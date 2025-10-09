Colombia

Víctor Mosquera condenó los graves señalamientos del abogado de Petro sobre el asesinato de Miguel Uribe: “No es ni será una bandera política”

La firma de abogados emitió un comunicado calificando como un “grave acto de desinformación” las afirmaciones de Alejandro Carranza, que aseguró que el crimen del senador está siendo instrumentalizado

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Víctor Mosquera, abogado de la
Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe, presentó una queja formal ante la Cidh - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@SenadoGovCo/X

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha derivado en un amplio debate sobre las investigaciones del crimen y la manera como este hecho ha sido abordado desde la política.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro y de su hijo Nicolás Petro, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que este magnicidio está siendo instrumentalizado para “crear narrativas en contra del presidente”.

Esto llevó a la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en calidad de representante judicial de la familia de Uribe Turbay, a expresar su rechazo absoluto a las declaraciones de Carranza. La firma calificó de “grave acto de desinformación” las afirmaciones del abogado.

Revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana. El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de Derecho”, señaló la firma.

Indicó, además, que es “inaceptable” que se pretenda manipular el contexto judicial, tanto interno como internacional, para desviar la atención de los procesos judiciales que involucran a Nicolás Petro Urrego —que tiene dos procesos penales en curso—, y que se señale “falsamente” la existencia de “narrativas en contra del Presidente”.

En consecuencia, informó que se transmitió una protesta formal ante la Cidh por las afirmaciones del abogado.

En desarrollo...

