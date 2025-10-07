Colombia

Así recordó María Claudia Tarazona a Miguel Uribe Turbay a cuatro meses del atentado: “Amor de mi vida entera”

Tarazona, viuda del senador asesinado, agradeció a su suegro, Miguel Uribe Londoño, por su fortaleza y el apoyo brindado a toda la familia

Por Yeison Andrés López Romero

Desde la muerte de su esposo, María Claudia Tarazona ha mantenido vivo su recuerdo compartiendo reflexiones sobre amor, pérdida y resiliencia - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Este martes 7 de octubre de 2025 se cumplieron cuatro meses del atentado por el que perdió la vida Miguel Uribe Turbay, esposo de María Claudia Tarazona.

La viuda de Miguel Uribe conmovió a sus seguidores al publicar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado por una fotografía familiar que evocó los momentos compartidos con su pareja y los hijos que tuvieron juntos.

Tarazona expresó el profundo dolor que le ha dejado la ausencia de Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 y murió el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe en Bogotá, tras permanecer más de 2 meses en una Unidad de Cuidados Intensivos.

“Sentir que el tiempo pasa y nos alejamos cada vez más de nuestra última vez es un dolor que se hace casi insoportable. Te amo, amor de mi vida entera, espérame con paciencia. Actuaré siempre pensando en recibir el cielo y volver a encontrarnos. Hace 4 meses ya”, escribió en su mensaje.

Emotivo mensaje compartió María Claudia Tarazona a cuatro meses del atentado que le quitó la vida a su esposo Miguel Uribe - crédito @maclaudiat/Instagram

La publicación, que superó miles de reacciones, fue acompañada por decenas de comentarios de apoyo y solidaridad. Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de fortaleza y consuelo, recordando la memoria de Uribe Turbay.

“Miguel vive en ustedes”, “Dios les dé fuerza y los proteja siempre”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios en redes sociales.

María Claudia Tarazona aprovechó el mensaje para reconocer la fortaleza de su suegro, Miguel Uribe Londoño, a quien agradeció por su papel esencial en mantener unida a la familia durante estos meses de duelo.

“Abi Miguel, veo esta foto y solo pienso en tu fortaleza, tu templanza y el honor con el que has soportado la ausencia de Miguel”, escribió.

Tarazona también resaltó el apoyo que Uribe Londoño ha brindado a todos los integrantes del núcleo familiar.

“Nos has sostenido a Alejandro, a las niñas, a Delia y a mí, con tanto amor y fuerza que solo puedo dar gracias a Dios y admirarte cada día más”, añadió en su publicación.

Desde la tragedia, Tarazona ha mantenido vivo el recuerdo de su esposo a través de redes sociales, donde ha compartido imágenes, recuerdos y reflexiones sobre el amor, la pérdida y la resiliencia familiar que la acompaña en este difícil proceso.

La pareja era reconocida en redes sociales por compartir momentos de felicidad - crédito maclaudiat / Instagram

María Claudia Tarazona reveló lo que sintió cuando se enteró de la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Sentí un frío en todo mi cuerpo”

María Claudia Tarazona compartió detalles en una entrevista a Caracol Radio sobre el impacto emocional que experimentó al recibir la noticia de la partida de su esposo. Tarazona describió con precisión aquel momento marcado por el duelo familiar.

La viuda del político relató que la madrugada del fallecimiento, la noticia llegó de manera inesperada a su hogar.

“El día que a mí me dieron la noticia de que Miguel había fallecido, esto fue a las 3:30 a.m., el papá de Miguel y su esposa llegaron a esa hora a mi casa, las niñas se desbarataron, se tiraron al piso, lloraban de una manera tan dolorosa, que uno no quiere ver llorar así a nadie, mucho menos a tus hijos”, señaló. La conmoción se extendió a toda la familia, donde el llanto de las hijas acentuó la profundidad de la pérdida.

Tarazona pronunció uno de los fragmentos más conmovedores de su relato al recordar lo que sintió exactamente a la hora del deceso: “Miguel se murió a las 2:00 a.m. y yo a esa hora sentí un frío en todo mi cuerpo. Abrí los ojos, me faltó el aire, abrí los ojos, miré el reloj y me volví a dormir. Una hora y media después me estaban avisando que Miguel había fallecido”, compartió.

Según su descripción, aquel instante representó una especie de presentimiento, un impacto físico difícil de explicar.

El recuerdo de Miguel Uribe Turbay y la pasión por la Selección Colombia se convierten en símbolo de unión y fortaleza para su familia y seguidores - crédito maclaudiat / Instagram

Tras conocer la noticia, María Claudia Tarazona relató que afrontó el dolor conteniendo sus emociones para poder sostener a sus hijas en ese momento difícil.

Tuve mucha fortaleza en ese momento, no lloré, no grité, no nada, las sostuve, las abracé, me tiré al piso con ellas, les dije: ‘Hijas, es el momento de llorar, es el momento de sufrir. Ahora hacemos el dolor, les prometo que esto va a pasar, vamos a estar bien’”, dijo..

Entre los momentos más duros, Tarazona mencionó el impacto de ver el cuerpo de su esposo en la clínica y el recuerdo de los últimos instantes junto a él. Por otra parte, confesó que su proceso de duelo incluyó episodios de desahogo solitario, como aquel en el que se alejó de casa para gritar su dolor.

“Me agarro de unas barandas y empiezo a gritar con todas las fuerzas de mi alma”, relató.

