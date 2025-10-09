Este es el software que permitió capturar a alias Black Jack y desmantelar su red: autoridades han podido interceptar chats de capos a nivel mundial

Sky ECC permitió identificar métodos de ocultamiento de cocaína, marquillas, fotografías de paquetes y lugares de almacenamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El desmantelamiento de Sky ECC, una de las mayores redes de mensajería cifrada del mundo, permitió a las autoridades rastrear y capturar a miembros de la organización criminal liderada por Pablo Felipe Prada Moriones, alias Black Jack, así como a otros coordinadores del narcotráfico internacional.

La plataforma, que llegó a contar con 170.000 usuarios y ofrecía funciones de seguridad avanzadas, se convirtió en una herramienta clave para el crimen organizado, facilitando el tráfico de drogas, armas y dinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La historia del software y cómo funcionaba

Sky ECC fue desarrollada por el empresario canadiense de origen camboyano Jean François Eap, fundador de Sky Global, junto a su padre, experto en tecnologías de cifrado, de acuerdo con el medio español Rtve.

Entre las características de la aplicación se encontraban el borrado remoto de mensajes, la desactivación de cámara, micrófono y bluetooth, y un código de emergencia capaz de eliminar todo el contenido del dispositivo.

Además, Sky ECC ofrecía una tarjeta SIM propia que canalizaba el tráfico de internet de los usuarios a través de una red privada segura.

A pesar de estas medidas de seguridad, el uso de Sky ECC por parte de criminales llamó la atención de Europol. En 2018, bajo la dirección de Catherine de Bolle, la agencia europea comenzó a monitorear los dispositivos equipados con la plataforma.

Jean François Eap, fundador de Sky Global y creador de Sky ECC, fue acusado por facilitar, a través de su software, la operación internacional de redes de narcotráfico - crédito DEA

En mayo de 2019 se inició un rastreo masivo de usuarios, en colaboración con las policías de Bélgica, Francia y Países Bajos, lo que llevó a la mayor interceptación de comunicaciones cifradas de la historia.

El acceso a los servidores permitió a los investigadores observar en tiempo real operaciones relacionadas con drogas, armas y delitos graves como secuestros y asesinatos. Entre junio de 2019 y marzo de 2021, el análisis de los datos permitió evitar 114 homicidios y consolidar miles de investigaciones internacionales.

La captura de alias Black Jack y cómo funcionaba la banda

De acuerdo con El Tiempo, el impacto de la operación se extendió a Colombia y España, donde los equipos de investigación binacionales utilizaron la información capturada para ubicar y detener a líderes de la organización criminal.

En España, las autoridades arrestaron a los hermanos Pablo y Santiago Prada Moriones, junto a Carlos Ariel Zuluaga Lema, mientras que en Colombia fueron capturados Brenda Piñera Bedoya, alias “la contadora”, y Jimmy García, señalado como transportador, en Medellín y Pereira.

Los hermanos Pablo y Santiago Prada Moriones fueron capturados en España, señalados por coordinar producción, despachos y decisiones financieras de la red - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la investigación, Pablo Prada era responsable de la toma de decisiones sobre movimientos de dinero y autorizaciones de envíos, Carlos Zuluaga coordinaba la articulación con redes europeas, y Santiago Prada supervisaba producción y despacho de cargamentos con proveedores locales.

Las criptomonedas

El componente financiero de la organización operaba a través de dos líneas: flujos de efectivo mediante un esquema en Bogotá, Medellín y Cali, y un circuito de criptoactivos que, según los análisis, movió alrededor de USD 600 millones en cinco años.

Brenda Piñera gestionaba las estructuras empresariales para pagos y transferencias, mientras que Jimmy García se encargaba de la recepción de tokens y la dispersión de fondos en distintas ciudades.

Además, desde 2022, la organización constituyó empresas de activos virtuales en países como España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia, movilizando efectivo desde mercados internacionales en Estados Unidos, México, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, España y Alemania.

Los procesos de extradición

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, confirmó que como resultado del proceso judicial se iniciaron acciones contra los bienes de la organización, incluyendo medidas cautelares sobre 25 inmuebles, nueve empresas y 15 vehículos, cuyo valor podría superar los 53.000 millones de pesos.

Los tres detenidos en España esperan su extradición a Colombia, mientras que Brenda Piñera y Jimmy García fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó sus capturas y permitió que la Fiscalía General de la Nación les imputara cargos por lavado de activos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

La operación conjunta entre Colombia y España permitió capturar a cinco presuntos narcotraficantes, incluyendo a Black Jack, en Ibiza y Colombia - crédito @petrogustavo / X

El análisis de los servidores de Sky ECC reveló detalles sobre métodos de ocultamiento y movimiento de cargamentos de cocaína, incluyendo fotografías de paquetes y lugares de almacenamiento.

La identificación de los usuarios requirió la lectura manual de millones de mensajes, debido a la mezcla de idiomas, abreviaturas y jerga en clave, un proceso que permitió a las autoridades asociar alias con identidades reales.

La cooperación internacional formalizada en 2023 posibilitó el envío de grandes volúmenes de datos a la Policía colombiana y la creación de equipos conjuntos de trabajo que consolidaron las investigaciones y fortalecieron la lucha contra el crimen organizado.