Colombia

Procuraduría investigará alministro Montealegre por queja de Álvaro Uribe Vélez: lo acusó de “criminal de guerra”

La indagación busca establecer si el ministro de Justicia incurrió en una intromisión indebida y vulneró la autonomía judicial en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El ministro de Justicia, Eduardo
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrentados nuevamente por una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría - crédito Colprensa / Carlos Ortega / EFE

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, luego de la denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo señala de difundir mensajes de odio y de haberlo calificado como “criminal de guerra” mediante cadenas de Whatsapp.

La apertura de la indagación fue ordenada por la Procuradora Delegada Ponente Patricia Carrillo Blanco el pasado 10 de octubre de 2025, dentro del proceso radicado ante la Sala Disciplinaria de Instrucción del órgano de control.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La queja, presentada por el exmandatario el 17 de septiembre de 2025, acusa a Montealegre de haber incurrido en una presunta intromisión indebida en la administración de justicia, al emitir pronunciamientos que, según Uribe, vulneran la autonomía judicial y afectan las garantías fundamentales en el proceso penal que se adelanta en su contra.

Para el exjefe de Estado, las actuaciones del ministro no solo cruzan los límites de la libertad de expresión, sino que buscan influir indebidamente en la opinión pública y en las decisiones judiciales.

Copia del auto mediante el
Copia del auto mediante el cual la Procuraduría Delegada Ponente Patricia Carrillo Blanco ordenó la apertura de la investigación preliminar contra el ministro de Justicia - crédito red social X

De acuerdo con el documento entregado a la Procuraduría, Montealegre —quien fue Fiscal General de la Nación entre 2012 y 2016— figura como presunta víctima en el proceso penal que actualmente cursa ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de la capital.

En ese contexto, el ministro ha hecho uso de los derechos que le otorga el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal, los cuales permiten a las víctimas participar activamente en las diligencias judiciales.

Sin embargo, Uribe considera que Montealegre ha excedido ese espacio, utilizando su posición como funcionario público para interferir en el proceso.

La denuncia subraya que el ministro habría aprovechado su visibilidad institucional para promover mensajes de odio e información falsa, difundidos de manera masiva en redes y aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp.

En entrevista con el periodista Daniel Coronell, el ministro Eduardo Montealegre Lynett se refirió directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez con expresiones como “criminal de guerra”, además de hacer alusión a su hermano, Santiago Uribe, y a los procesos judiciales relacionados con el paramilitarismo en Antioquia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al ministro de Justicia ante la Procuraduría por presunta promoción de mensajes de odio y difamación - crédito red social X

Las críticas del ministro Montealegre y a la familia Uribe Vélez

Durante esa conversación, Montealegre expuso su versión sobre el proceso penal de Santiago Uribe Vélez, asegurando que “la prueba contra Santiago era contundente”, pues existían testimonios y evidencias que demostraban la existencia del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles. También sostuvo que absolver a Santiago Uribe constituiría un prevaricato, al considerar que las pruebas en su contra eran suficientes para una condena.

En sus declaraciones, Montealegre afirmó además que Álvaro Uribe habría orquestado un montaje judicial en su contra, a través de los señalamientos de la exfiscal Hilda Niño, quien lo acusó de haber impulsado una persecución desde la Fiscalía contra los hermanos Uribe. Según el ministro, “el montaje lo hace ese Álvaro Uribe para ocultar delitos de lesa humanidad. ¿Cuál delito de lesa humanidad? El caso de Los Doce Apóstoles”, expresó durante la entrevista.

Montealegre también señaló que “la fortuna de Álvaro Uribe tiene origen en que su padre era lavador del cartel de Medellín” y recordó que el exmandatario fue destituido como alcalde de Medellín por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Además, sostuvo que cuando Uribe dirigía la Aeronáutica Civil, otorgó licencias aéreas a miembros del cartel de Medellín.

Montealegre afirma que Santiago y Uribe son criminales de guerra - crédito Daniel Coronell

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación fundamentó la apertura de la investigación en lo dispuesto por el artículo 208 del Código General Disciplinario, que faculta al Ministerio Público para adelantar indagaciones preliminares cuando existan indicios de conductas contrarias a la ética y la función pública.

En esta etapa, el órgano de control busca determinar si las actuaciones y declaraciones del ministro vulneraron la autonomía judicial o los derechos fundamentales de las partes involucradas.

Temas Relacionados

Eduardo MontealegreÁlvaro Uribe VélezCriminal de GuerraProcuraduría GeneralMinistro de JusticiaExpresidente UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Unión de Partidos Latinoamericanos aplaudió fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe

La organización, de la que hace parte el ex jefe de Estado colombiano Andrés Pastrana, ponderó de forma positiva el proceder de los magistrados, que en segunda instancia dejaron sin piso la condena que había proferido la jueza Sandra Heredia

Unión de Partidos Latinoamericanos aplaudió

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los cuadrangulares, el equipo Embajador recibe a los santandereanos, que desean el liderato nuevamente

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO,

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

El creador de contenido forma parte del primer grupo de aspirantes a entrar al formato en 2026, mediante la votación del público

Nicolás Arrieta confesó por qué

Presidente de Nacional aclaró su relación con Leonel Álvarez en medio de rumores que lo ubican en el club Verdolaga

El entrenador del Atlético Bucaramanga, que ganó la Copa Libertadores con los verdes en 1989, ha sido vinculado con el equipo antioqueño desde que se confirmó la salida del argentino Javier Gandolfi

Presidente de Nacional aclaró su

Falleció exparticipante de ‘La Voz Colombia’ tras denunciar negligencia en atención contra el cáncer

Por medio de su última publicación, el cantante habló de las precarias condiciones que vivió en un centro médico

Falleció exparticipante de ‘La Voz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta confesó por qué

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Deportes

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO,

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Presidente de Nacional aclaró su relación con Leonel Álvarez en medio de rumores que lo ubican en el club Verdolaga

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga: el Embajador debe ganar para evitar la eliminación

Nueva polémica en la nómina de Millonarios: habría separado a un jugador por actos de indisciplina

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”