Buenas noticias para los usuarios de gas en Colombia: así va el restablecimiento de operaciones de la planta de Cartagena

SPEC LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia. Su función es importar GNL, regasificarlo (convertirlo de nuevo a gas) y así respaldar la generación de energía eléctrica y el suministro de gas natural al país, conectándolo con mercados internacionales de gas - crédito SPEC LNG

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), responsable de la principal planta de importación de gas natural en Colombia ubicada en Cartagena, confirmó que la operación de regasificación avanza en su restablecimiento luego de varios días de trabajos técnicos y coordinaciones con el sector energético. La empresa anunció durante la tarde del jueves 16 de octubre que mantiene la estimación de entrada en operación al finalizar el día, tras superar una serie de contratiempos eléctricos que postergaron el cronograma inicial.

“Avanza el restablecimiento de la operación de regasificación y, de acuerdo con los análisis técnicos, se mantiene la estimación de entrada en operación al finalizar la tarde de hoy,” comunicó la compañía al destacar su compromiso con la coordinación permanente con las autoridades y agentes del mercado energético. “Seguiremos informando sobre los avances,” añadió SPEC LNG.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La planta informó que el mantenimiento programado de su infraestructura, llevado a cabo entre el 10 y el 14 de octubre, se cumplió según lo previsto. Adicionalmente, el viernes 17 de octubre se prevé la llegada de un buque metanero desde Estados Unidos con aproximadamente 70.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), cantidad adquirida por los usuarios de la terminal para respaldar el suministro tanto del sistema eléctrico como de gas natural del país.

SPEC LNG dice que se mantiene la estimación de entrada en operación de la planta de regasificación de Cartagena al finalizar la tarde del 16 de octubre - crédito SPEC LNG

Durante la semana, el gerente general de SPEC LNG, José María Castro, aseguró que “gracias a la coordinación anticipada con los usuarios de la infraestructura, autoridades del sector energético y al compromiso de nuestro equipo humano, contratistas y proveedores, logramos cumplir con el cronograma establecido y reestablecer los servicios de regasificación de manera segura y eficiente”.

Sin afectaciones al sector energético

El proceso de mantenimiento no generó afectaciones al sector energético ni interrupciones en el suministro para los sectores esenciales e industriales del país.

“El GNL regasificado en SPEC LNG ha permitido respaldar más del 60% de la generación térmica a gas del país y ha representado más del 30% de la demanda nacional de gas. Los trabajos realizados mantienen la infraestructura en óptimas condiciones para seguir brindando el respaldo que requiere el sistema energético del país”, afirmó la planta por medio de un comunicado.

El gas es clave para la calidad de vida de millones de colombianos - crédito Europa Press

Desde diciembre de 2016, la terminal recibió cerca de 9,5 millones de metros cúbicos de GNL mediante 152 buques metaneros, con lo que suminsitró aproximadamente 190.000 millones de pies cúbicos de gas natural a diferentes sectores, térmicos y no térmicos. SPEC LNG sostiene que su infraestructura mantiene una confiabilidad del 99%.

Seguimiento del Gobierno

Asimismo, el proceso de reactivación de la planta fue seguido de cerca por el Ministerio de Minas y Energía, así como por la Superintendencia de Servicios Públicos, que solicitó a la compañía reportes constantes sobre el avance de los trabajos. Una falla eléctrica registrada poco después de la culminación del mantenimiento programado, en la madrugada del 15 de octubre, interrumpió de forma temporal el reinicio de la operación.

De inmediato, equipos técnicos de SPEC LNG y de Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), trabajaron en la solución del incidente.

Desde hace varios meses, gremios del sector están advirtiendo escasez de gas en Colombia - crédito Colprensa

“Inmediatamente se comenzó a atender la situación, y en este momento todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de Hoegh, operador de la FSRU, se encuentran identificando la causa y solución a este evento,” señaló la empresa. “SPEC LNG espera superar esta contingencia en el menor tiempo posible y estará informando los avances”, reportó en su momento.

El papel de Ecopetrol y otras empresas

Durante la contingencia, Ecopetrol, las empresas del sector y el Gobierno nacional implementaron planes de contingencia para garantizar el suministro de gas en el país. La terminal de Cartagena es clave para la importación de gas natural que utiliza la generación eléctrica, cubriendo buena parte de la demanda en la región Caribe y sectores que requieren este recurso tras la pérdida de autosuficiencia nacional.

SPEC LNG reiteró que mantendrá una comunicación fluida con autoridades y agentes del mercado, a quienes agradeció la colaboración prestada durante el proceso técnico y logístico. “SPEC LNG reitera su compromiso con la comunicación y coordinación permanente con las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada”, concluyó la compañía.