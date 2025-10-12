Colombia

Gustavo Petro lanzó duras críticas a María Fernanda Cabal por rechazar petición del CRC: “Los dirigentes uribistas son ignorantes”

En un mensaje directo a los opositores, el presidente aseguró que los miembros del Centro Democrático buscan censurarlo a él primero, antes de atacar a los medios de comunicación

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
María Fernanda Cabal criticó la
María Fernanda Cabal criticó la resolución de la CRC, pero Petro asegura que se trata de una medida necesaria para garantizar el pluralismo informativo - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

La controversia política en Colombia se intensificó el sábado 11 de octubre cuando el presidente Gustavo Petro arremetió contra la senadora y precandidata María Fernanda Cabal y otros miembros del partido Centro Democrático, a raíz de la carta emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Esta carta solicitó a los medios de comunicación información detallada sobre sus políticas editoriales y prácticas periodísticas, lo que desató un acalorado debate entre el Gobierno nacional y la oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La misiva de la CRC causó una gran inquietud en diversos sectores del país, en ella, la comisión solicitó a los medios garantizar la imparcialidad, la objetividad y la veracidad en sus contenidos. Además, pidió detalles sobre los mecanismos de control de calidad, la formación interna de los periodistas y las decisiones editoriales que guían la selección de temas y fuentes.

La sentencia es clara: el
La sentencia es clara: el uso de la televisión por parte del presidente Gustavo Petro no es absoluto ni automático - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La carta también dejó claro que los medios debían responder en un plazo de diez días hábiles o enfrentar posibles sanciones; situación a la que el presidente Petro no tardó en reaccionar.

A través de sus redes sociales, el mandatario defendió la resolución de la CRC, bajo el argumento que se trataba de una medida dirigida a preservar el pluralismo informativo tras una reciente decisión del Consejo de Estado que limitó la utilización de las alocuciones presidenciales en la televisión.

Según Petro, el fallo judicial, que se enfocó en la repetición constante de sus intervenciones televisivas, fue malinterpretado por sus detractores, quienes lo acusaron de querer imponer censura.

La carta emitida por la
La carta emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones pide a los medios garantías sobre imparcialidad y eracidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Petro y Cabal se enfrentan por la carta de la CRC

La situación escaló cuando la senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del Gobierno nacional, expresó su rechazo a la iniciativa por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Cabal calificó la acción de la CRC como una forma de “censura encubierta” y advirtió que, en su opinión, la medida no era más que un intento de regular los medios bajo el pretexto de garantizar la “veracidad y objetividad”. “Esto no es regulación, es censura”, sentenció la senadora.

El mensaje de la precandidata presidencial del Centro Democrático no pasó desapercibido para Petro, que rápidamente respondió con contundencia: “Los dirigentes uribistas son algo ignorantes en esta materia”.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal acusó al Gobierno de imponer una censura encubierta - crédito @petrogustavo/X

“Creyeron que con esta resolución de la CRC se me podía atacar como dictador, porque pensaron que yo ordenaba a la comisión. No recordaban que ellos mismos desde el gobierno les entregaron el control de los canales privados”, añadió Petro, al referirse al papel desempeñado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la creación y conformación de la CRC.

El presidente también aprovechó la oportunidad para hacer una crítica directa a la composición política de la comisión, al afirmar que “la mayoría de la CRC es uribista” —cabe destacar que con errores de tipografía, como es habitual en sus publicaciones— y acusó a los opositores de haber “saboteado” el nombramiento de su delegado en la entidad.

“Son ustedes los que censuran, y al primero que quieren censurar es al presidente”, reafirmó Petro.

El presidente Petro respondió con
El presidente Petro respondió con dureza a las críticas de María Fernanda Cabal, quien calificó la misiva de la CRC como una forma de censura - crédito @MariaFdaCabal/X

El enfrentamiento entre el presidente y la senadora no es un hecho aislado, puesto que desde que Petro asumió la Presidencia, la relación con el Centro Democrático y otros sectores de la derecha es tensa, marcada por constantes acusaciones de autoritarismo por parte de la oposición.

Por ahora, el futuro de la regulación de los medios de comunicación en Colombia sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno defiende las acciones de la CRC como necesarias para garantizar la transparencia y la veracidad en los contenidos informativos, sectores opositores temen que la medida sea una puerta abierta a la censura y el control del Estado sobre los medios de comunicación.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalGustavo PetroCRCComisión de Regulación de ComunicacionesMedios de comunicacionUribistasOposicionLibertad de prensaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

Los de Néstor Lorenzo se impusieron por 4-0 al Tri en Arlington, en un juego que aprovechó cada espacio que le permitieron los futuros anfitriones de la Copa del Mundo

Colombia barrió a México en

Chontico Día y Noche 11 de octubre, resultados de los últimos sorteos

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día y Noche 11

Juan Manuel Santos envió duro mensaje al Gobierno Petro por fallas en el cumplimiento de los acuerdos de paz: “No hay una política pública”

El exjefe de Estado transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de control territorial, la persistencia de economías ilícitas

Juan Manuel Santos envió duro

Explotó vivienda donde manipularían pólvora en Barrancabermeja: reportaron dos heridos

Vecinos iniciaron una colecta solidaria para apoyar a Libardo Carreño, que perdió todas sus pertenencias tras la emergencia, solicitando donaciones de ropa, enseres, entre otros materiales

Explotó vivienda donde manipularían pólvora

Video: artista armó rumba en TransMilenio y animó hasta al conductor, que se unió apagando las luces

El cantante hizo su icónica interpretación de “Juguemos en el bosque” y puso a los usuarios a cantar y a bailar

Video: artista armó rumba en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón fue captada

Video: Yina Calderón fue captada en aparente estado de ebriedad durante el concierto de Luis Alfonso

Lilo & Stitch, Elio y otras 8 producciones que atrapan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No hizo nada”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Patricia Acosta contó su premonición sobre el accidente de Martín Elías: “Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios”

Deportes

Colombia barrió a México en

Colombia barrió a México en el amistoso internacional rumbo al Mundial 2026: Lerma, la figura

La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

Así titularon los medios españoles la hazaña de Colombia Sub-20 que dejó fuera del mundial a España

El ‘Pibe’ Valderrama celebró la clasificación de Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20: “Lo vamos a lograr”

Néiser Villarreal se ubica entre los máximos goleadores del Mundial sub-20: también batió récord en la selección Colombia