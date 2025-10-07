Valentino Lázaro se refirió a sus relaciones íntimas con hombres y con mujeres: “No me cierro a experiencias”

Valentino Lázaro se refirió a su sexualidad y no descartó involucrarse sentimentalmente con mujeres - crédito YouTube

El creador de contenido Valentino Lázaro se ubicó nuevamente en el centro de la conversación, tras compartir un mensaje en sus redes donde se refirió a su orientación sexual y a su experiencia sentimental fuera de etiquetas rígidas como él mismo las llamó.

La publicación del influencer impulsó debates sobre identidad, estereotipos y la transformación de narrativas en torno a la diversidad, tanto dentro como fuera del ámbito digital. Esto con la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores quienes sintieron curiosidad si había entablado una relación con una mujer.

En su declaración más reciente, Lázaro estableció una clara diferencia entre sus preferencias románticas y sus vivencias sexuales. “Cuando me preguntan si me gustan las mujeres, lo aclaro así: románticamente, yo me relaciono solo con hombres. En el terreno del amor, de construir una relación de pareja, me identifico como homosexual”, afirmó el influencer.

Esta explicación surge en una etapa en la que ha expuesto abiertamente su sexualidad al sostener una relación con un hombre.

El diálogo, compartido por miles de seguidores, se vincula con exposiciones anteriores de Valentino Lázaro respecto de su pertenencia a la comunidad Lgbti+ y de decisiones que suscitaron polémica en el pasado.

La reciente declaración incorpora una dimensión adicional. Aunque se define como homosexual en lo afectivo, Valentino Lázaro sostuvo que su sexualidad no responde a un único patrón y expresó: “No me cierro a experiencias. Disfruto de lo que me hace sentir bien y en varias ocasiones también he estado con mujeres”.

La admisión explícita de haber tenido vínculos sexuales con mujeres inmediatamente amplió el alcance del debate, en el que voces diversas analizan la vigencia de etiquetas y la importancia de comprender la pluralidad de experiencias y deseos.

“Siendo honesto, me considero más cercano a lo pansexual, porque no me importa el género en cuanto a ese tipo de encuentros físicos”, sumó Lázaro en sus historias públicas.

La pansexualidad, entendida como una orientación que implica atracción hacia personas independientemente de su género o identidad de género, ha ido ganando espacio en los discursos públicos recientes y múltiples activistas la han expuesto tanto dentro como fuera de las plataformas sociales.

El discurso de Lázaro se inscribe en medio de otras situaciones sobre diversidad y aceptación, ya que en septiembre, el creador se pronunció frente al caso del modelo José Rodríguez, después de señalamientos de Yina Calderón, ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido insinuó que las relaciones del novio de Yaya Muñoz con mujeres trans no determinaban su sexualidad. “No lo hace gay, lo hace deconstruido”, opinó Lázaro, remarcando el derecho de cada persona a definir su deseo sin presiones externas.

Su historia de vida en Miami como “escort”

Valentino Lázaro, creador de contenido y participante de La casa de los famosos 2 Colombia, hizo una declaración inesperada en el programa XYZ Generaciones de RCN Radio. Durante una conversación centrada en el trabajo sexual, Valentino confesó: “Fui puta porque quise”.

Explicó que, tras la muerte de su padre, decidió buscar independencia personal y mudarse a Miami junto a un grupo de amigos, uno de ellos administrador de una página de servicios íntimos. “Decidí que quería conseguir mis cosas por mí mismo”, afirmó sobre su decisión de trabajar como acompañante.

Añadió que el trabajo le permitió obtener ingresos propios asistiendo a eventos o actividades privadas: “Me pagaban por sexo, yo fui escort”.

Sobre su experiencia, sostuvo que trabajaba bajo condiciones que le permitían decidir con quién estar y cuánto cobrar: “Era un tipo de prostitución en la que yo elegía con quién quería estar y pagaban en dólares”.

Por cada encuentro recibía al menos 1.500.000 pesos, además de aprender de las diferentes personas que conoció: “Aprendí mucho, conecté con mucha gente, aunque les parezca irónico lo que les estoy diciendo. Me gustó la experiencia”.

Valentino aclaró que su caso era distinto porque pudo mantener el control sobre sus decisiones, a diferencia de otros contextos de prostitución: “Estoy contando mi experiencia, así fue y fui puta porque quise”. La confesión generó debate en redes sociales, con opiniones divididas sobre la valentía y la veracidad de su relato.