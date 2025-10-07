Colombia

Profesor de inglés confesó crimen contra adulto mayor en Bogotá y los dejaron libre: hay indignación

El caso de un cuidador que reconoció haber asesinado a un hombre de 93 años genera alarma en la comunidad, que pide explicaciones sobre la medida adoptada tras la audiencia judicial en Engativá

Por Camila Castillo

La decisión causó indignación para los familiares de la víctima, quienes lo habían contratado como cuidador - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La decisión de dejar en libertad a un cuidador que confesó haber asesinado a un adulto mayor de 93 años en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, ha generado inquietud entre los familiares de la víctima y la comunidad de general.

El caso, que permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, involucra a un hombre de 56 años que, tras admitir su responsabilidad en el crimen, fue liberado tras una audiencia judicial, según informó el mayor Fabián Blanco, comandante encargado de la estación de Policía de Engativá, en declaraciones a Alerta Bogotá.

El episodio se remonta al viernes, cuando el cuidador, contratado por la familia de la víctima, permaneció durante un día completo con el cuerpo del adulto mayor en la habitación.

Adulto mayor fue asesinado por su cuidador en Bogotá - crédito (Freepik)

La alerta a las autoridades se produjo en la madrugada del sábado al domingo, cuando la central de radio de la Policía recibió el reporte de un posible homicidio.

“El día sábado para amanecer domingo, la central de radio nos alerta de una situación de un homicidio. Llegamos al lugar de los hechos y encontramos esta escena donde el adulto mayor fue atacado con un arma contundente y posteriormente, al ver que no había fallecido, este sujeto lo degolla y le causa heridas con arma blanca”, dijo , comandante encargado de la estación de Policía de Engativá en la emisora.

El propio cuidador se entregó voluntariamente a la Policía y reconoció abiertamente su responsabilidad. “Es una persona que a viva voz dice que lo hizo, que él es responsable de esos hechos”, afirmó el oficial.

Por motivos de seguridad, las autoridades trasladaron al detenido al Centro de Protección, con el objetivo de evitar posibles represalias por parte de la comunidad.

En cuanto al móvil del crimen, el mayor Blanco explicó que el agresor manifestó haber actuado por cansancio y frustración ante la actitud del adulto mayor. “Lo que refiere el victimario es que simplemente nuestro adulto mayor no le abría la puerta, no comía, entonces eso lo aburrió y decidió quitarle la vida”, relató el comandante.

Aunque el hombre confesó el crimen y la Policía lo detuvo, hoy está libre - crédito Colprensa

El proceso judicial, sin embargo, tomó un giro inesperado. Tras la captura y presentación ante la Fiscalía General de la Nación, el señalado fue dejado en libertad luego de una audiencia, con una nueva citación programada para el día siguiente a las 9:00.

“Han tomado una decisión que realmente lamento: le dieron libertad el día de ayer. No sé todavía los motivos, estoy averiguando con la Fiscalía porque le realizaron una audiencia, le dieron libertad y le programaron otra para hoy a las nueve de la mañana”, expresó el mayor Blanco.

El comandante también aclaró que el presunto homicida no contaba con formación profesional en el cuidado de personas mayores ni era gerontólogo. “Hasta el momento hemos podido determinar que simplemente era conocido de la familia y que hace muchos años lo conocían. Por esa confianza lo buscaron para que cuidara al señor de edad. Se le cancelaba alguna dádiva por ese trabajo”, indicó el mayor Blanco.

Respecto al perfil del detenido, las autoridades confirmaron que no tenía antecedentes judiciales y que, según su propio testimonio, había trabajado como docente de inglés, aunque en la actualidad no ejercía esa profesión. “Es una persona muy callada, manifiesta que fue docente de inglés y por eso vio esta opción de trabajo o de pronto de ingresos económicos. Pero es una persona muy reservada, realmente no manifiesta ninguna emoción”, detalló el mayor Blanco en la misma entrevista.

El hombre confesó el crimen, pero no fue enviado a la cárcel - crédito Infobae

La comunidad de Engativá y los allegados del adulto mayor aguardan una explicación oficial sobre los motivos que llevaron a la liberación del confeso agresor, mientras la Fiscalía General de la Nación continúa con las diligencias para determinar las medidas judiciales pertinentes.

