación se dio en los últimos días. “La pelea fue por algo muy superficial y al final, cuando llegó a la clínica, sentí que debíamos enmendar las cosas y dos días antes de su muerte lo hicimos, estuve con ella en urgencias, limamos las asperezas, al día fue su cumpleaños y al siguiente su fallecimiento”, compartió David Polania.

En su testimonio, David expresó cómo, a pesar del dolor, la familia logró acompañar a Fabiola Posada en un ambiente de cercanía y afecto, honrando su memoria y su legado en el humor colombiano.