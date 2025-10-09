Colombia

Liga Colombiana contra el Cáncer lanza ‘Porque las quiero, las cuido’, una campaña para prevenir el cáncer de mama

La asociación aseguró que la detección tardía es el primer factor que influye en la muerte de cientos de pacientes por esta enfermedad cada año

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
En Colombia hay más de
En Colombia hay más de 100.000 casos activos de cáncer de mama - crédito Pexels

Durante la conmemoración de la lucha contra el cáncer de Mama, una enfermedad que no es exclusiva de las mujeres, la Liga Colombiana Contra el Cáncer advirtió que existen más de 100.000 casos activos por este tipo de padecimiento en el país, por lo que instó al Gobierno nacional a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) a ejecutar estrategias que permitan el diagnóstico temprano y la atención a los pacientes.

Según datos de la Cuenta de Alto Costo, un organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), desde el 1 de enero de 2024 se registraron 9.615 nuevos diagnósticos y cerca de 4.200 muertes por esta enfermedad en el último año, consolidando al cáncer de mama como la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres colombianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los datos a nivel mundial no reflejan un panorama diferente, según el observatorio ‘Globocan’, entre 2022 y 2023, el cáncer de mama fue el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en el mundo, con 2,3 millones de casos nuevos, de los cuales 666.000 terminaron en la muerte de los pacientes.

De acuerdo el doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, el principal factor que influye en el número de decesos es la demora en el diagnóstico, así como las barreras en la atención especializada a los pacientes.

“Se están perdiendo vidas por las demoras en atención. Es urgente que el Gobierno y las EPS optimicen los tiempos de diagnóstico y tratamiento”, indicó el profesional de la salud.

La Liga Colombiana Contra el
La Liga Colombiana Contra el Cáncer lanzó la campaña en varias ciudades - crédito @ligacancercol/x

En el mismo sentido, Cubides precisó que una de cada seis muertes por cáncer en mujeres en Colombia se debe al cáncer de mama y señaló que las barreras de acceso al sistema de salud están provocando diagnósticos en etapas avanzadas. El especialista enfatizó que, aunque la enfermedad no puede prevenirse, la detección temprana resulta fundamental para salvar vidas.

Y es que una de las maneras de prevenir este tipo de cáncer es realizar chequeos periódicos que, incluso, no requieren la intervención de especialistas. Con la campaña “Porque las quiero, las cuido”, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la empresa Estée Lauder, con apoyo de Falabella y las tiendas de maquillaje Blush-Bar, buscan promover la detección temprana y brindar apoyo a pacientes sin cobertura en salud.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la realización de mamografías y exámenes clínicos gratuitos, que buscan beneficiar a cientos de personas en todo el país y, asimismo, contribuir a la detección temprana del cáncer de mama y evitar que siga arrebatando vidas.

Se estima que una de
Se estima que una de cada seis muertes por cáncer en Colombia es por cáncer de mama - crédito @ligacancercol/x

La alianza entre Estée Lauder Companies y la Liga Colombiana Contra el Cáncer tiene una trayectoria de más de tres décadas. Desde 1992, la compañía lidera el movimiento global del lazo rosa y, en Colombia, ha contribuido a financiar programas de tamizaje, educación y atención médica para cientos de mujeres.

Durante el mes de octubre, la campaña se hará visible en todo el país mediante la iluminación de monumentos emblemáticos como el Movistar Arena, la Ventana de Campeones en Barranquilla y espacios icónicos de Cali, llevando un mensaje de esperanza a miles de personas.

El autoexamen es la clave
El autoexamen es la clave para la detección temprana - crédito Freepik

La participación ciudadana es un componente clave de la campaña. Quienes deseen sumarse pueden informarse sobre los eventos y acceder a recursos educativos a través del sitio web www.ligacancercolombia.org, así como participar en talleres virtuales en delrosaalaccion.com.

Además, la venta solidaria de productos como el suero Advanced Night Repair de Estée Lauder (en Falabella) y la hidratante Dramatically Different Lotion+ de Clinique (en Blush-Bar) destinará el 100% de las ganancias a la detección temprana y lucha contra el cáncer de mama en el territorio nacional.

Temas Relacionados

Cáncer de mamaLiga Colombiana contra el CáncerColombia-ServiciosMuertes por cáncer de mamaPorque las quiero, las cuidoSaludColombia-Noticias

Más Noticias

Cartagena prohibió caravanas ilegales en moto: anunciaron millonaria recompensa y castigos contra los organizadores

Datos oficiales revelan que la mayoría de víctimas mortales y lesionados en siniestros recientes están vinculados a motos, lo que impulsa acciones urgentes para controlar el fenómeno y proteger a la ciudadanía

Cartagena prohibió caravanas ilegales en

Buenas noticias para los contribuyentes de Medellín: lanzan portal tributario para facilitar trámites y pagos

Videos explicativos, asesoría en WhatsApp y taquillas virtuales amplían el acompañamiento durante todo el proceso de cumplimiento tributario en la ciudad

Buenas noticias para los contribuyentes

Escándalo ambiental en Bogotá: descubren quema ilegal de madera y residuos tóxicos en área protegida de Ciudad Bolívar

Autoridades ambientales hallaron una producción clandestina de carbón vegetal en la vereda La Quiba, dentro de un agroparque destinado a la conservación

Escándalo ambiental en Bogotá: descubren

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

El entrenador argentino fue artífice del título del cuadro Embajador, definido en una final de infarto ante Independiente Santa Fe

Miguel Ángel Russo y su

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones

En Colombia se ha vuelto una costumbre de los fanáticos del fútbol, llenar el álbum de la copa del mundo cada cuatro años

Esto es lo que podría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix Colombia: las películas

Ranking Netflix Colombia: las películas más vistas hoy que todos están comentando

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Deportes

Miguel Ángel Russo y su

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones

Colombia puede volver a la semifinal de un mundial después de 22 años; también enfrentó a España en esa ocasión

Murió Miguel Ángel Russo, legendario entrenador y héroe de Millonarios en la final ante Santa Fe en 2017

A qué se refería Miguel Ángel Russo con su frase “esto se cura con amor” durante emotiva entrevista cuando entrenaba a Millonarios