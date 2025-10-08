Colombia

Gustavo Bolívar lanzó pullas al Centro Democrático por video de concejal de Medellín con un bate: “Adivinen a qué partido puede pertenecer”

El exdirector del DPS publicó una fotografía en la que aparece Andrés “el Gury” Rodríguez, junto al concejal de Cali Andrés Escobar, conocido por usar armas de fogueo durante las manifestaciones de 2021

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El exdirector del Departamento de
El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) se sumó a las críticas contra el concejal por su presunta actuación desproporcionada - crédito Colprensa

Un día después de que el país conociera el polémico video en el que se ve al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “el Gury”, en el que se enfrentó con manifestantes que acudieron a las convocatorias del Gobierno nacional en favor de Palestina, le siguen lloviendo críticas al cabildante.

De hecho, desde el sector afín al presidente Gustavo Petro no se han hecho esperar los calificativos hacia el concejal, como en el caso del exdirector del Departamento para la Prosperidad Social y precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, que se refirió de forma satírica al partido del cabildante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, Bolívar cuestionó al Centro Democrático e incluyó fotografías de otros miembros del partido que se han enfrentado a polémicas como en el caso del concejal de Cali Andrés Escobar.

Adivinen: ¿A qué partido puede pertenecer un Concejal de Medellín que amenaza con un bate a quienes se manifiestan contra el genocidio en Gaza?”, señaló el hasta hace poco precandidato presidencial.

Gustavo Bolívar lanzó pullas al
Gustavo Bolívar lanzó pullas al Centro Democrático por actuación de concejal "El Gury" Rodríguez - crédito red social X

La fotografía publicada por Bolívar reavivó la figura de Andrés Escobar, reconocido en el país por las investigaciones que enfrenta tras usar armas traumáticas para enfrentarse a manifestantes en Cali en medio del estallido social de 2021.

Incluso, Escobar y “El Gury” Rodríguez también han tenido pleitos con el presidente Gustavo Petro que, en mayo de 2025, pidió a la Fiscalía General de la Nación que los investigara tras la difusión de un video en el que los dirigentes políticos mencionaron la preparación de acciones frente a las movilizaciones sociales previstas para finales de mayo de 2025.

La petición del mandatario se produjo luego de que la senadora Isabel Zuleta denunciara públicamente el contenido del material audiovisual, al que calificó como un mensaje amenazante contra quienes participarán en las protestas.

Gustavo Bolívar lanzó pullas al
Gustavo Bolívar lanzó pullas al Centro Democrático por actuación de concejal "El Gury" Rodríguez - crédito red social X

La controversia se intensificó por los antecedentes de Escobar, quien durante el estallido social de 2021 fue grabado portando un arma en manifestaciones ciudadanas, lo que generó debate sobre el papel de civiles armados en protestas y el uso legítimo de la fuerza.

En el video, compartido en la cuenta de Instagram de Escobar junto al concejal de Medellín Andrés Gury Rodríguez, se hizo referencia a la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para una huelga general el 28 y 29 de mayo en apoyo a la consulta popular del Gobierno nacional.

Pues yo le digo una cosa, en Medellín y en Antioquia vamos a llamar a la reserva activa y a todos los ciudadanos que salimos a marchar a defender nuestro departamento y nuestro municipio y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer. Hombre, aquí en el Valle del Cauca vamos a salir a defenderlo las veces que sea, la primera línea ni nada parecido se lo vuelve a tomar. Aquí estamos firmes. Ya sabe y póngala como quiera”, se escucha en el video.

David Racero se fue contra
David Racero se fue contra el concejal "El Gury" Rodríguez - crédito red social X

Entretanto, desde el Pacto Histórico también se despacharon en críticas contra el concejal de Medellín tras aparecer en un video con un bate. Tal fue el caso del representante a la Cámara David Racero que, a través de su cuenta de X, lo comparó con un reconocido payaso.

Racero señaló la importancia de reconocer el arte auténtico, al referirse a David Larible, un artista reconocido internacionalmente por su capacidad para fusionar comedia física, teatro y circo en espectáculos destacados. El congresista recordó su paso por Bogotá y lo calificó como “El Payaso de Oro”, resaltando que muchos lo consideran el mejor del mundo.

En contraposición, el representante subrayó que figuras como Larible representan la genialidad en su oficio y, por esa razón, expresó que sería inapropiado referirse como “payaso” a alguien que, portando un bate y ocupando el cargo de concejal, amenaza a manifestantes que se solidarizan con el pueblo palestino. “Tenemos simplemente que llamarlo IMBÉCIL“, enfatizó Racero.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarAndrés El Gury RodríguezConcejal Medellín bateProtestas MedellínCentro DemocráticoColombia-noticias

Más Noticias

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

El emotivo adiós de Margarita

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

El ‘streamer’ salió al paso de las especulaciones y explicó cómo se reparten las acciones de las discotecas, dejando claro el papel de Mr. Stiven y de otros socios en cada proyecto

Westcol aclaró quiénes son los

Las universidades de Colombia con los profesionales más destacados en el mercado laboral: ranking internacional las recomiendan

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Las universidades de Colombia con

Acemi desmintió al ministro de Salud sobre supuesto giro de 12 billones a las EPS para pagar deudas: “Nuevamente faltan a la verdad”

Ana María Vesga también reclamó el incumplimiento del recálculo de la Unidad de Pago por Capitación, medida que debía realizarse antes del 2 de octubre, que afecta la prestación de servicios médicos

Acemi desmintió al ministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Margarita

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”