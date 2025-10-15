Desarticulan banda de paseo millonario en Bogotá tras secuestrar a una de sus víctimas durante 19 horas: así fue el operativo

La víctima fue sometida con sustancias tóxicas y despojada de sus pertenencias tras abordar un taxi en la Zona T - crédito Policía

Tres integrantes de una banda dedicada al “paseo millonario” fueron capturados en flagrancia en el norte de Bogotá, luego de que retuvieran a su víctima durante casi un día para sustraerle información bancaria y apropiarse de sus fondos.

La Policía Nacional informó a través de un comunicado oficial que el operativo realizado en conjunto entre el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, tuvo lugar después de que, al salir de un bar en la Zona T, una persona abordara un taxi y fuera sometida, presuntamente con sustancias tóxicas, siendo despojada de sus pertenencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La intervención de las autoridades comenzó cuando la familia de la víctima alertó a los organismos de seguridad utilizando la línea 165, lo que permitió activar un amplio despliegue de búsqueda.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, la víctima fue retenida durante aproximadamente 19 horas en una vivienda y mantenida bajo los efectos de las sustancias administradas.

Los delincuentes realizaron retiros y transferencias por cerca de 40 millones de pesos usando las cuentas de la víctima - crédito Policía Bogotá

Así como lo explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá: “Los hechos se presentaron el viernes en la madrugada, en la cual, una víctima salía de partir en la zona T, tomó un taxi y posteriormente tres individuos se montan al taxi, inician con violencia extrema a disminuirlo, a disminuir su voluntad, le proporcionan alguna sustancia en la cual le quitan su voluntad”.

Durante ese tiempo, los captores obtuvieron información sobre las cuentas bancarias del afectado, ejecutando transferencias y retiros por un monto cercano a 40 millones de pesos.

Los responsables, tras abandonar a la víctima en el norte de la ciudad, intentaron evadir a la policía.

“Iniciamos un proceso con las actividades técnicas y de fuentes humanas y asimismo un componente de inteligencia, policía judicial, rápidamente para verificar este caso. Y posterior a esto pudimos encontrar el barrio donde se ocultaban. Ya al ver la presión, dejan libre a la víctima y posteriormente en un plan candado capturamos los tres individuos, incautamos el vehículo durante este procedimiento”, agregó el oficial.

El taxi y los responsables fueron localizados y capturados en flagrancia en el barrio Rincón, localidad de Suba - crédito Policía

Las autoridades atribuyen a los detenidos por lo menos 10 hechos similares vinculados al “paseo millonario”. Según la Policía Nacional, estos individuos tienen antecedentes por homicidio, uso de menores en la comisión de delitos, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, y procedieron a la inmovilización del taxi utilizado para perpetrar los delitos.

Por su parte, Cesar Restrepo Flórez, Secretario de Seguridad, reveló que “fue un caso que se movió mucho el fin de semana, relacionado con una persona que en una zona de actividad nocturna en la ciudad había desaparecido. Empezó como una desaparición. Inmediatamente, la familia nos dio las informaciones sobre los hechos de su desaparición”.

De esta manera, el funcionario contó que “el Gaula inició la investigación, la búsqueda y no solo eso le permitió recuperar a la persona, sino adicionalmente la captura de quienes lo habían secuestrado en el marco del denominado paseo millonario".

Las autoridades incautaron tres teléfonos móviles, dinero en efectivo y el vehículo utilizado en los delitos - crédito Policía

Fue así como destacó el trabajo de las autoridades en el caso: “La denuncia oportuna es muy importante para la reacción exitosa de la policía. Y aquí felicito al Gaula de la ciudad, porque una vez más logra golpear de manera contundente a estos delincuentes“.

La Policía Metropolitana de Bogotá detalló que, en lo que va del año 2025, se han realizado 96 capturas relacionadas con secuestro y se ha dado solución al 92% de los casos denunciados por este delito.

Al concluir el procedimiento, la institución reiteró su invitación a la ciudadanía a emplear las líneas 123 y 165 del GAULA para reportar cualquier delito, enfatizando su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana.