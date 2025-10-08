Colombia

Tomás Uribe acusó a Juan Manuel Santos de ser responsable del resurgimiento del narcotráfico en Colombia: “Nadie ha engañado tanto”

Según el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, en el país “no ha nacido un colombiano que haya engañado tanto como Juan Manuel Santos”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Tomas Uribe, hijo del expresidente
Tomas Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, lanzó duras críticas contra el expresidente Juan Manuel Santos.

Según el hijo del exmandatario, en el país “no ha nacido un colombiano” que supuestamente haya engañado tanto en el territorio como Juan Manuel Santos.

“No ha nacido un colombiano que haya engañado tanto a los colombianos como Juan Manuel Santos”, afirmó Tomás Uribe.

Juan Manuel Santos, expresidente de
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia (2010-2018) - crédito @JuanManSantos/X

Tomás Uribe acusó al expresidente de Santos de ser el supuesto responsable del “resurgimiento del narcotráfico”.

Además, aseguró que Juan Manuel Santos fue la persona que “abrió la puerta” al progresismo en Colombia.

“Es responsable del resurgimiento del narcotráfico. Abrió la puerta a la tóxica cultura progresista y llevó al poder a los Herederos del M19 y de las Farc", indicó Tomás Uribe.

Por tal motivo, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe pidió que “en 2026 hay que votar en contra del ‘petrosantismo’”.

Tomás Uribe cuestionó al expresidente
Tomás Uribe cuestionó al expresidente Juan Manuel Santos - crédito X

La crítica de Tomás Uribe a Juan Manuel Santos se dio en respuesta a la publicación del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que publicó un mensaje en la red social X con duras críticas al expresidente, por su papel en el proceso de paz con las Farc y sus consecuencias políticas en Colombia.

En su declaración, De la Espriella afirmó que Santos “se robó el plebiscito” de 2016 y entregó “curules a los peores asesinos a cambio de impunidad”, en referencia a los acuerdos que garantizaron representación política a excombatientes de la guerrilla.

El mensaje sostiene que la fragmentación de las Farc en “las de Mordisco, las de Calarcá, las del Frente 37, las de Iván Márquez y las de Timochenko en el Congreso” es resultado directo de esas políticas.

De la Espriella responsabilizó a Santos de haber prohibido la fumigación de cultivos ilícitos y de haber convertido al país “en el más grande productor de coca del mundo”. Además, ligó estos hechos con la llegada de Gustavo Petro al poder.

La publicación intensificó el debate sobre el legado del ex presidente en materia de seguridad y política antidrogas.

Crítica de Abelardo de la
Crítica de Abelardo de la Espriella a Juan Manuel Santos - crédito X

“Ya engañaste al país una vez con el cuento de la falsa paz, no lo vas a volver a hacer porque el pueblo no es tonto”, escribió De la Espriella. Subrayó también la necesidad de aplicar “la fuerza de las armas del Estado” para alcanzar la paz, postura que marca distancia con la estrategia de negociación iniciada durante el gobierno de Santos.

El abogado anunció que habrá acciones en relación con el escándalo de Odebrecht y señaló al ex mandatario como responsable de “impunidad no solo para los bandidos de fusil, también para los de cuello blanco”. Según la publicación, “eso va, Juan Manuel, porque con la impunidad voy a acabar”, reforzando la promesa de promover investigaciones judiciales sobre corrupción.

De la Espriella ha mantenido una posición crítica constante frente al proceso de paz y suele participar activamente en debates públicos a través de redes sociales y medios de comunicación.

El enfrentamiento discursivo reaviva temas sensibles en la sociedad colombiana, como la implementación del acuerdo final de paz, la gestión del narcotráfico y la representación política de antiguos miembros de las Farc.

Recientemente, Tomás Uribe salió en defensa de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, por los mensajes en redes sociales que la señalan de ser la candidata de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

En su cuenta de X, Uribe afirmó que Vicky Dávila es uno de los “pocos” que “enfrentaron” al presidente Gustavo Petro y al expresidente Juan Manuel Santos.

“Es contraevidente creer que Vicky Dávila es la candidata de Petro o Maduro. Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”, afirmó el hijo mayor del presidente Petro.

