Les robaron sus seis ovejas, incluidas Pepa y Jacinta, en Tocancipá: “Si fueran perros o gatos, todo el mundo estaría buscándolas”

La madrugada del 10 de octubre, desconocidos irrumpieron en la finca El Vergel, ubicada en la vereda La Fuente, y se llevaron a los animales tras romper la malla trasera de la propiedad

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El caso de Pepa y Jacinta, ovejas criadas como mascotas, expone el impacto emocional de la pérdida y la frustración ante la lenta respuesta de las autoridades, mientras crece la campaña para encontrarlas - crédito Facebook

El robo de seis ovejas, incluidas Pepa y Jacinta, consideradas parte de la familia por sus dueños, ha generado conmoción en Tocancipá, Cundinamarca.

La madrugada del 10 de octubre, desconocidos irrumpieron en la finca El Vergel, ubicada en la vereda La Fuente, y se llevaron a los animales tras romper la malla trasera de la propiedad.

Claudia Marcela Lara, médico veterinario y propietaria de las ovejas, relató a Semana el vínculo especial que une a su familia con Pepa y Jacinta.

Pepa, la primera oveja que llegó a su hogar, había parido el 2 de octubre y fue llevada junto a su cría recién nacida. “Ella se llama Pepa porque tiene una pepa grandota en uno de sus costados y otra en el cuello. Es una oveja blanca, muy noble. Me duele pensar que se la llevaron con su bebé de solo unos días”, expresó Lara.

Jacinta, nieta de Pepa, fue criada como si fuera un perro: tras la muerte de su madre, la hija menor de Claudia la alimentó con tetero, dormía en su cama y le ponía moños. “Jacinta confía en todos los humanos, se acerca sin miedo. Por eso creemos que fue la primera en dejarse llevar”, explicó la veterinaria.

El caso de Pepa y Jacinta, ovejas criadas como mascotas, expone el impacto emocional de la pérdida y la frustración ante la lenta respuesta de las autoridades, mientras crece la campaña para encontrarlas - crédito cortesía

El dolor por la pérdida de las ovejas ha sido especialmente duro para la familia. La hija mayor de Claudia, que reside en Bogotá, no ha dejado de llorar desde el incidente, mientras que la menor, quien padece problemas cardíacos, ha visto afectada su salud.

Lara subrayó ante Semana que “a nadie parece importarle que el dolor por perder a un animal no depende de su especie”, y lamentó que la atención social y mediática suele centrarse en perros y gatos, dejando de lado a otros animales de compañía.

La respuesta de las autoridades ha sido motivo de frustración para la familia. Aunque la denuncia se presentó el mismo día del robo, la investigación avanza con lentitud.

Según relató Lara, en la Fiscalía les informaron que debían esperar cinco días hábiles para obtener un número de proceso, y no han podido acceder a las grabaciones de cámaras de seguridad por tratarse de dispositivos privados. “Es muy triste ver que si fueran perros, la historia sería diferente... No son animales de granja. Son nuestras mascotas. Si fueran perros o gatos, todo el mundo estaría buscándolas”, manifestó la dueña de las ovejas en diálogo con Semana.

Seis ovejas, entre ellas Pepa y Jacinta, fueron sustraídas de una finca en Cundinamarca, generando angustia y movilización en redes sociales por parte de sus dueños, quienes piden ayuda para recuperarlas - crédito Freepik

La familia sospecha que las ovejas fueron sustraídas vivas y no para consumo, ya que los ladrones ignoraron a los machos adultos, que superaban los 60 kilos de peso. “Si las quisieran para carne, se hubieran llevado a los más grandes. Por eso creemos que Pepa y Jacinta están en algún lado. Yo solo pido que nos las devuelvan. Las cambio por otras ovejas si es necesario, pero ellas tienen que volver a casa”, afirmó Lara.

Ante la falta de avances en la investigación, la familia ha recurrido a las redes sociales para difundir la búsqueda de Pepa y Jacinta. Claudia ha preparado videos en los que muestra las manchas distintivas de Pepa y el rostro blanco de Jacinta, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlas.

“Ayúdenme a publicar. Si hacemos viral su búsqueda, aparecen. Ellas no valen dinero, valen amor”, insistió la veterinaria. Además, han ofrecido una recompensa a quien brinde información que permita dar con el paradero de las ovejas y han solicitado a la comunidad que cualquier dato relevante sea reportado al número de WhatsApp 311 466 7148.

El caso de la familia Lara expone la limitada atención institucional y mediática hacia animales de compañía distintos a los tradicionales, abriendo un debate sobre empatía y protección legal - crédito Alexandros Avramidis / Reuters

Lara concluyó su llamado destacando que la lucha por recuperar a Pepa y Jacinta representa a todas las personas que consideran a los animales seres con sentimientos y derechos, y espera que la historia de sus ovejas ayude a sensibilizar a la sociedad colombiana sobre el valor de la vida animal.

