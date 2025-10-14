Colombia

Así avanzan las movilizaciones convocadas por la CUT y Fecode en apoyo a reformas del Gobierno

Las concentraciones buscan que tanto el Senado como la Corte Constitucional respalden iniciativas clave: las reformas a la salud, pensional y el proyecto de ley orgánica del sistema general de participaciones

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Centrales obreras convocan marchas en
Centrales obreras convocan marchas en Colombia en defensa de reformas sociales y defensa de la democracia - crédito Colprensa

El llamado a la movilización social convocado para el martes 14 de octubre de 2025 por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores evidenció el respaldo sindical organizado a las principales reformas sociales impulsadas por el Gobierno colombiano.

Las concentraciones, desarrolladas en diversas ciudades del país, buscan que tanto el Senado como la Corte Constitucional respalden iniciativas clave: la reforma a la salud, la reforma pensional y la futura presentación del proyecto de ley orgánica del sistema general de participaciones.

La Plaza de Bolívar en
La Plaza de Bolívar en Bogotá será el epicentro de la movilización nacional el 14 de octubre - crédito Fecode

En el epicentro de estas movilizaciones figura el proyecto de reforma pensional, que, según los sindicatos, representa la medida de mayor envergadura en la coyuntura política actual.

Las organizaciones laborales instan a la Corte Constitucional para que dé luz verde a una transformación estructural, basada en un modelo de pilares que integra aportes públicos y privados.

La decisión del alto tribunal se considera un punto de inflexión que podría consolidar—o neutralizar—esta propuesta de cambio en el sistema previsional colombiano.

El debate sobre la reforma a la salud sigue abierto, a pesar de haber avanzado en instancias legislativas.

Los manifestantes insisten en que el texto validado por el Senado garantice la esencia del proyecto original.

De acuerdo con sus promotores, el propósito es cristalizar un sistema donde prime la atención de los usuarios sobre la intermediación financiera, apostando a un modelo menos vulnerable a intereses de lucro y más orientado al bienestar del paciente.

Asimismo, cobra relevancia la exigencia de que la presentación del proyecto de ley orgánica del sistema general de participaciones asegure recursos suficientes y reglas claras para la distribución territorial de presupuesto, otro frente sensible en la agenda social.

Jornada de marchas

Las movilizaciones estaban previstas para las 10: 00 a. m., y sobre las 10:30 a. m. este el panorama en la Plaza De Bolívar, el punto que se esperaría fuera el de mayor acogida por los manifestantes.

En imágenes de redes sociales se ve a un pequeño grupo de integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores realizan un plantón frente a la Corte Constitucional en apoyo a las reformas.

En el centro de la ciudad, comunidades indígenas bloquearon el ingreso y la salida a la sede del Ministerio de Vivienda.

A pesar de la convocatoria nacional realizada por Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para movilizaciones en apoyo a las reformas sociales del Gobierno, en la glorieta de las Américas de Cali, uno de los puntos anunciados para la concentración de manifestantes. El diario El País reportó a las 10:12 a.m. que no se observaba presencia sindical ni actividad relacionada con la protesta en ese punto estratégico de la ciudad.

La movilización, cuyo inicio estaba programado para las 10:00 de la mañana en la antigua Estación del Ferrocarril, contemplaba un recorrido hacia el centro de la ciudad con destino final en la Plaza de Caycedo, según información obtenida por El País.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) anunció oficialmente su decisión de no participar en las marchas convocadas por Fecode y la CUT en esta jornada. En un comunicado, Sutev argumentó:

“Después de una cuidadosa evaluación de la situación en nuestro departamento, hemos decidido abstenerse de convocar al Magisterio Vallecaucano a participar en las manifestaciones en la fecha propuesta. (...) Consideramos que no existen las condiciones propicias para convocar al Magisterio Vallecaucano a participar en manifestaciones, dado el corto tiempo disponible para la preparación y la coincidencia con otras actividades propias del calendario escolar”, expresó Sutev en su comunicado oficial.

Corte Suprema de Justicia con protección

Frente a la sede de la Corte Constitucional en Bogotá, un importante despliegue de miembros de la UNDMO, así como de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana, aseguran el perímetro en la intersección de la Carrera Séptima con Calle 12A, en pleno centro de la ciudad.

La movilización de las fuerzas del orden responde a las actuales manifestaciones convocadas por asociaciones y comunidades diversas. Estas marchas, según informaron las autoridades, iniciaron su recorrido desde la Universidad Nacional de Colombia y atraviesan diferentes sectores clave de la capital.

