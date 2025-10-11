Colombia

Resultados de La Caribeña Noche del 10 de octubre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Por Armando Montes

La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña es una de las más emocionantes que se juega en el país. Todas las noches las personas que participan en este sorteo tienen la oportunidad de ganar diferentes premios.

Cada noche miles de colombianos se mantienen a la expectativa de los resultados que se dan a conocer a las 22:00 horas locales. Su estilo de juego sencillo es de gran atractivo para jugadores principiantes como experimentados, pues deben de elegir un número de cuatro dígitos entre 0000 y 9999 y posteriormente decidir la cantidad que desean apostar.

Los jugadores pueden adquirir los billetes en los puntos de venta autorizados que están distribuidos a lo largo del país, mismos que están especificados en la página oficial de la lotería.

A continuación te compartimos cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de la Lotería Caribeña con fecha del 10 de octubre. Recuerda que es muy importante que guarde su boleto en caso de ser uno de los ganadores, pues es el único documento que lo puede avalar para recibir el premio.

Los números ganadores de este viernes 10 de octubre de 2025

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 235

Quinta: 6

Pasos a seguir para jugar La Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

