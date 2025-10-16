Colombia

Crudo relato del novio de la influenciadora Baby Demoni, que sostuvo una discusión con ella antes de su muerte: “Tuve una corazonada y me devolví”

Un joven que en redes sociales se identifica como ‘Samor One’ rompió el silencio al afirmar que personas del entorno de la creadora de contenido están difundiendo mentiras sobre la tragedia

Crudo relato del novio de la influenciadora Baby Demoni, que sostuvo una discusión con ella antes de su muerte: “Tuve una corazonada y me devolví” - crédito @samor.one/Instagram

La noticia sobre el fallecimiento de la creadora de contenido Alejandra Esquin, conocida en las redes sociales como Baby Demoni, se difundió en redes sociales tras la publicación de la influenciadora Yina Calderón, que entregó la fatal noticia el 15 de octubre de 2025 a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

La reacción en línea no se hizo esperar y, antes de que se confirmara la muerte, surgieron acusaciones dirigidas a la pareja sentimental de la modelo, lo que llevó a este último a pronunciarse públicamente en su cuenta de TikTok.

El joven conocido como “Samor One”, que en Instagram se identifica como músico, comenzó su testimonio asegurando que, pese a que si iba a emitir un pronunciamiento público del caso, hubo personas del entorno de Baby Demoni que se anticiparon, a las cuales acusó de difundir mentiras.

“Lo último que quería en esta situación es tener que salir a hablar, pero veo que ya hay personas que salieron a hablar diciendo mentiras, diciendo injurias, cuando ellos no estuvieron ahí, no saben qué fue lo que pasó”, comenzó contando la pareja sentimental de Baby Demoni.

“Hay una persona que sale a hablar, pero en los videos siento yo que más se está lavando las manos. Salen a decir mentiras, salen a decir que ella nos estaba haciendo daño, que ella no tiene heridas en el cuerpo haciéndose daño. Cuando, pues yo fui la persona que la auxilié, la persona que la llevó a urgencias, aseguró ”Samor One", sin mencionar a la persona en cuestión.

Tensa discusión y una “corazonada”

A continuación, el joven reveló que, pese a descubrir ciertos hechos personales sobre los que prefirió no detallar, reconoció que confrontó a Baby Demoni, hecho que desencadenó en una tensa discusión.

“Se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas, yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa fuerte discusión, pues, hombre, yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire. Cuando me salí, como a los 15 minutos ella me dejó un mensaje que decía… Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía“, fueron las palabras que “Samor” compartió en TikTok.

De acuerdo con la versión, “Samor One” tuvo un impulso espontáneo que lo llevó regresar rápidamente a la vivienda, donde encontró a “Baby Demoni” en una situación autolesiva. En ese momento, solicitó la ayuda de los vecinos y la trasladó de inmediato a urgencias.

“Yo tuve una corazonada en ese momento y me devolví lo más rápido que pude. La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en la que vivimos”, aseguró el joven en su clip.

“Samor One” explicó que decidió hacer pública su versión de los hechos no solo por las amenazas que estaba recibiendo, sino también para proteger su reputación. El joven aseguró contar con pruebas que respaldan su relato, aunque optó por no divulgarlas para no interferir en la investigación.

“Ya están llegando mensajes de todos los mensajes que llegan de la comunidad de ella pensando que yo soy el culpable cuando no es así. Gracias a Dios, yo tengo todas las pruebas de todo. No se las puedo mostrar, muchachos, porque, pues sí, esto se va para un proceso legal, eso sería contaminar las pruebas y no lo puedo hacer. Pero salgo a hablar y a dar la cara, porque el que nada debe, nada teme”, sentenció.

Además del relato de “Samor One”, un joven identificado en redes como “La Fresa Más Nea” también intervino en la discusión pública, refiriéndose a un altercado ocurrido en el hospital. En sus declaraciones, manifestó: “En el hospital hubo un encontrón donde se dirigió a mí diciendo que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar. Temo por mi vida y por eso es que hago estos videos“ aseguró esa persona.

