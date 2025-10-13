Colombia

Cuánto vale arrendar una casa o un apartamento en barrios costosos de Bogotá como El Chicó, El Nogal, Country Club o Rosales

La transformación del mercado premium impulsa una dinámica inédita en zonas exclusivas, donde la flexibilidad y la llegada de nuevos perfiles internacionales marcan el ritmo

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Los arriendos del segmento premium
Los arriendos del segmento premium en Colombia muestran una marcada escalada. En Bogotá, una casa de gran formato alcanza los $99 millones mensuales

Arrendar una casa de lujo en Bogotá puede costar cerca de $100 millones mensuales, una cifra que refleja la transformación del mercado inmobiliario premium en Colombia. El fenómeno, con los precios más altos concentrados en zonas exclusivas de la capital, responde a una demanda creciente de ejecutivos internacionales, diplomáticos y empresarios que buscan residencias con altos estándares de confort y seguridad.

Según datos recientes de Fincaraiz, el segmento de arriendos de lujo vive un auge sin precedentes, impulsado por factores económicos y sociales que modificaron el comportamiento de los consumidores de altos ingresos.

El mercado de arriendos premium en Bogotá presenta una amplia gama de precios y tipos de inmuebles. Las casas de gran formato lideran el segmento, con cánones que alcanzan los $99 millones mensuales. Les siguen:

  • Casas lote: que pueden costar hasta $65 millones.
  • Apartamentos de lujo: el arriendo ronda los $60 millones.
  • Casas campestres: se ubican en torno a los $30 millones.
  • Apartaestudios exclusivos: llegan a los $15 millones mensuales.
La combinación de altas tasas
La combinación de altas tasas de interés y baja oferta de vivienda nueva están impulsando a muchos compradores potenciales a optar por el arriendo

Las cifras, que superan incluso las cuotas de crédito hipotecario de alto valor, reflejan la disposición de los arrendatarios a invertir sumas considerables por propiedades que ofrecen características excepcionales.

Las zonas más codiciadas

Las zonas más codiciadas para este tipo de arriendos en Bogotá incluyen:

  • Rosales.
  • El Nogal.
  • Chicó Norte.
  • La Cabrera.
  • Seminario.
  • Santa Bárbara.
  • Country Club.
  • La Carolina.

Dichas áreas, ubicadas en localidades como Chapinero y Usaquén, se distinguen por su proximidad a embajadas, colegios internacionales, clubes privados, centros financieros y zonas comerciales de alta gama. La oferta en estos sectores se compone principalmente de apartamentos de lujo, penthouses y casas campestres, muchas de ellas con áreas que alcanzan los 1.500 metros cuadrados.

Arquitectura, terraza y vistas panorámicas

Los inmuebles más demandados destacan por su arquitectura moderna, terrazas con vistas panorámicas, acabados de alta calidad y múltiples parqueaderos. Además, suelen incorporar amenidades como gimnasios privados, cine en casa, jacuzzi, sauna, salas de reuniones y sistemas de seguridad 24 horas, elementos que refuerzan su exclusividad y justifican los elevados cánones de arriendo.

Los arriendos que oscilan entre
Los arriendos que oscilan entre los $15 y $99 millones de casas y apartamentos de lujo, son los preferidos por altos ejecutivos y perfiles corporativos internacionales que buscan confort y seguridad

El perfil de los arrendatarios de estas propiedades evolucionó en los últimos años. La gerente comercial de Fincaraiz, Lesly Posada, explicó que “lo que estamos viendo es un cambio en el comportamiento del consumidor de estratos altos, quienes antes destinaban capital a la compra, hoy prefieren arrendar por flexibilidad y porque la oferta de vivienda nueva no crece al ritmo de la demanda”.

Según ella, esto dinamizó el mercado premium de arriendos en grandes ciudades como Bogotá y Medellín. Además, aclaró que los principales interesados en estos inmuebles son directivos de multinacionales, altos ejecutivos corporativos trasladados al país, funcionarios de embajadas, consulados y organismos multilaterales, así como empresarios e inversionistas extranjeros.

Quiénes pagan por casas o apartamentos de lujo

La experta precisó que quienes buscan este tipo de propiedades, con cánones que oscilan entre $15 y $99 millones mensuales o más en Bogotá, son principalmente directivos de multinacionales, altos ejecutivos corporativos trasladados al país, así como funcionarios de embajadas, consulados y organismos multilaterales que requieren residencias amplias y seguras, y empresarios o inversionistas extranjeros que valoran la privacidad, el confort y la ubicación estratégica.

El barrio El Chicó, en
El barrio El Chicó, en Bogotá, es uno de los más prestigiosos de Colombia

Por qué prefieren arrendar en vez de comprar

La preferencia por el arriendo frente a la compra se explica, en parte, por el contexto económico actual. Las altas tasas de interés y la limitada oferta de vivienda nueva llevaron a muchos potenciales compradores a optar por el arriendo, buscando flexibilidad y acceso inmediato a propiedades de alto nivel.

Además, la llegada de nuevos perfiles internacionales, atraídos por la globalización y la creciente presencia de empresas multinacionales en Colombia, incrementó la demanda de inmuebles con estándares comparables a los de capitales globales.

Fincaraiz sostiene que los elevados valores de arriendo se sustentan en la ubicación privilegiada, el diseño y metraje excepcionales, la escasez de oferta exclusiva y los altos estándares de seguridad y privacidad que ofrecen estas propiedades.

