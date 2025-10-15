Le robaron una millonada a reconocida creadora de contenido colombiana en un hotel de Miami: pidió ayuda para recuperar sus pertenencias

MAV denuncia robo de joyas en hotel de Miami tras su regreso a Medellín - crédito @oficial_mav/IG

El regreso de María Alejandra Villegas, conocida en redes sociales como Mav, a Medellín estuvo marcado por una amarga sorpresa, pues según comentó en un video publicado en sus redes sociales, descubrió que había sido víctima de un robo en hotel de Miami durante su estadía.

La creadora de contenido paisa denunció públicamente que al abrir su equipaje y revisar su estuche de joyas, notó la ausencia de varios objetos personales de alto valor, tanto económico como sentimental, por lo que recurrió a sus seguidores para solicitar ayuda en la recuperación de sus pertenencias.

“Me robaron. Bueno, ustedes saben, yo estaba en Miami y acabé de llegar acá a Medellín. Cuando estaba organizando mis maletas, estaba organizando mi cofrecito donde guardo todas mis joyas y me di cuenta de que me faltaban muchas cosas”, empezó contando la influenciadora.

Entre los artículos sustraídos se encuentran varios anillos con un profundo significado personal, como uno con la figura de un león, otro con la inscripción “Mav” —su nombre artístico—, y piezas que le fueron obsequiadas en fechas especiales, incluyendo un anillo de serpiente regalado por Juanjo (su novio) en su cumpleaños, así como los anillos de sus quince años y de su graduación.

Creadora de contenido MAV sufre millonario robo en hotel de Miami - crédito @priv_mav/TikTok

Además, se le habrían llevado la cadena que compartía con su pareja, que ella compró para que los cargaran, al igual que un dije de la Virgen entregado en su último aniversario, un Apple Watch y un reloj de la marca Guess, adquirido recientemente.

MAV relató que estos objetos no solo representaban un valor económico considerable, sino que estaban ligados a recuerdos y momentos importantes de su vida.

“Yo estoy segura de que no quedaron en el hotel porque fueron demasiadas cosas y si hubieran quedado en algún lado, o sea, yo los veo, son cosas que se ven. Entonces, creo que estoy un noventa por ciento segura de que sí tuvo que haber entrado alguien y se los tuvo que haber llevado”, indicó María Aelajnadra.

La creadora de contenido explicó que se percató del robo únicamente al llegar a Medellín, mientras organizaba sus maletas, y en su testimonio, descartó también la posibilidad de que la pérdida ocurriera durante los vuelos, ya que su equipaje permaneció asegurado con candado en todo momento.

María Alejandra Villegas pide apoyo tras ser víctima de robo en Miami - crédito @oficial_mav/IG

Asimismo, MAV recordó que, durante su estancia en el hotel, experimentó situaciones inusuales, como por ejemplo que el primer día sintió que alguien intentaba abrir la puerta de su habitación, aunque en ese momento no le dio importancia y en otra ocasión, encontró su joyero desplazado y cerrado junto a la cama, con el contenido desordenado, lo que atribuyó inicialmente al movimiento del equipaje en el viaje.

Sin embargo, al constatar la falta de sus pertenencias, expresó su convicción de que alguien ingresó a la habitación y se llevó los objetos.

Tras informar al hotel sobre el incidente, MAV recibió la indicación de esperar 24 horas para que el establecimiento pudiera realizar una revisión interna y esclarecer lo sucedido, ante esto manifestó su extrañeza ante la respuesta y reiteró su certeza de que los objetos no se extraviaron accidentalmente, sino que fueron sustraídos deliberadamente.

Ante la situación, MAV hizo un llamado a la comunidad latina en Miami y a sus seguidores, compartiendo imágenes de las joyas robadas y solicitando cualquier información que pudiera ayudar a localizarlas.

María Alejandra Villegas pide ayuda a sus seguidores tras perder objetos de gran valor en Miami - crédito @priv_mav/tiktok

“Supongo yo que si se los llevó alguien, sí o sí van a ir a venderlos. Les cuento esto porque yo sé que en Miami hay muchos latinos y, pues, los anillos son muy específicos, por eso les muestro fotos. Por si de pronto, por un milagro, alguien los ve, alguien ve quién los está vendiendo, cualquier cosa, me digan, por favor”, expresó en su mensaje.

La experiencia llevó a MAV a reflexionar sobre la importancia de cuidar los objetos personales y a reconocer que, en adelante, será más precavida con sus pertenencias. A pesar del golpe emocional, la creadora de contenido se mostró esperanzada en que la honestidad y la solidaridad de la comunidad puedan contribuir a la recuperación de sus bienes.

“De eso me queda la lección de que uno no tiene que andar para todos lados con todo. Y que tengo que estar muy atenta a mis cosas, realmente, porque sí, yo soy un poquito despistada... Entonces si de pronto hay un milagrito y alguien que ha vivido en Miami me conoce y ve que alguien está vendiendo estos anillos o la cadena o algo, me dicen, porfa. Quiero creer que todavía existe gente honrada que de pronto pueda ayudarme”, finalizó.