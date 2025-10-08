Gustavo Bolívar lanzó pullas al Centro Democrático por video de concejal de Medellín con un bate: “Adivinen a qué partido puede pertenecer”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) se sumó a las críticas contra el concejal por su presunta actuación desproporcionada - crédito Colprensa

Un día después de que el país conociera el polémico video en el que se ve al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “el Gury”, en el que se enfrentó con manifestantes que acudieron a las convocatorias del Gobierno nacional en favor de Palestina, le siguen lloviendo críticas al cabildante.

De hecho, desde el sector afín al presidente Gustavo Petro no se han hecho esperar los calificativos hacia el concejal, como en el caso del exdirector del Departamento para la Prosperidad Social y precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, que se refirió de forma satírica al partido del cabildante.

A través de su cuenta de X, Bolívar cuestionó al Centro Democrático e incluyó fotografías de otros miembros del partido que se han enfrentado a polémicas como en el caso del concejal de Cali Andrés Escobar.

“Adivinen: ¿A qué partido puede pertenecer un Concejal de Medellín que amenaza con un bate a quienes se manifiestan contra el genocidio en Gaza?”, señaló el hasta hace poco precandidato presidencial.

La fotografía publicada por Bolívar reavivó la figura de Andrés Escobar, reconocido en el país por las investigaciones que enfrenta tras usar armas traumáticas para enfrentarse a manifestantes en Cali en medio del estallido social de 2021.

Incluso, Escobar y “El Gury” Rodríguez también han tenido pleitos con el presidente Gustavo Petro que, en mayo de 2025, pidió a la Fiscalía General de la Nación que los investigara tras la difusión de un video en el que los dirigentes políticos mencionaron la preparación de acciones frente a las movilizaciones sociales previstas para finales de mayo de 2025.

La petición del mandatario se produjo luego de que la senadora Isabel Zuleta denunciara públicamente el contenido del material audiovisual, al que calificó como un mensaje amenazante contra quienes participarán en las protestas.

La controversia se intensificó por los antecedentes de Escobar, quien durante el estallido social de 2021 fue grabado portando un arma en manifestaciones ciudadanas, lo que generó debate sobre el papel de civiles armados en protestas y el uso legítimo de la fuerza.

En el video, compartido en la cuenta de Instagram de Escobar junto al concejal de Medellín Andrés Gury Rodríguez, se hizo referencia a la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para una huelga general el 28 y 29 de mayo en apoyo a la consulta popular del Gobierno nacional.

“Pues yo le digo una cosa, en Medellín y en Antioquia vamos a llamar a la reserva activa y a todos los ciudadanos que salimos a marchar a defender nuestro departamento y nuestro municipio y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer. Hombre, aquí en el Valle del Cauca vamos a salir a defenderlo las veces que sea, la primera línea ni nada parecido se lo vuelve a tomar. Aquí estamos firmes. Ya sabe y póngala como quiera”, se escucha en el video.

Entretanto, desde el Pacto Histórico también se despacharon en críticas contra el concejal de Medellín tras aparecer en un video con un bate. Tal fue el caso del representante a la Cámara David Racero que, a través de su cuenta de X, lo comparó con un reconocido payaso.

Racero señaló la importancia de reconocer el arte auténtico, al referirse a David Larible, un artista reconocido internacionalmente por su capacidad para fusionar comedia física, teatro y circo en espectáculos destacados. El congresista recordó su paso por Bogotá y lo calificó como “El Payaso de Oro”, resaltando que muchos lo consideran el mejor del mundo.

En contraposición, el representante subrayó que figuras como Larible representan la genialidad en su oficio y, por esa razón, expresó que sería inapropiado referirse como “payaso” a alguien que, portando un bate y ocupando el cargo de concejal, amenaza a manifestantes que se solidarizan con el pueblo palestino. “Tenemos simplemente que llamarlo IMBÉCIL“, enfatizó Racero.