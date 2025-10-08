Congresista Isabel Zuleta le pidió a Federico Gutiérrez judicializar a los gestores de convivencia que agredieron a varios manifestantes pro Palestina en Medellín

crédito @andersoncasta16/X

Las movilizaciones que se desarrollaron en varias de las ciudades capitales de Colombia en apoyo al cese del conflicto en Palestina dejaron un capítulo aparte en Medellín.

En varios videos que circularon en redes sociales se observa a varios funcionarios de la Alcaldía de Federico ‘Fico’ Gutiérrez agredir a algunos de los manifestantes a favor de Gaza.

Así lo registró el líder juvenil Anderson Castaño, que desde su cuenta de X compartió el video del momento exacto en que inició la confrontación en medio de la marcha el martes 7 de octubre de 2025, que hasta ese momento no había presentado afectaciones de consideración.

“El actuar paramilitar de funcionarios de la alcaldía de Medellín, atacan a defensores de DD. HH. Necesitamos ayuda urgente en Medellín”, señaló el joven que etiquetó a varios dirigentes, incluido el mismo presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la senadora Isabel Cristina Zuleta (coalición del Pacto Histórico).

Y fue justo la congresista la que se expresó en otro video que compartió la misma noche del martes, día en que se registraron las marchas, en el que pidió una investigación a fondo al alcalde Gutiérrez.

“¿Quién le dijo a Federico Gutiérrez y a Manuel Villa, secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, que pueden suplantar a la fuerza pública con los mal llamados gestores de seguridad?” inició con un tono enérgico la senadora.

crédito @isazuleta_/IG

Acto seguido Zuleta expresó: “Yo le solicito a las autoridades competentes que judicialicen a esos mal llamados actores de seguridad o a quienes los estén promoviendo porque han ejercido actos vandálicos y de fuerza en contra de la población que se estaba manifestando”.

Frente a todo lo anterior, la senadora lanzó serias acusaciones al explicar que “es evidente, como lo hemos podido ver por todos los videos que están circulando en redes, que aquí quienes son los vándalos son esas personas contratadas por la Alcaldía de Medellín con recursos públicos para atacar a quienes se manifiestan de manera pacífica, a quienes salen en solidaridad con Palestina a decirle al mundo que debe parar el genocidio”.

Frente al papel de estos funcionarios, Zuleta añadió como recado para Gutiérrez y Villa: “Nosotros estamos exigiendo que nadie suplante a la fuerza pública, que se respete la dignidad de quienes ejercen legítimamente la fuerza en unas circunstancias que deben ser probadas, que no puede ser simplemente un capricho de quienes creen que se impone la fuerza desde un escritorio. No, señores, ustedes no tienen esa potestad”.

Isabela Zuleta le dijo a ‘Fico’ Gutiérrez que no se salte la línea de mando

La arremetida de la congresista en contra del alcalde de Medellín y el secretario de Seguridad no quedó ahí. Zuleta siguió y hasta les recordó que hay una línea de mando que no se pueden saltar.

“Ustedes no ven en un CAI (Comando de Atención Inmediata)a nadie que sea un alcalde o un secretario de gobierno cuando entran en la línea de mando. Ustedes no ven esa fotografía, señor alcalde, bájese de esa nube. En esa fotografía, en la línea de mando, está el presidente, el señor ministro de Defensa, los altos generales de la República y respete la fuerza pública. Esos actores que usted está mandando a atropellar a la ciudadanía están violando la ley y deben ser judicializados", agregó la senadora.