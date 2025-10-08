Colombia

Abogado de Gustavo Petro denunció ante Cidh supuesto plan para polarizar el país: “Crean narrativas contra el presidente”

Alejandro Carranza señaló que se utiliza el magnicidio de Miguel Uribe Turbay para desestabilizar al Gobierno nacional

Luciano Niño

Luciano Niño

Alejandro Carranza es el abogado
Alejandro Carranza es el abogado de Nicolás Petro y del presidente Gustavo Petro - crédito X

El 8 de octubre de 2025, Alejandro Carranza, abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su hijo Nicolás Petro Burgos, hizo pública una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En la querella expresó su preocupación por un plan y “una agenda por parte de varios actores políticos en Colombia para buscar erosionar la unidad nacional del país”.

A su vez, señaló que los miembros de la oposición al Gobierno nacional supuestamente han instrumentalizado el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, con el fin de “crear narrativas en contra del presidente”.

Incluso, Carranza explicó que actores políticos han intentado en múltiples ocasiones señalar al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, como el culpable del atentado contra el congresista de oposición, bajo la premisa de que ignoró las más de 20 alertas que hizo Uribe Turbay en lo corrido del presente año para que mejoraran su esquema de seguridad.

De igual manera, el togado, en su visita a la Cidh en Washington D. C., aseguró que Nicolás Petro Burgos está en peligro, ya que varios precandidatos han prometido duras sanciones contra su cliente en caso de llegar a la Casa de Nariño.

“Han prometido que cuando cambie el Gobierno van a encadenar a Nicolás Petro. Hay un candidato que ha prometido extirpar a los que piensen diferente", expresó.

En desarrollo…

