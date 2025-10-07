Colombia

Dos niñas habrían sido víctimas de abuso sexual en guardería del Icbf en Antioquia: “Sólo te voy a mirar”

Según las denuncias, las menores habrían sido víctimas en las instalaciones del centro, donde una de las niñas señaló a una mujer conocida como “la Abuela” como presunta responsable de los hechos

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
El abuso infantil representa una
El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos madres denunciaron ante la Fiscalía presuntos casos de abuso sexual contra sus hijas, de 2 y 3 años, en el Centro Infantil Futuros Genios, ubicado en el sector de Niquía, Bello, y administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De acuerdo con las denuncias, las menores habrían sido víctimas dentro de las instalaciones del centro, donde una de las niñas señaló a una mujer conocida como “la Abuela” como presunta responsable de los hechos. Según la información recopilada, este apodo correspondería a una funcionaria de la institución.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Fue que me llamaron de bienestar familiar diciéndome que había un presunto caso de abuso sexual con mi hija, con Antonella, que por otra niña, que la estaban abusando, que la niña sí habla muy fluido y con todo, que a ella y a mi hija una profesora de allá, una persona de allá, las tocaba, se la llevaba para un salón y las tocaba. Entonces, pues yo ya la llevé a bienestar familiar, la llevé al hospital, pues como por el protocolo que se debía hacer”, relató.

Una de las madres relató que sus hijas presentaron cambios de comportamiento y molestias físicas, lo que las llevó a alertar a las autoridades y a acudir a los protocolos médicos y psicológicos establecidos por el Icbf.

Una de ellas indicó que su hija, quien ya controlaba esfínteres, comenzó a tener episodios de incontinencia, expresaba dolor en sus partes íntimas y mostraba enrojecimiento en la zona genital.

Dos madres denunciaron ante la
Dos madres denunciaron ante la Fiscalía presuntos casos de abuso sexual contra sus hijas, de 2 y 3 años, en el Centro Infantil Futuros Genios, ubicado en el sector de Niquía, Bello, y administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) - crédito Colprensa

“Y también empezó a orinarse solita. Ella ya sabía hacer sus necesidades solitas en el baño, en la bacinilla, y la niña se me empezó a orinar así un momento de la nada en la ropita, en la cama se me orinaba, lo que nunca, porque ella nunca se ha orinado en la cama. Y es cierto día que la revisé, me decía cuando la bañaba a mami: Me duele. Todos los días que la llevaban a mí: Me duele, me duele, me decía que le dolía. Y cierto día la revisé y sí tenía la vaginita superroja”, señaló en declaraciones divulgadas por La Fm.

Una de ellas indicó que
Una de ellas indicó que su hija, quien ya controlaba esfínteres, comenzó a tener episodios de incontinencia, expresaba dolor en sus partes íntimas y mostraba enrojecimiento en la zona genital - crédito Carlos Canabal

La mujer relató que, con una canción, la niña le contó lo que la presunta mujer que la estaría abusando le decía:

“Entonces, incluso cuando yo le pregunté a mi niña que le viese rojo, yo le dije que quién y quién le había hecho eso. Y ella me dijo que la abuela de la guardería. Y me cantó una cancioncita que no se me olvida y me dijo: ”Mamá, me dijo, yo no te voy a tocar, solo te voy a mirar". Cuando ella me dijo eso, yo dije, literal, sí es en la guardería, porque incluso en mi familia no tenemos abuelas, todas son mamitas. Entonces, esa palabra abuela no se utiliza en la guardería", relató.

El caso fue reportado inicialmente por el propio Icbf, tras conocerse el testimonio de una de las niñas. Posteriormente, las madres acudieron a la Fiscalía General de la Nación para formalizar la denuncia penal y solicitar que se investiguen los hechos.

El caso fue reportado inicialmente
El caso fue reportado inicialmente por el propio Icbf, tras conocerse el testimonio de una de las niñas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por el momento, el Icbf no ha emitido un comunicado oficial sobre las investigaciones internas ni sobre la situación del personal implicado. Las autoridades judiciales se encuentran recopilando las pruebas médicas y testimoniales que permitan establecer la veracidad de las acusaciones y determinar eventuales responsabilidades.

El Centro Infantil Futuros Genios hace parte de la red de atención a la primera infancia operada por contratistas del ICBF, institución encargada de velar por la protección y bienestar de los menores de edad en el país.

Temas Relacionados

Abuso niñosICBFAbuso sexual infantilNiquía AntioquiaAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

El director del Centro Democrático envió dura respuesta a Petro tras el fallo que anuló la consulta del Pacto Histórico: esto dijo

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, impidiendo la consulta interna del Pacto Histórico, generó reacciones políticas inmediatas

El director del Centro Democrático

Resultados Sinuano Dia 7 de octubre: los números ganadores de su último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Dia 7 de

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Embajadores y Escarlatas están obligados a ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares semifinales

EN VIVO: Millonarios vs. América

Defensora del Pueblo respondió a críticas de Armando Benedetti por informe de riesgo electoral en Colombia: “Me gustaría que asistiera al comité”

El ministro del Interior desmintió a la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegurando que para las próximas elecciones solo hay riesgo electoral en 104 municipios del país

Defensora del Pueblo respondió a

El lulo, la fruta colombiana codiciada por los turistas extranjeros por sus bondades y su sabor

Una de las preparaciones que más gusta entre los viajeros nacionales e internaciones es la lulada, originaria del Valle del Cauca

El lulo, la fruta colombiana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida en

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Valentino Lázaro defendió a La Jesuu por los ataques que propinó Yina Calderón en contra de la influenciadora: “Algo que perpetúa el racismo”

Por qué Karina García decidió conocer a Aida Victoria Merlano y a su hijo

Raúl Ocampo y Belén Alonso se enfrentaron en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’: “Una declaración de guerra”

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

El consejo del “Pibe” Valderrama a James Rodríguez para antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz es elogiado por leyenda del Liverpool y exfigura de la selección Inglaterra: “Es el mejor en este momento”

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, está en delicado estado de salud: “Su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025