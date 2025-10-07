Dos niñas habrían sido víctimas de abuso sexual en guardería del Icbf en Antioquia: “Sólo te voy a mirar”

El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos madres denunciaron ante la Fiscalía presuntos casos de abuso sexual contra sus hijas, de 2 y 3 años, en el Centro Infantil Futuros Genios, ubicado en el sector de Niquía, Bello, y administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De acuerdo con las denuncias, las menores habrían sido víctimas dentro de las instalaciones del centro, donde una de las niñas señaló a una mujer conocida como “la Abuela” como presunta responsable de los hechos. Según la información recopilada, este apodo correspondería a una funcionaria de la institución.

“Fue que me llamaron de bienestar familiar diciéndome que había un presunto caso de abuso sexual con mi hija, con Antonella, que por otra niña, que la estaban abusando, que la niña sí habla muy fluido y con todo, que a ella y a mi hija una profesora de allá, una persona de allá, las tocaba, se la llevaba para un salón y las tocaba. Entonces, pues yo ya la llevé a bienestar familiar, la llevé al hospital, pues como por el protocolo que se debía hacer”, relató.

Una de las madres relató que sus hijas presentaron cambios de comportamiento y molestias físicas, lo que las llevó a alertar a las autoridades y a acudir a los protocolos médicos y psicológicos establecidos por el Icbf.

Una de ellas indicó que su hija, quien ya controlaba esfínteres, comenzó a tener episodios de incontinencia, expresaba dolor en sus partes íntimas y mostraba enrojecimiento en la zona genital.

“Y también empezó a orinarse solita. Ella ya sabía hacer sus necesidades solitas en el baño, en la bacinilla, y la niña se me empezó a orinar así un momento de la nada en la ropita, en la cama se me orinaba, lo que nunca, porque ella nunca se ha orinado en la cama. Y es cierto día que la revisé, me decía cuando la bañaba a mami: Me duele. Todos los días que la llevaban a mí: Me duele, me duele, me decía que le dolía. Y cierto día la revisé y sí tenía la vaginita superroja”, señaló en declaraciones divulgadas por La Fm.

La mujer relató que, con una canción, la niña le contó lo que la presunta mujer que la estaría abusando le decía:

“Entonces, incluso cuando yo le pregunté a mi niña que le viese rojo, yo le dije que quién y quién le había hecho eso. Y ella me dijo que la abuela de la guardería. Y me cantó una cancioncita que no se me olvida y me dijo: ”Mamá, me dijo, yo no te voy a tocar, solo te voy a mirar". Cuando ella me dijo eso, yo dije, literal, sí es en la guardería, porque incluso en mi familia no tenemos abuelas, todas son mamitas. Entonces, esa palabra abuela no se utiliza en la guardería", relató.

El caso fue reportado inicialmente por el propio Icbf, tras conocerse el testimonio de una de las niñas. Posteriormente, las madres acudieron a la Fiscalía General de la Nación para formalizar la denuncia penal y solicitar que se investiguen los hechos.

Por el momento, el Icbf no ha emitido un comunicado oficial sobre las investigaciones internas ni sobre la situación del personal implicado. Las autoridades judiciales se encuentran recopilando las pruebas médicas y testimoniales que permitan establecer la veracidad de las acusaciones y determinar eventuales responsabilidades.

El Centro Infantil Futuros Genios hace parte de la red de atención a la primera infancia operada por contratistas del ICBF, institución encargada de velar por la protección y bienestar de los menores de edad en el país.