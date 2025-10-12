Colombia

Denuncia de maltrato animal en cabalgata en Villavicencio: animal desaparecido y personas lesionadas

La senadora Esmeralda Hernández responsabilizó a las autoridades y al organizador del evento por el extravío del animal y las lesiones sufridas por asistentes

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El evento, impulsado por el
El evento, impulsado por el alcalde Alex Baquero, dejó varios heridos y reavivó el debate sobre el maltrato animal - crédito Colprensa

En el ojo del huracán por un nuevo caso de maltrato animal en el Festival Llanero, tras los acontecimientos registrados durante la cabalgata en Villavicencio (Meta), evento promovido por el alcalde Alex Baquero.

Diversos asistentes expresaron su preocupación por el saldo de varias personas heridas, resultado de un caballo en condición de maltrato se desbocó en pleno recorrido, generando escenas de pánico y dolor entre los presentes.

Según relataron testigos a medios locales, el animal, que habría sido maltratado, emprendió una violenta carrera. En su trayecto, embistió a varios espectadores, incluyendo a un joven que perdió el conocimiento por una patada, un niño a quien le fueron arrancados varios dientes y un hombre que sufrió una fractura.

La situación se complicó aún más por la incertidumbre respecto al paradero del caballo, pues los presentes aseguraron que, tras los hechos, este habría terminado en una alcantarilla, sin que hasta el momento se tenga noticia oficial de su condición ni del destino que corrió.

Testigos afirman que el caballo, presuntamente maltratado, escapó y causó lesiones a tres personas durante la cabalgata - crédito @PlataformaALTO/X

La controversia escaló rápidamente a nivel nacional tras el pronunciamiento de la senadora animalista Esmeralda Hernández. Desde sus redes sociales, la congresista manifestó un fuerte rechazo tanto a la realización del evento como al proceder de la administración municipal: “Advertí ayer sobre la nefasta cabalgata en Villavicencio, pero el alcalde Alex Baquero se hizo de oídos sordos. Aquí están los resultados: un caballo desbocado, personas lesionadas y múltiples casos de maltrato animal en el marco del recorrido".

La senadora agregó: “Y por si fuera poco, quien está detrás de la organización, Germán Eduardo Ayala Amaya, es un condenado por corrupción. Presentaremos las denuncias ante las autoridades competentes”, afirmó Hernández en sus redes sociales, elevando así la preocupación por posibles responsabilidades legales y éticas de los organizadores.

El evento, que había sido promovido por Alex Baquero, ha quedado bajo escrutinio tanto por la seguridad de los asistentes como por el trato a los animales involucrados. La denuncia pública de la senadora Hernández también puso en el centro de la polémica a Germán Eduardo Ayala Amaya, señalado como organizador y con antecedentes judiciales por corrupción, según lo expuesto por la legisladora.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre el estado del caballo ni sobre las acciones que se tomarán respecto a los hechos ocurridos durante la cabalgata.

Maltrato animal en Santander: un caballo murió tras una cabalgata en Sabana de Torres; Alcaldía se pronunció

Testigos denuncian sobrecarga y estrés
Testigos denuncian sobrecarga y estrés como causas de la muerte del equino durante el evento en Santander - crédito X

La inesperada muerte de un caballo en plena vía pública en Sabana de Torres (Santander) reabrió el debate sobre la participación de animales en eventos festivos, generando indignación y un intenso llamado a la revisión de estas prácticas.

El equino colapsó tras completar el recorrido del “Paseo de los Sectores Productivos”, que formaba parte de las tradicionales ferias y fiestas del municipio.

El incidente ocurrió la tarde del viernes 15 de agosto de 2025, al término del desfile, cuando el animal fue observado desplomándose en medio de las altas temperaturas características de la región.

Testigos relataron que, pese a los intentos de asistentes por reanimar al caballo suministrándole suero, este falleció pocos minutos después, provocando conmoción entre el público.

La administración local atribuyó el
La administración local atribuyó el hecho al manejo inadecuado del jinete, mientras defensores piden eliminar estas prácticas de las ferias y fiestas en Colombia- crédito iStock

Tras la divulgación de las imágenes del suceso a través de distintas plataformas, residentes y defensores de los derechos de los animales manifestaron su descontento. Uno de los ciudadanos expresó mediante sus redes: “Es cierto que los caballos pueden llegar a estar exhaustos después de una cabalgata… los caballos son seres vivos que merecen respeto y cuidado”.

Por su parte, la Alcaldía de Sabana de Torres, encabezada por Darío Buchenicow Caballero, confirmó la muerte del ejemplar equino y detalló que el deceso tuvo lugar fuera del cronograma oficial del evento.

El comunicado difundido por la administración local subrayó: “Lamentamos lo sucedido y aclaramos que la situación se presentó después de terminar la actividad”, además de indicar que “durante el proceso de inscripción de los jinetes se verificaron las condiciones de los animales y se entregaron recomendaciones de cuidado”.

La versión oficial atribuye la muerte del caballo a un “manejo inadecuado por parte del jinete”, desligando de responsabilidad directa a la organización del evento. Asimismo, la administración reveló que un equipo veterinario designado por el municipio ya se encuentra investigando las circunstancias exactas del fallecimiento animal, con el compromiso de esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo faltas adicionales en el trato proporcionado.

