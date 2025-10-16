Vicky Dávila se fue contra Quintero, Corcho y Cepeda, y los llamó “los herederos de Petro”: “Ni un voto por ellos que quieren seguir la obra destructora de Petro”

Vicky Dávila se despachó contra Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero - crédito Montaje Infobae

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila encendió el debate político en Colombia en una serie de publicaciones en la red social X.

En sus publicaciones en X, Vicky Dávila calificó de “show” la renuncia de Daniel Quintero a la consulta para elegir candidato, y sugirió que la decisión ocurre en medio de las investigaciones por presunta corrupción que afectan tanto a Quintero como a su hermano.

Además, aludió a una reciente investigación de Noticias Caracol, encabezada por Ricardo Calderón, para subrayar la gravedad del caso.

“Lo del acusado Daniel Quintero y su renuncia a la consulta, es un show que quién sabe qué pretende. En todo caso, se da en un momento en el que está acorralado por las acusaciones de corrupción en su contra y contra su hermano. Lo de Ricardo Calderón y Noticias Caracol, uffff”, publicó la periodista.

Dávila también centró su atención en los llamados “herederos de Petro”, refiriéndose a Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Sobre ellos alertó: “¡CUIDADO! Los 3 herederos de Petro son muy peligrosos para Colombia. Daniel Quintero, acusado por corrupción, Carolina Corcho, le dicen la doctora muerte, una de las responsables porque en el país haya millones de pacientes sin medicamentos, mendigando, mientras corre riesgo su vida o la pierden. Y el senador Iván Cepeda, solo miren en Google, sale en fotos con los peores criminales, qué desconfianza. Ni un voto por ellos que quieren seguir la obra destructora de Petro”.