Colombia

Esteban Santos respondió trino de Abelardo de la Espriella felicitando a María Corina Machado: “El mismo que se llenó los bolsillos defendiendo a Álex Saab”

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la legitimidad del abogado para opinar sobre Venezuela, recordando su vínculo profesional con Álex Saab, cercano al régimen de Maduro

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Esteban Santos cuestiona la legitimidad
Esteban Santos cuestiona la legitimidad de De la Espriella por su relación con Alex Saab - crédito Instagram

El anuncio del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado el viernes 10 de octubre generó una oleada de reacciones en la región, entre las que se destacó la respuesta de Esteban Santos al pronunciamiento del precandidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

La líder opositora venezolana recibió el galardón del Comité Noruego del Nobel en reconocimiento a su lucha “incansable” contra el régimen de Nicolás Maduro.

La noticia del Nobel de Paz para Machado fue celebrada por diversas figuras políticas. Entre ellas, Abelardo de la Espriella, que utilizó la red social X para felicitar a la opositora y expresar su respaldo a la causa venezolana.

En su mensaje, el abogado afirmó: “El Nobel de Paz para María Corina Machado marca el principio del fin de la dictadura chavista. La tiranía agoniza y la libertad despierta. Esa mujer valiente y patriota encarna la dignidad de todo un pueblo. @MariaCorinaYA, eres inspiración y orgullo para todos los que luchamos por la democracia y la institucionalidad. ¡Viva Venezuela libre!”.

Abelardo de la Espriella felicitó
Abelardo de la Espriella felicitó a Machado y vincula el Nobel con el fin de la dictadura chavista - crédito @EstebanSantos10/X

La publicación de De la Espriella no tardó en recibir una respuesta directa de Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

A través de la misma plataforma, Santos cuestionó la legitimidad del abogado para pronunciarse sobre la situación venezolana, recordando su pasado profesional vinculado a Alex Saab, figura cercana a Maduro y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, así como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP).

“Exclamó el abogado de los socios del régimen. El mismo que se llenó los bolsillos defendiendo al bandido de Alex Saab. ¡Fiiiiirme con la patria!”, replicó Santos en su mensaje.

Estaban Santos le recriminó a
Estaban Santos le recriminó a Abelardo de la Espriella por sumarse a las felicitaciones hacia María Corina Machado por haber ganado el premio Nobel de Paz 2025 - crédito @EstebanSantos10/X

Por su parte, María Corina Machado se refirió al significado del Nobel en un comunicado difundido en X, donde subrayó el valor del reconocimiento para la causa venezolana y la importancia del respaldo internacional.

La líder opositora declaró: “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump. ¡Venezuela será libre!”.

En su mensaje, Machado destacó el apoyo del expresidente Donald Trump, quien, según sus palabras, desplegó buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El cruce de declaraciones entre figuras políticas de Colombia y Venezuela, así como la reacción de la propia Machado, evidencian el impacto regional del Nobel de la Paz y la persistencia de la crisis política venezolana.

Juan Manuel Santos, Nobel 2016, respaldó la elección de Machado como símbolo de esperanza democrática

El expresidente colombiano Juan Manuel
El expresidente colombiano Juan Manuel Santos afirma que el Nobel puede revitalizar la esperanza en la sociedad venezolana - crédito AFP

La entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado marca el regreso de este reconocimiento a Latinoamérica desde 2016, cuando lo recibió Juan Manuel Santos.

El galardón fue otorgado por el Comité Noruego del Nobel en reconocimiento a la “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el anuncio oficial.

Santos, que fue distinguido con el Nobel por su papel en el acuerdo de paz con las Farc, consideró que la decisión representa un respaldo internacional a la oposición venezolana.

“El Comité del Nobel acertó al escoger a María Corina. Ella ha sido una persona realmente valiente, perseverante en su lucha por cobrar la libertad y la democracia en Venezuela. Este premio es un reconocimiento del mundo entero a su esfuerzo”, afirmó el exmandatario en entrevista con Caracol Radio.

El Comité del Nobel subrayó que, pese al aumento de procesos electorales, el mundo experimenta una disminución de la democracia.

En este contexto, la causa de Machado por la democracia en Venezuela fue determinante para la concesión del premio. La líder opositora ha enfrentado persecución y fue inhabilitada políticamente por las autoridades venezolanas.

Santos destacó el impacto que puede tener el galardón en la sociedad venezolana: “El Nobel en Colombia fue un empujón importante para la paz en un momento muy difícil y creo que en Venezuela va a suceder lo mismo. La gente que ha perdido las esperanzas las vuelve a recobrar porque ve que el mundo entero está detrás de ellos”.

Además, señaló que el premio otorga a Machado “un estatus muy especial y creo que eso nunca había sucedido”.

El reconocimiento llega tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, en las que las actas electorales documentaron a Edmundo González como ganador, aunque la dictadura de Nicolás Maduro fue acusada de manipular los resultados.

