Colombia

Vicky Dávila se fue contra Quintero, Corcho y Cepeda, y los llamó “los herederos de Petro”: “Ni un voto por ellos que quieren seguir la obra destructora de Petro”

La precandidata presidencial lanzó graves advertencias sobre el futuro político de Colombia, luego de la salida de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Vicky Dávila se despachó contra
Vicky Dávila se despachó contra Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero - crédito Montaje Infobae

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila encendió el debate político en Colombia en una serie de publicaciones en la red social X.

En sus publicaciones en X, Vicky Dávila calificó de “show” la renuncia de Daniel Quintero a la consulta para elegir candidato, y sugirió que la decisión ocurre en medio de las investigaciones por presunta corrupción que afectan tanto a Quintero como a su hermano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, aludió a una reciente investigación de Noticias Caracol, encabezada por Ricardo Calderón, para subrayar la gravedad del caso.

Lo del acusado Daniel Quintero y su renuncia a la consulta, es un show que quién sabe qué pretende. En todo caso, se da en un momento en el que está acorralado por las acusaciones de corrupción en su contra y contra su hermano. Lo de Ricardo Calderón y Noticias Caracol, uffff”, publicó la periodista.

Dávila también centró su atención en los llamados “herederos de Petro”, refiriéndose a Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Sobre ellos alertó: “¡CUIDADO! Los 3 herederos de Petro son muy peligrosos para Colombia. Daniel Quintero, acusado por corrupción, Carolina Corcho, le dicen la doctora muerte, una de las responsables porque en el país haya millones de pacientes sin medicamentos, mendigando, mientras corre riesgo su vida o la pierden. Y el senador Iván Cepeda, solo miren en Google, sale en fotos con los peores criminales, qué desconfianza. Ni un voto por ellos que quieren seguir la obra destructora de Petro”.

Temas Relacionados

Vicky DávilaCarolina CorchoIván CepedaDaniel QuinteroGustavo PetroPresidente PetroPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

El padre de Greeicy Rendón, imputado por secuestro y tortura tras millonario robo en su finca: No aceptó los cargos en su declaratoria

El proceso es por las supuestas torturas de dos empleados, luego del hurto de una caja fuerte con más de mil millones de pesos en efectivo en la finca de Greeicy Rendón, en Rionegro (Antioquia)

El padre de Greeicy Rendón,

Andrés Forero criticó el posible nombramiento de Bernardo Camacho como nuevo superintendente de Salud: “9 meses interventor de Nueva EPS y responsable principal de su crisis”

El representante a la Cámara del Centro Democrático responsabiliza a Camacho del deterioro registrado en la Nueva EPS durante su intervención y advierte sobre posibles inhabilidades legales

Andrés Forero criticó el posible

Gustavo Petro habló de rapero que murió por disparo en protestas en Perú y recordó a Pedro Castillo: “Debo expresar mi preocupación”

El presidente colombiano manifestó inquietud tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz durante las manifestaciones, señaló violaciones a derechos humanos y pidió diálogo para resolver la crisis política en el país andino

Gustavo Petro habló de rapero

Bernardo Camacho es el principal candidato para liderar la Superintendencia de salud tras salida de Giovanni Rubiano: publicaron su hoja de vida

La dimisión de Rubiano, formalizada el 14 de octubre, deja a Camacho como favorito para asumir la dirección de la Supersalud, en medio de la crisis y cuestionamientos al sistema de salud colombiano

Bernardo Camacho es el principal

Robaron a la Banda sinfónica de Cundinamarca luego de presentarse en La Vega: se les metieron al hotel y se llevaron los instrumentos

Instrumentos musicales, celulares y dinero en efectivo desaparecieron mientras los músicos dormían en el hospedaje: las víctimas piden ayuda para recuperar sus pertenencias

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

CORE Medellín 2026 anunció su

CORE Medellín 2026 anunció su cartel de artistas: conozca fecha y precios de boletería

La eterna Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, recuerda con cariño su paso por Colombia

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Así fue el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’: sonó a Colombia con la presentación de Karol G y Valentina Castro debutó junto a los “ángeles”

Gregorio Pernía soltó dura reflexión sobre las redes sociales: “No es real, nada es real”

Deportes

En video: Argentina celebró su

En video: Argentina celebró su pase a la final del Mundial Sub-20 burlándose de Colombia con canción de Ryan Castro

América de Cali es semifinalista de la Copa Colombia: eliminó al Junior en serie de penales por 8-7

Este es el estado de salud del árbitro violentamente agredido en un partido del equipo sub-17 de América: delegado arbitral entregó detalles

Iván Mejía arremetió contra la selección Colombia tras derrota frente a Argentina en mundial Sub-20: “Lenguaje perdedor”

Técnico de Colombia lamentó la derrota contra Argentina en el Mundial Sub-20: “Estos chicos merecían ganar”