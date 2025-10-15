Manifestación del Congreso de los Pueblos afecta Transmilenio: hay estaciones cerradas

Participantes del Congreso de Pueblos se movilizan en Bogotá y generan caos en la movilidad - crédito Secretaría de Movilidad

Este miércoles 15 de octubre, se registra un cierre total en varios tramos de la avenida El Dorado (calle 26), en sentido oriente, debido a una manifestación.

En el lugar permanecen agentes de la Policía y gestores de convivencia, quienes acompañan a miembros del Congreso de los Pueblos y coordinan desvíos para minimizar retrasos a quienes transitan hacia la calle 26y zonas del norte de la ciudad durante la hora pico.

Un grupo perteneciente al Congreso de Pueblos se moviliza por la calle 26 al oriente - crédito Secretaría de Movilidad

Transmilenio informó que por la novedad en la vía, se ordenó el cierre temporal de las estaciones:

Centro Memoria

Concejo de Bogotá

Ciudad Universitaria

Por otro lado, las autoridades indicaron que las congestiones se agravan por el alto flujo de usuarios que se bajan a caminar por la calzada exclusiva de Transmilenio, buscando conectarse a las próximas estaciones para continuar su viaje.

Así avanzan las manifestaciones en Bogotá

A las 8:30 a. m. los manifestantes avanzan hacia el oriente de la ciudad y actualmente se encuentran sobre la avenida El Dorado con carrera 19B, a la altura del Parque el Renacimiento. La calzada mixta y la exclusiva permanecen completamente bloqueadas.

A las 9:00 a. m. la protesta continua sobre la Av. El Dorado con Av. Caracas hacia el oriente. Se mantiene la afectación de calzada mixta y exclusiva. Unidades de Grupo Guía y Transito apoyan el desvío del tráfico a la altura de la carrera 19B.

A las 9:20 a. m. la afectación está en la Calle 26 con carrera 19, donde los servicios troncales HK54 y L10 siguen con desvíos y los “servicio ruta fácil 1 realiza retorno en intersección de centro memoria, ruta fácil 6 y JD24 retorna en Estación Jiménez”.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores tomar como rutas alternas la carrera 40 y la avenida Américas para quienes cruzan por el occidente de la ciudad.

Por su parte, Transmilenio informó que se habilitó un contraflujo en la troncal de la Calle 26, en sentido hacia el oriente, como medida temporal para garantizar la operación del servicio.

Los manifestantes avanzan por la avenida El Dorado hacia el oriente - créditos @PasaenBogota / X

Asimismo, “los servicios HK54 y L10 desvían en la Troncal NQS y los servicio ruta fácil 1 realiza retorno en intersección de centro memoria, ruta fácil 6 y JD24 retorna en Estación Jiménez”, informó la empresa de transporte público.

Protestantes siguen en entidades del Estado

Además del cierre total en la avenida El Dorado, los manifestantes se concentran en los alrededores del Ministerio de Vivienda, en el centro de Bogotá, donde se calcula la presencia de cerca de 160 personas tanto dentro como fuera de la entidad. En este punto, la Policía realiza acompañamiento para prevenir alteraciones en el orden público.

La manifestación se originó en la Av. El Dorado con NQS, punto en el que cientos de usuarios de Transmilenio empezaron a caminar por la calzada exclusiva - crédito @PasaenBogota / X

También se reporta la permanencia de grupos indígenas en las sedes de la SAE, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura.

Según las autoridades, en inmediaciones de la Universidad Nacional se observó la presencia de encapuchados.

Por la situación de orden público que se vive desde ayer en la capital del país, las autoridades aconsejaron evitar la zona y buscar rutas alternas hasta que se normalice la situación.

Gobierno nacional se pronunció por las protestas

En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que existirían “estructuras criminales” detrás de las movilizaciones. “Esas protestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca serlo, porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá, no se han cumplido 24 horas y ya se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado”.

El funcionario negó que el Gobierno nacional haya ignorado a los manifestantes y reiteró que, a su juicio, existe una intención política y criminal orientando las protestas.

Las recientes declaraciones generaron inconformidad entre los participantes del Congreso de los Pueblos, quienes anunciaron que presentarán su rechazo directamente en la mesa nacional de interlocución, cuestionando una posible “estigmatización” de las comunidades que exigen garantías sobre los acuerdos firmados con el Ejecutivo.