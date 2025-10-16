Maduro instó a la población y a las fuerzas de seguridad a redoblar los esfuerzos en los próximos días, enfocándose en la “preparación integral para la defensa” - crédito Alexa Rochi /Presidencia.

El despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe intensificó la respuesta del gobierno de Venezuela, que anunció la extensión del plan ‘Independencia 200’ a los estados fronterizos de Táchira, Apure y Amazonas. Esta medida, comunicada por el dictador Nicolás Maduro a través de una llamada telefónica al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), busca fortalecer la “defensa integral” del país en un contexto de crecientes tensiones con la administración estadounidense.

La activación de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en sectores limítrofes con Colombia forma parte de una estrategia defensiva que, según Maduro, comenzó a implementarse de manera progresiva, con especial énfasis en regiones con salida al Caribe.

El dictador subrayó la importancia de la unidad nacional en este proceso, afirmando: “Estamos ganando la paz, zona por zona, territorio por territorio, estado por estado, ¿y quién gana la paz? La gana la sociedad entera, la sociedad unida, el pueblo unido en perfecta unión nacional. Vamos avanzando porque Venezuela hoy se transforma en un ejemplo (...) de dignidad, de valentía, de pueblo pacífico, decente, trabajador”, según sus declaraciones recogidas por el medio citado.

Maduro confirmó plan de defensa en tres estados fronterizos con Colombia ante despliegue militar de Estados Unidos- crédito La Opinión

Maduro instó a la población y a las fuerzas de seguridad a redoblar los esfuerzos en los próximos días, enfocándose en la “preparación integral para la defensa”. Además, este miércoles 15 de octubre de 2025 se sumaron Caracas y el estado de Miranda al plan, ampliando la cobertura a 11 regiones, la mayoría de ellas costeras, junto con el estado insular de Nueva Esparta en el sureste del Caribe.

A través de su canal de Telegram, Maduro solicitó a los habitantes, militares y policías de Caracas y Miranda donde, según sus palabras, residen casi siete millones de personas que activen “toda la fuerza de defensa integral” para proteger infraestructuras clave como montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades, con el objetivo de “seguir ganando la paz”.

La movilización en Miranda fue liderada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien reiteró que el país se mantiene “en resistencia activa y prolongada” frente a lo que calificó como “la agresión, el asedio y los ataques del imperialismo”, en alusión directa a Estados Unidos. Cabello acusó al gobierno estadounidense de intentar “robar” los “inmensos recursos naturales” de Venezuela y explicó que el plan busca asegurar el funcionamiento de la nación mientras se prepara para su defensa, una tarea que, según él, recae también en la ciudadanía y no únicamente en las autoridades.

Por su parte, Estados Unidos justifica su despliegue en el Caribe como parte de una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de Venezuela. Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro sostiene que esta acción representa una “amenaza” orientada a promover un “cambio de régimen” y a “apropiarse” de los recursos venezolanos.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que evalúa la posibilidad de realizar ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, tras el hundimiento en el mar de varias embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, estaban vinculadas con el tráfico de drogas.

Petro salió a defender a Maduro de posible intervención de Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro volvió a retar a Donald Trump, frente al tema con Venezuela - crédito Iván Valencia/AP - EFE

En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó en sus redes sociales la estrategia de Estados Unidos que tiene como objetivo debilitar a los grupos dedicados al narcotráfico en América Latina y el Caribe.

Para el mandatario colombiano, los bloqueos y sanciones impuestas al vecino país han desembocado en problemáticas que afectan el territorio, además de mencionar que Colombia ha sido uno de los principales afectados por la migración de venezolanos.

Petro sostuvo que el Gobierno Trump debería revisar los efectos de sus decisiones, puesto que Estados Unidos será una de las naciones más afectadas por las arremetidas contra la dictadura de Maduro.

El jefe de Estado considera que es mejor hablar de democracia e impulsar elecciones libres en el vecino país - crédito @petrogustavo/X

“Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela El presidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndóle daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con destino Colombia a muchos países suramericanos y a los EEUU (sic)”, escribió en su cuenta de X.