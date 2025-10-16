Colombia

Transmilenio activa desvíos por nuevo punto de manifestaciones: rutas del Sitp afectadas

Marchas en distintos sectores de la ciudad por reclamos al Gobierno han generado cierre de vías y presencia de autoridades, en diferentes zonas de la Bogotá

Por Camila Castillo

Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado hacia el oriente - créditos @PasaenBogota / X

Manifestantes del Congreso de los Pueblos protagonizaron desde el martes 14 de octubre una serie de protestas en diferentes sectores de Bogotá, incluyendo la toma de instituciones y presuntos actos de vandalismo.

Las jornadas, motivadas por reclamaciones al Gobierno nacional, continuaron durante el miércoles con acciones que alteraron la movilidad, sobre todo en la calle 26, donde miles de usuarios tuvieron que bajarse de los buses para caminar y conectar con rutas alternas.

Manifestaciones en Bogotá

Para este jueves 16 de octubre, los focos de tensión se trasladaron al Portal 20 de Julio de TransMilenio, donde se reportó vandalismo. En plena hora pico, diversos videos difundidos a través de redes sociales mostraron a un grupo de personas encapuchadas interviniendo las instalaciones, bloqueando cámaras de seguridad y difundiendo panfletos con mensajes que promovían la evasión del pago del pasaje en el sistema de transporte masivo.

En las imágenes, dos hombres sobre los torniquetes intentan impedir la grabación de las cámaras mientras otros participantes reparten mensajes de incitación a desobedecer normas ciudadanas.

Usuarios del transporte público alertaron además sobre la presencia de amenazas dirigidas hacia personal de las entidades que operan en ese punto, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

Paralelamente, se informó sobre un grupo de personas que bloqueaba la operación de buses zonales en la carrera 10 con calle 31 sur. Sin embargo, esta afectación perduró tan solo 15 minutos.

A las 11:11 a. m. Transmilenio informó que producto de nuevas manifestaciones en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos de la vía.

Por la novedad inició el desvío de buses zonales hacia la avenida Esperanza. La afectación directa es para las siguientes rutas:

  • BK905
  • BK903
  • GK502
  • 927
  • 12
  • P500
  • 577
  • KB309
  • KH317
  • CG147
  • KC323
  • KC321
  • KC315

La Secretaría de Movilidad informó que en el punto ya están los gestores de transito, quienes recomiendan tomar como vías alternas las avenidas Esperanza y Mutis.

Otras complicaciones en la movilidad

Las autoridades reportaron que las fuertes lluvias registradas en Bogotá provocaron encharcamientos, especialmente en la Autopista Medellín con kilómetro 0.5, sentido Oriente – Occidente, lo que ha generado congestión y retrasos en los tiempos de desplazamiento. Además, se informó la presencia de un camión varado en la localidad de Chapinero, sobre la avenida carrera 7 con calle 53, sentido Norte – Sur, lo que representa una novedad en la vía.

Durante la jornada se registraron siniestros viales en las localidades de Engativá y Kennedy, donde la movilidad se ha visto afectada a lo largo de la mañana mientras avanzan los procedimientos correspondientes. En dos de estos incidentes se reportó fallecimiento de personas, según confirmaron las autoridades.

Noticia en desarrollo...

