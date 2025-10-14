Alejandro Gaviria cuestionó a Daniel Quintero tras revelaciones que vinculan a su hermano en presunta red de corrupción en Medellín: “Los peores vicios de la política”

El exministro Alejandro Gaviria cuestionó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por investigaciones que involucran a Miguel Quintero - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia/Colprensa

En la noche del lunes 13 de octubre de 2025, Noticias Caracol reveló que las autoridades investigan contratos que vinculan a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, por posibles irregularidades entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Por tal motivo, la Fiscalía General de la Nación sumó a Miguel Quintero en una investigación judicial por estos hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2022.

Al respecto, el exministro de Educación Alejandro Gaviria reaccionó en su cuenta de X, afirmando que el exalcalde de Medellín representa los “peores vicios de la política”.

Según Gaviria, esos “vicos” son la mentira, la corrupción, el cinismo y la impunidad, que llevan, según el también exministro de Salud, a una ambición que no tiene fin.

“Quintero resume los peores vicios de la política: la corrupción, el cinismo, la mentira, la impunidad y una ambición sin límites”, aseveró Alejandro Gaviria.

Sin mencionar a Alejandro Gaviria, la investigación contra Miguel Quintero, así como la información revelada por Noticias Caracol, Daniel Quintero afirmó que todo el mundo está asustado.

Según el precandidato presidencial, esto mismo pasó cuando estaba a punto de llegar a la Alcaldía de Medellín, motivo por el cual aseguró que antes de la consulta Pacto Histórico seguirán existiendo presuntos montajes y supuestos atentado en su contra.

"Los noto asustados. Igual que cuando estaba a punto de ganar la Alcaldía de Medellín, los próximos 12 días estarán llenos de ataques, montajes e incluso atentados. Tienen miedo porque saben que vamos a resetearlos", expresó Daniel Quintero.

Detalles de la investigación

La Fiscalía General de la Nación señaló esta semana a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, dentro de una investigación por supuesta corrupción administrativa entre 2020 y 2022.

Este proceso, según expuso Noticias Caracol, se centró en presuntos contratos irregulares entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá, liderada entonces por Daniel Quintero.

Durante una audiencia judicial, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción leyó una denuncia en la que se vinculó a Miguel Quintero como posible articulador de adjudicaciones contractuales a terceros durante la administración de su hermano.

El fiscal afirmó que, según información del ente investigador, Miguel Quintero y Álvaro Villada, entonces subdirector financiero del área metropolitana, habrían ejecutado un supuesto esquema de entrega de contratos a cambio de comisiones que alcanzarían los 3.200 millones de pesos.

Villada, en calidad de negociador de pagos, habría coordinado con un contratista de apellido Cadavid. La investigación también incluyó a Sebastián Ortega, hijo de un conocido político de Bello, y se centró en el testimonio de un colaborador judicial y el análisis de un grupo de chat en Telegram denominado “Amigos”.

Entre 2020 y 2021, dicho chat, integrado por Quintero, Villada y Ortega, sirvió para intercambiar archivos y conversaciones que según la declaración de un testigo ante la fiscalía, mostrarían la influencia directa de Miguel Quintero en asuntos contractuales y administrativos.

Noticias Caracol publicó extractos que indican que Villada, con control sobre un gran presupuesto público, actuaba como intermediario para solicitudes externas provenientes principalmente de Quintero y Ortega.

Se difundieron hojas de vida recomendadas por ambos, entre ellas las de Jennifer Quiceno y César Augusto Chavarría, quien recibió un cargo en Metroparques y fue imputado junto a Villada por presuntas irregularidades.

La dinámica interna del chat reflejó una lógica de cuotas en la designación de cargos y sugerencias para crear un comité paralelo de contratación, sumando abogados externos. Uno de los mensajes señalaba a “JD”, identificado como Juan David Palacio, entonces director del área metropolitana.

En uno de los puntos del expediente, Noticias Caracol reveló el uso no formalizado de un penthouse incautado a la mafia en El Poblado, donde Quintero compartió imágenes y relatos sobre el inmueble. Ortega y otros vinculados dialogaron sobre posibles usos como centro de reuniones. No existió registro oficial de la estadía de Quintero en el lugar.

Miguel y Daniel Quintero no respondieron a las solicitudes de entrevista de Noticias Caracol sobre estos hechos.