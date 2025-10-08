Gobierno ordena priorizar el suministro de gas a la región Caribe, mientras adelantan mantenimiento en la planta El Cayao

Aunque desde el Ejecutivo aseguran que el suministro de gas está garantizado, la comunicación oficial reconoce la necesidad de que Ecopetrol realice un esfuerzo adicional - crédito Spec/Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía envió una solicitud formal a Ecopetrol para que incremente el suministro de gas en la costa Caribe durante el mantenimiento de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria del Cayao (Spec), en Cartagena.

En una carta enviada por la ministra de Minas (e.), Karen Schutt Esmeral, la cartera pide a la petrolera estatal que aporte volúmenes superiores a los habituales para evitar un posible desabastecimiento, mientras se realizan los trabajos programados en la infraestructura clave.

El gobierno de Gustavo Petro ha programado el mantenimiento de la planta entre el 10 y el 14 de octubre de 2025. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que el suministro de gas está garantizado, la comunicación oficial reconoce la necesidad de que Ecopetrol realice un esfuerzo adicional.

El Ministerio de Minas le pidió a Ecopetrol hacer un suministro de gas en la Costa Caribe durante el mantenimiento de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria del Cayao (Spec) - crédito Luisa González/Reuters

“En el contexto del mantenimiento programado de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria del Callao (sic) y con base en las cantidades de gas discutidas en la sesión de la Comisión Asesora de Coordinación de Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE) del 7 de octubre de 2025, el Ministerio de Minas y Energía solicita formalmente a Ecopetrol, por favor suministrar, las siguientes cantidades de gas para garantizar el abastecimiento del parque termoeléctrico de la costa caribe entre los días viernes 10 de octubre y martes 14 de octubre de 2025”, reza en la misiva dirigida a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

La carta especifica los volúmenes requeridos para cada jornada del mantenimiento:

74,9 GBTU (Giga BTU) para el viernes 10 de octubre.

72,5 GBTU el sábado 11 de octubre.

66,8 GBTU el domingo 12 de octubre.

68,9 GBTU el lunes festivo 13 de octubre.

111,5 GBTU el martes 14 de octubre.

Estas cifras representan el suministro adicional que se solicita a la petrolera, por encima de lo que normalmente provee para cubrir la demanda nacional de gas.

La ministra (e.) Karen Schutt Esmeral subraya que este requerimiento responde a la necesidad de mantener el funcionamiento del parque termoeléctrico de la región durante el periodo de mantenimiento, evitando así interrupciones en el servicio.

En la carta del Ministerio de Minas se detallan las cantidades requeridas de gas por días, mientras se hacen las tareas de mantenimiento en la Spec - crédito Ministerio de Minas y Energía

A propósito de esa solicitud, el Gobierno emitió una orden para suministrar una demanda de gas calculada de 66,8 GBTUD (mínimo) y 111,4 GBUTD (máximo), la cual irá destinada a estaciones de servicio, hogares y plantas de energía, para las fechas en las que están programadas las tareas de mantenimiento, según informó Blu Radio.

Esta medida, que responde al mantenimiento programado de la planta de importación de gas natural en Cartagena, obliga a los productores a priorizar el suministro a los consumidores residenciales y a los servicios esenciales, relegando a la industria a un segundo plano en la asignación del recurso.

El plan de mantenimiento de la planta regasificadora El Cayao

De acuerdo con el Ministerio de Minas, la estrategia de contingencia, diseñada con meses de antelación, involucra a todas las entidades clave del sector. Además de la cartera de Minas, también participarán:

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

El Centro Nacional de Despacho

Los Consejos Nacionales de Operación de Electricidad y Gas.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Empresas operadoras del sistema.

La coordinación interinstitucional se formalizó mediante la Resolución 40418 de 2025 del Ministerio y la Resolución 101-083 de 2025 de la Creg, junto con circulares técnicas y normativas remitidas al Centro Nacional de Despacho, bajo la gestión de XM, y a los consejos nacionales de operación.

Las tareas de mantenimiento de la planta regasificadora El Cayao durarán 5 días: del 10 al 14 de octubre de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el periodo de mantenimiento, la supervisión será exhaustiva: equipos técnicos del Ministerio de Minas y Energía visitarán tanto la infraestructura de El Cayao como las plantas termoeléctricas involucradas, con el objetivo de verificar en terreno la preparación y la disponibilidad operativa.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también participará en estas inspecciones, enfocándose en la capacidad de respuesta de las plantas térmicas Tebsa, Termocandelaria y TermoFlores, responsables de respaldar la demanda energética regional.

El plan operativo contempla la plena disponibilidad de todas las plantas térmicas y la distribución coordinada de 540.213 MBTU (Millones de Unidades Térmicas Británicas) de gas, volumen proyectado para cubrir la demanda diaria durante los cinco días de intervención. Este esquema busca garantizar que no se interrumpa el suministro energético en la región Caribe.