Políticos colombianos reaccionaron a la victoria de la selección Colombia sub-20: “Vamos por esa copa”

Colombia aseguró su lugar en las semifinales del Mundial Sub-20 tras una ajustada victoria por 3-2 sobre España en el estadio El Fiscal de Talca. El conjunto liderado por César Torres abrió el marcador a los 37 minutos gracias a la intervención de su artillero, Néiser Villarreal. El próximo compromiso de la escuadra colombiana será en Santiago, donde enfrentará a Argentina, el miércoles 15 de octubre a las 6 de la tarde.

La clasificación de Colombia a las semifinales generó diversas reacciones entre los políticos colombianos, quienes manifestaron su entusiasmo por el triunfo. María Fernanda Cabal, Sergio Fajardo y Claudia López se sumaron a las celebraciones, destacando el esfuerzo y la entrega del equipo nacional.

La precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X expresó su alegría por la clasificación del equipo nacional y resaltó el compromiso y la perseverancia de los jugadores. La senadora publicó un mensaje donde celebró el logro alcanzado por la Selección Sub-20.

“¡Orgullo colombiano! Nuestra Selección Sub-20 sigue demostrando que el talento, la disciplina y el amor por la camiseta siempre triunfan. ¡Clasificados a semifinales del Mundial!”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El candidato presidencial Sergio Fajardo también se sumó a las celebraciones y envió un mensaje de felicitación al equipo, resaltando el logro de los jóvenes futbolistas. “Felicitaciones a nuestra selección Colombia Sub 20 por clasificar a las semifinales del Mundial en Chile. ⚽ 🇨🇴 ¡Adelante!”, publicó Fajardo en su cuenta de X, reflejando el entusiasmo compartido por el país.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, actual contendiente en la carrera presidencial, compartió su entusiasmo tras la victoria del equipo nacional. “Grandes! Felicitaciones! Vamos por esa copa!”, escribió López, sumándose al respaldo de figuras públicas hacia la Selección sub-20.

A las anteriores personalidades políticas se les unió el excongresista Ernesto Macías quien en un mensaje de X comentó lo siguiente: “Felicitaciones a los muchachos de nuestra Selección Colombia Sub 20, por su triunfo ante España y el paso a la Semifinal del Mundial Sub 20 (sic)″.

En el estadio El Fiscal de Talca, Chile, escenario de la edición número 24 del torneo, Colombia obtuvo una victoria por 3-2 frente a España bajo la dirección de César Torres, sellando así su paso a semifinales, algo que no conseguía desde hacía veintidós años.

La figura determinante de la jornada resultó ser Néiser Villarreal, quien firmó las tres anotaciones de Colombia en los minutos 38, 64 y 89. Portando el número 21, el atacante ejerció presión sobre la defensa española y su eficacia frente al arco permitió inclinar el marcador para el equipo tricolor.

La actuación de Néiser Villarreal, quien pertenece a Millonarios y pronto se unirá al Cruzeiro de Belo Horizonte, despertó el interés de equipos del fútbol europeo. Su desempeño, al anotar tres veces en el encuentro, lo colocó como máximo goleador del torneo y consolidó su imagen como una de las figuras emergentes del fútbol nacional.

Con este brillante partido, Villarreal se ganó el reconocimiento como el jugador más destacado del día y una referencia en el campeonato.

Aunque la emoción por el avance a semifinales domina el ambiente, el plantel que conduce César Torres se verá afectado por la ausencia de Villarreal, quien quedó inhabilitado por acumulación de amonestaciones. Esta situación obliga al grupo colombiano a sobreponerse y encontrar alternativas para sostener su rendimiento en la siguiente instancia del certamen juvenil.

Al igual que varias figuras políticas, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama manifestó su alegría por la clasificación de la Selección Sub-20, compartiendo un video en sus redes sociales donde celebró el resultado obtenido. El exjugador y analista deportivo destacó el potencial del equipo de César Torres y auguró un gran desempeño en el resto del campeonato.

“Ñerda, pelados. ¿Y ustedes qué es la vaina de ustedes, ah? Eche, ¿qué quieren que me dé una vaina a mí? Nojoda buena esa. Felicitaciones. Vamos para la semi, vamos que lo logramos. ¿Viste que sí se puede? ¡Vamos! Siempre hay una primera vez y la vamos a lograr. Felicitaciones. Vamos para adelante. Todo bien, todo bien, muchachos”, expresó.