Colombia

Gobierno de Colombia rechazó intento de ataque contra el ministro de Bélgica: iba a ser perpetrado por tres jóvenes

Ann Fransen, fiscal federal belga, detalló que las detenciones se produjeron en medio de una pesquisa por tentativa de asesinato con motivación terrorista y posible vinculación con una organización extremista

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

El primer ministro de Bélgica,
El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, iba a ser blanco de un atentado por jóvenes - crédito Reuters

Desde Bélgica se confirmó que frustraron un intento de ataque en contra del primer ministro de ese país, Bart De Wever.

Al parecer, el motivo del ataque era por ideologías yihadistas, y para ejecutarlo se utilizaría un dron. Como resultado de la interceptación de la operación fueron capturados tres jóvenes en Amberes.

Ann Fransen, fiscal federal, detalló que las detenciones se produjeron en medio de una pesquisa por tentativa de asesinato con motivación terrorista y posible vinculación con una organización extremista.

De acuerdo con Fransen, los individuos arrestados nacieron en 2001, 2002 y 2007, lo que sugiere la participación de personas jóvenes en la planificación del frustrado ataque.

Por su parte, Maxime Prévot, viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores, manifestó en su cuenta de X que la noticia resultó “profundamente impactante”.

Además, expresó un respaldo absoluto a Bart De Wever, su esposa y familia, al tiempo que subrayó la relevancia de la labor desarrollada por los servicios de seguridad y el sistema judicial.

Prévot remarcó que “la reacción rápida permitió evitar un desenlace trágico”, un reconocimiento explícito a la diligencia con la que actuaron las autoridades.

Desde Bélgica se confirmó que
Desde Bélgica se confirmó que frustraron un intento de ataque en contra del primer ministro de ese país, Bart De Wever - crédito @petrogustavo/X

En vista de lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro se solidarizó con el funcionario belga, en un mensaje difundido por su cuenta de X.

“El Gobierno de Colombia condena firmemente el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga. Toda forma de violencia contra la democracia debe ser rechazada sin ambigüedades. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la democracia y el respeto a las instituciones”.

También, reiteró su cariño a ese territorio y su población, por lo que consideró oportuno referirse a los hechos: “La ciudadanía belga siempre me ha dado su acogimiento, y espero logre encontrar los culpables y garantizar su paz”.

Cancillería sobre intento de atentado
Cancillería sobre intento de atentado en contra del ministro del Bélgica - crédito @CancilleriaCol/X

Desde la Cancillería, se emitió un comunicado oficial en el que condena todo acto de violencia con el agravante de tener incidencia en la democracia.

“Tras el intento de atentado contra el Primer Ministro de Bélgica, Bart De Wever, La Cancillería de Colombia reprocha de manera contundente este acto criminal, y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga.Para Colombia y el gobierno del Presidente Gustavo Petro la defensa de la vida, la democracia y el respeto por las instituciones priman sobre todas las cosas. Toda forma de violencia debe ser rechazada rotundamente”.

De manera breve, en el documento se expuso la relación de ambos países que han entregado su trabajo para manejar situaciones de violencia y actividades ilícitas que trascienden las fronteras: “El terrorismo es un enemigo de la democracia y debe seguir combatiéndose. Colombia y Bélgica por mucho tiempo han mantenido una relación diplomática basada en la cooperación y continuará articulando esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

El primer ministro belga, Bart
El primer ministro belga, Bart de Wever - crédito Annegret Hilse/Reuters

La reciente confirmación de que al menos uno de los implicados mantenía actividad en redes digitales relacionada con extremismo islamista añade un nuevo nivel de alerta en torno al caso de Bart De Wever.

Estos hallazgos emergieron tras las condenas dictadas en abril del presente año en contra cinco individuos, quienes habían sido arrestados por planear un ataque en el año 2023 cuando De Wever ocupaba el cargo de alcalde en Amberes.

Durante todo el proceso, los investigadores detectaron que los acusados no solo articulaban el atentado, sino que también exhibían comportamientos y vínculos con contenidos extremistas en plataformas digitales. Este patrón generó preocupación entre las autoridades belgas, dada la reiterada exposición de De Wever a amenazas graves.

Miguel Ángel Russo y 'las

La Contraloría detectó un detrimento

Cuál es la ciudad colombiana

Qué se sabe del miembro

Resultados Lotería de Bogotá 9
El crudo testimonio de los

Violeta Bergonzi es la primera

Miguel Ángel Russo y 'las

