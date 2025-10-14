Colombia

Icfes respondió a orden judicial sobre los registros académicos de Juliana Guerrero: esto dijo la entidad

La controversia que involucra a la exfuncionaria del Ministerio del Interior se centra en la ausencia de un requisito legal para graduarse y en las decisiones que buscan esclarecer si su diploma fue otorgado irregularmente

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

La orden judicial fue emitida
La orden judicial fue emitida el 2 de octubre de 2025, y el Icfes respondió el 8 de octubre - crédito redes sociales/Colprensa

Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior que fue considerada para ocupar la Vicepresidencia de Juventud en el Ministerio de Igualdad, vueve al centro de la controversia luego de la respuesta que emitió el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) al Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la presentación de pruebas de Estado.

El fallo, fechado el 2 de octubre de 2025, obligó a la entidad a suministrar la información sobre los registros académicos de Guerrero Jiménez, que está en el centro de un proceso por presuntas irregularidades en la obtención de su título en contaduría pública.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval reveló la respuesta de la entidad al fallo judicial. En su cuenta de X, la congresista escribió: “Hay fraude en su título. Esto es corrupción. Pese a ello hoy Juan Florian insistió que tiene la puerta abierta para ser viceministra. ¿Van a seguir incurriendo en delitos? ¡Respeten al país!”, refiriéndose a recientes declaraciones del viceministro de Igualdad.

La respuesta del Icfes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de su Sección Primera - Subsección “C”, resolvió un recurso de insistencia interpuesto por Pedraza, ordenando al Icfes entregar la información solicitada el pasado 2 de septiembre. En cumplimiento del fallo, la entidad expidió una certificación el 8 de octubre en la que detalla los resultados de la verificación de sus bases de datos.

De acuerdo con el documento firmado por el director de Tecnología e Información, Luis Rodrigo Cadavid Durán, no se encontró registro de que Juliana Andrea Guerrero Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía n.º 1.003.275.678, haya presentado los exámenes Saber Pro o Saber TyT.

No obstante, el Icfes precisó que la ciudadana cuenta con una inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para presentar el Saber Pro en el programa de Contaduría Pública, programado para el 9 de noviembre. La entidad explicó que el oficio fue emitido “en estricto cumplimiento” de la decisión judicial y validado por las dependencias jurídicas y administrativas correspondientes.

Con esta certificación, el Icfes da cumplimiento a la orden del tribunal y aporta una pieza fundamental dentro del proceso que se adelanta para determinar la validez del título profesional que Guerrero recibió por parte de la Fundación Universitaria San José.

En desarrollo...

