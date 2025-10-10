Se acaba ‘MasterChef Celebrity’: esta sería la serie que remplazará al ‘reality’ en las noches

MasterChef Celebrity se despide y RCN apuesta por una historia de fortaleza femenina - crédito cortesía Canal RCN

El Canal RCN ya habría definido el contenido que ocupará el horario nocturno tras la inminente conclusión de MasterChef Celebrity, el popular concurso culinario que actualmente transita su décima temporada en el horario prime.

Según información difundida por el creador de contenido JCtelevidente en sus redes sociales, la serie Las de siempre será la encargada de reemplazar al exitoso reality en la programación estelar del canal colombiano.

La actual edición de MasterChef Celebrity ha congregado a una amplia audiencia, consolidándose como uno de los programas más vistos de la televisión colombiana y en esta temporada, varias celebridades compiten por el primer lugar y por un premio de 200 millones de pesos, mientras el formato se acerca a su desenlace.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de la final, ni del estreno de la nueva producción, se prevé que en las próximas semanas se conozca al ganador o ganadora, quien será reconocido por su desempeño en la última prueba y que se haga el anuncio de la nueva programación.

‘Las de siempre’ tomaría el relevo de ‘MasterChef Celebrity’ en las noches de RCN con un elenco de lujo - crédito @laveronicaorozco/IG

Con la inminente salida de MasterChef Celebrity de la parrilla nocturna, surgieron especulaciones sobre el tipo de contenido que lo sucedería y entre las opciones consideradas figuraban tanto series como nuevos realities, pero la información compartida por JCtelevidente apunta a que será una novela la que tomará el relevo.

En su publicación, el creador de contenido detalló que Las de siempre ocupará el espacio dejado por el concurso de cocina en la franja nocturna de RCN.

La producción está protagonizada por las actrices Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis, las cuales interpretan a un grupo de amigas enfrentadas a diversas situaciones personales y colectivas.

Según la descripción proporcionada por el canal, se trata de una “historia de reinvención y fortaleza femenina” que explora los desafíos y aprendizajes de sus protagonistas. Además, el elenco se completa con figuras como Rafael Novoa, George Slebi, Iván López, Carolina Acevedo y Jair Romero, entre otros artistas importantes.

Ellas son las protagonistas de la nueva producción que presentará el Canal RCN - crédito @julianagalvisv/IG

Mientras tanto, la competencia de MasterChef Celebrity continúa avanzando hacia su desenlace, sin que se haya confirmado la fecha de la final y a medida que el programa progresa, se irán conociendo los eliminados y los participantes que disputarán el trofeo y el premio millonario, lo que puede tomar aún algunas semanas, ya que aún quedan 11 celebridades cocinando.

Por ahora, el avance de Violeta Bergonzi hacia el grupo de los diez mejores marcó un momento destacado en la competencia, pues se convirtió en la primera participante en asegurar su lugar en esta etapa.

La edición del jueves 9 de octubre presentó un desafío individual centrado en el pollo, donde los concursantes debieron impresionar a un jurado compuesto por seis chefs especializados, quienes evaluaron los platos bajo estándares de alta cocina y la dinámica del reto otorgó a Violeta una ventaja estratégica: la posibilidad de seleccionar a un concursante con delantal negro para que cocinara y accediera directamente al top 10.

La presentadora eligió a Patricia Grisales, quien confesó: “No estaba preparada para cocinar”, decisión que generó reacciones entre los participantes, como la de David Sanín, quien manifestó su desconcierto por la jugada, aunque reconoció la capacidad de Patricia para lograr un plato de calidad.

La presentadora es la primera en entrar el top 10 de 'MasterChef Celebrity 2025' - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Además, Violeta tuvo la facultad de definir el tiempo de cocción para cada participante; la distribución obligó a los concursantes a trabajar bajo presión, lo que se reflejó en la intensidad de la competencia y durante el proceso, David consideró abandonar, pero Claudia lo motivó a continuar, mientras que Patricia debió modificar su receta de arroz debido a las circunstancias.

En la presentación de los platos, Violeta optó por un pollo americano inspirado en su primer novio y a pesar de que su preparación presentó fallas en el término del pollo, los chefs destacaron la técnica empleada.

Tras la deliberación de los comensales, se anunciaron los puntajes en orden ascendente: Carolina, Pichingo, David, Alejandra, Patricia y, finalmente, Violeta. Antes de iniciar el reto, Violeta había expresado: “Tengo que ganar, se los prometí a mis hijos”, y al concluir, reiteró el compromiso con su familia al recordar las palabras de su hija: “Gánate eso”.