Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes volvieron a encender rumores de noviazgo: una fotografía los habría delatado

La actriz Caterin Escobar y el exfutbolista Mario Alberto Yepes cruzaron sus caminos en MasterChef Celebrity, y desde incluso antes de que el Canal RCN iniciara las emisiones, ambos protagonizaron rumores sobre un posible noviazgo al ser captados juntos en distintos momentos.

Entre mensajes y publicaciones en redes sociales compartidos por ambos durante los últimos meses (y en especial desde que ambos abandonaron la competencia), las especulaciones siguen incrementándose.

Pese a que el actor Julián Zuluaga, otro de los participantes de MasterChef Celebrity indicó en su momento que entre ambos había algo más que una amistad, ni la actriz ni el exfutbolista se pronunció de manera oficial sobre estas especulaciones. Algo similar expresó Valentina Taguado, todavía en competencia, al respecto.

No obstante, eso no les ha impedido verse con regularidad, compartiendo momentos familiares y hasta un viaje en el que disfrutaron del clima cálido de La Danta, corregimiento de Sonsón, ubicado en el departamento de Antioquia, despertando cada vez más preguntas entre sus seguidores.

En las últimas horas, la actriz llamó la atención al subir a sus historias de Instagram una fotografía de ambos posando muy cercanos entre sí, lo que volvió a poner sobre la mesa la pregunta sobre los exparticipantes de MasterChef Celebrity.

Con todo, las reacciones de sus seguidores son de entusiasmo, dando por hecho que son pareja y celebrando el hecho. “Se ven bien”, “10, son divinos”, “Me encanta esta pareja”, “Que viva el amor”, fueron algunas de las respuestas que dejó la publicación, luego de que esta alcanzara difusión en distintas cuentas de seguimiento de la actividad de la farándula nacional.

Los videos que habrían puesto en evidencia a Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes

Días atrás, se viralizó en TikTok un video en el que aparecen Escobar y Yepes aparecen realizando una actividad común en los hogares colombianos, pero que en esta ocasión revelaría la relación entre la actriz y el futbolista.

La escena, captada por el usuario Luis Fernández Arc, evidencia a la pareja realizando compras en un supermercado, lo que desató opiniones divididas entre los usuarios.

En la grabación se muestra a la actriz y al exfutbolista conversando y esperando juntos en la fila de cajas. El video fue acompañado por el mensaje “Y si era gol de Yepes”, consigna que incidió en la proliferación de comentarios y divertidas teorías dentro de la comunidad digital.

Semanas atrás, la actriz le gastó una broma al exfutbolista, cuando se dirigió a sus usuarios en un reel con las palabras: “Hola, hola. Bueno, hoy ando por aquí con mi novio actual”, provocando la reacción inmediata del exjugador de la Selección Colombia.

En la grabación, Yepes respondió: “¿Cómo que mi novio actual? Respétame, hombre. No, no, no, a mí no me estés poniendo en esas maricad... Olvídese. Sea seria, Caterin, estamos comiendo fiambre bien rico”, en tono de sorpresa y humor.

En su momento, la dinámica provocó cientos de comentarios entre seguidores de ambos, quienes interpretaron el video como una indirecta sobre el estado de su relación.

Entre las reacciones destacan mensajes como: “Yo estaba esperando esta confirmación, Dios mío”; “Jajaja ni cuando le anularon el gol, peleó tanto”; y “Me encanta cuando los lindos se mezclan con los lindos”. Hubo también usuarios que opinaron sobre la respuesta de Yepes, señalando que, aunque se trataba de una broma, su reacción fue inesperada y de mal gusto.

Cabe recordar que tanto Escobar como Yepes vienen de dos divorcios. La actriz terminó su matrimonio con el actor Tommy Vásquez en 2021, mientras que el exfutbolista se separó de Carolina Villegas en 2023, tras más de 20 años de matrimonio y tres hijos en común.