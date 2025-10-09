Jennifer Pedraza criticó el regreso de Tamara Ospina como viceministra de las Mujeres: “El día que pongan a alguien idóneo vamos a tener que pedir un deseo”

La representante a la Cámara acusó a la fundación de no cumplir con los requisitos para que le asignarán varios contratos - crédito oficina de prensa representante a la Cámara de Jennifer Pedraza

El Ministerio de Igualdad publicó, el 23 de septiembre, la hoja de vida de Tamara Ospina para el cargo de viceministra de las Mujeres.

Ospina regresa a la institución después de haber estado fuera durante un tiempo luego de que se hicieran denuncias por acoso laboral que la involucraron en el pasado.

Su regreso al equipo directivo se produce tras haber enfrentado estos señalamientos relacionados con un ambiente de trabajo hostil.

Recientemente, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza se refirió a esta situación en una publicación del 9 de octubre en su cuenta de X.

Pedraza criticó el regreso de Tamara Ospina como viceministra de las Mujeres y afirmó: “El día que pongan a alguien idóneo vamos a tener que pedir un deseo”.

La congresista cuestionó al Gobierno nacional por esta decisión.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza expresó su preocupación respecto a los nombramientos en el Ministerio de Igualdad, cuestionando directamente al ministro de Igualdad, Juan Fernando Flórez.

Pedraza señaló que, aunque considera urgente la existencia de este ministerio, rechaza la designación de Tamara Ospina como viceministra de las Mujeres debido a las múltiples denuncias de acoso laboral que pesan en su contra.

La congresista exigió explicaciones públicas al ministro al considerar que la designación genera dudas sobre los criterios de selección en el Gobierno nacional.