Liga Colombiana contra el Cáncer lanza ‘Porque las quiero, las cuido’, una campaña para prevenir el cáncer de mama

Durante la conmemoración de la lucha contra el cáncer de Mama, una enfermedad que no es exclusiva de las mujeres, la Liga Colombiana Contra el Cáncer advirtió que existen más de 100.000 casos activos por este tipo de padecimiento en el país, por lo que instó al Gobierno nacional a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) a ejecutar estrategias que permitan el diagnóstico temprano y la atención a los pacientes.

Según datos de la Cuenta de Alto Costo, un organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), desde el 1 de enero de 2024 se registraron 9.615 nuevos diagnósticos y cerca de 4.200 muertes por esta enfermedad en el último año, consolidando al cáncer de mama como la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres colombianas.

Los datos a nivel mundial no reflejan un panorama diferente, según el observatorio ‘Globocan’, entre 2022 y 2023, el cáncer de mama fue el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en el mundo, con 2,3 millones de casos nuevos, de los cuales 666.000 terminaron en la muerte de los pacientes.

De acuerdo el doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, el principal factor que influye en el número de decesos es la demora en el diagnóstico, así como las barreras en la atención especializada a los pacientes.

“Se están perdiendo vidas por las demoras en atención. Es urgente que el Gobierno y las EPS optimicen los tiempos de diagnóstico y tratamiento”, indicó el profesional de la salud.

En el mismo sentido, Cubides precisó que una de cada seis muertes por cáncer en mujeres en Colombia se debe al cáncer de mama y señaló que las barreras de acceso al sistema de salud están provocando diagnósticos en etapas avanzadas. El especialista enfatizó que, aunque la enfermedad no puede prevenirse, la detección temprana resulta fundamental para salvar vidas.

Y es que una de las maneras de prevenir este tipo de cáncer es realizar chequeos periódicos que, incluso, no requieren la intervención de especialistas. Con la campaña “Porque las quiero, las cuido”, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la empresa Estée Lauder, con apoyo de Falabella y las tiendas de maquillaje Blush-Bar, buscan promover la detección temprana y brindar apoyo a pacientes sin cobertura en salud.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la realización de mamografías y exámenes clínicos gratuitos, que buscan beneficiar a cientos de personas en todo el país y, asimismo, contribuir a la detección temprana del cáncer de mama y evitar que siga arrebatando vidas.

La alianza entre Estée Lauder Companies y la Liga Colombiana Contra el Cáncer tiene una trayectoria de más de tres décadas. Desde 1992, la compañía lidera el movimiento global del lazo rosa y, en Colombia, ha contribuido a financiar programas de tamizaje, educación y atención médica para cientos de mujeres.

Durante el mes de octubre, la campaña se hará visible en todo el país mediante la iluminación de monumentos emblemáticos como el Movistar Arena, la Ventana de Campeones en Barranquilla y espacios icónicos de Cali, llevando un mensaje de esperanza a miles de personas.

La participación ciudadana es un componente clave de la campaña. Quienes deseen sumarse pueden informarse sobre los eventos y acceder a recursos educativos a través del sitio web www.ligacancercolombia.org, así como participar en talleres virtuales en delrosaalaccion.com.

Además, la venta solidaria de productos como el suero Advanced Night Repair de Estée Lauder (en Falabella) y la hidratante Dramatically Different Lotion+ de Clinique (en Blush-Bar) destinará el 100% de las ganancias a la detección temprana y lucha contra el cáncer de mama en el territorio nacional.