Colombia

El Banco Mundial dio noticia poco grata para las cuentas que hace Gustavo Petro y que no convendría a los colombianos

El informe LACER resalta el papel del sector privado y el emprendimiento como motores clave para el desarrollo, mientras la región enfrenta desafíos de productividad y limitaciones fiscales

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El Banco Mundial es una
El Banco Mundial es una institución financiera internacional que brinda apoyo a países en desarrollo a través de préstamos, asesoría técnica y análisis, con el objetivo de reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en un planeta habitable - crédito Banco Mundial

El Banco Mundial mantuvo su previsión de crecimiento económico para Colombia en 2,4% para 2025, una cifra que supera el 1,6% estimado para 2024 y que refleja una recuperación apoyada en el consumo privado y la inversión, según el informe Latin America and the Caribbean Economic Review (LACER) – Fall 2025. Dicha proyección se da en un contexto regional de expansión débil, donde América Latina y el Caribe crecerían apenas 2,3% en 2025, apenas por encima del 2,2% registrado el año anterior.

El organismo advierte que, pese a la mejora, Colombia enfrenta retos estructurales y riesgos externos que limitan su potencial de crecimiento a largo plazo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la entidad, “la actividad económica sigue siendo moderada, limitada por las altas tasas de interés globales, la baja inversión y el escaso espacio fiscal”. El informe destaca que la economía colombiana tendrá un mejor desempeño que en 2024, impulsada por la recuperación del consumo privado y la inversión, en la medida en que la inflación se modera. Sin embargo, la flexibilización monetaria avanza con lentitud, ya que las tasas de interés en las economías avanzadas se mantienen elevadas, lo que retrasa el alivio financiero para hogares y empresas.

El crecimiento económico de Colombia
El crecimiento económico de Colombia sería de 2,4% en 2025 - crédito Banco Mundial

Una décima menor

Así las cosas, la proyección de crecimiento para Colombia en 2025 es una décima menor que la prevista en junio, lo que refleja un ajuste a la baja en las expectativas. Para 2026, el Banco Mundial anticipa una expansión de 2,7% y para 2027, de 2,9%, lo que sugiere una recuperación gradual en un entorno global marcado por la persistencia de la inflación y el lento avance de la actividad económica. El informe también señala que la inflación, que se disparó en Colombia entre 2022 y 2023, continúa descendiendo de forma gradual.

De igual manera, la entidad prevé que la mayoría de los países de la región logren ubicar la inflación dentro de las metas de sus bancos centrales hacia finales de 2025 o en 2026. No obstante, advierte que el “último tramo” de la desinflación se ha vuelto más complejo, especialmente en los sectores de servicios, donde los costos laborales siguen elevados.

“El aumento de los costos laborales en el sector de servicios ha llevado a una inflación subyacente persistente en algunas de las principales economías desde el primer trimestre de 2025”, anotó.

Desafíos estructurales de Colombia

El informe resalta que Colombia enfrenta desafíos estructurales que afectan su potencial de crecimiento a largo plazo. Entre estos, el Banco Mundial identifica la baja productividad, debilidades en el capital humano y una inversión pública limitada. El organismo advierte que “la región sigue lidiando con una inversión deprimida, lo que restringe el dinamismo general”. Además, los déficits fiscales persisten en buena parte de América Latina, con un gasto público elevado y un servicio de deuda que limita el espacio para la inversión.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, insiste en que el crecimiento económico del país está frenado por la tasa de interés del Banco de la República - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Asimismo, recomienda a los gobiernos “reducir el gasto ineficiente y mejorar la estructura tributaria para aumentar los ingresos con menos distorsiones económicas”.

Colombia frente a otros países

A nivel regional, el crecimiento económico de Colombia se mantiene por encima del promedio regional, aunque sigue siendo moderado. Guyana lidera la expansión en América Latina y el Caribe, con un crecimiento estimado de 11,8% en 2025, seguido por:

  • Argentina: 4,6%.
  • Granada: 3,8%.
  • Guatemala: 3,9%.

Por su parte, Bolivia y Haití serían las únicas economías de la región que cerrarían 2025 con contracción.

El promedio de crecimiento regional se mantiene estable en torno al 2,4%, impulsado por la recuperación parcial de las grandes economías sudamericanas y caribeñas. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que la desaceleración global y el limitado espacio fiscal podrían restringir el ritmo de mejora en los próximos años.

Tensión comercial

De igual manera, el informe también señala que la incertidumbre global, desde las tensiones comerciales hasta la desaceleración de China y Estados Unidos, podría afectar las perspectivas de exportación e inversión de Colombia. “Los vientos externos en contra y la persistente incertidumbre siguen desafiando las perspectivas de la región”, indicó.

El crecimiento económico de Colombia
El crecimiento económico de Colombia está en terreno positivo - crédito Luisa González/Reuters

En cuanto a las recomendaciones y advertencias, el Banco Mundial insiste en la necesidad de que los gobiernos reduzcan el gasto ineficiente y mejoren la estructura tributaria. Además, el informe dedica un capítulo especial al papel del sector privado y el emprendimiento como motores de desarrollo. El organismo enfatizó en que “en este complejo escenario, es esencial potenciar el papel de los emprendedores y el sector privado, que pueden ayudar a impulsar un rápido crecimiento y la creación de empleo”.

La importancia del emprendedor

Además, explicó que el emprendedor es “una figura central poco estudiada en las economías en desarrollo, que moviliza el capital privado necesario para crear empleo y valor agregado”. Sin embargo, adviertió que la región enfrenta un “enigma productivo”, ya que las empresas nuevas no tienden a ser más productivas que las ya establecidas, por lo que la alta rotación empresarial no se traduce automáticamente en mejores empleos.

Ante esto, el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney, afirmó que “las empresas quieren contratar a más gente, pero no consiguen los trabajadores”. Maloney atribuye laa dificultad a una combinación de deficiencias en el sistema escolar y en la formación laboral.

El informe también remarca la importancia de abordar las debilidades del ecosistema emprendedor, como la escasez de crédito y de trabajadores calificados, que desalientan el crecimiento de las empresas en transformación.

Temas Relacionados

Banco MundialGustavo PetroColombianosCrecimiento EconómicoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Marcha Pro palestina hoy 7 de octubre, así está la movilidad en Bogotá: siga En VIVO el minuto a minuto

Se conmemoran dos años del ataque de Hamas contra Israel, un evento en el que más de 1.200 personas perdieron la vida y otras 251 fueron secuestradas

Marcha Pro palestina hoy 7

Salario mínimo de 2026: el Dane reveló el IPC de septiembre de 2025, dato clave para el futuro aumento

Gobierno, empresarios y sindicatos laborales están a semanas de sentarse a discutir de manera formal la subida del sueldo básico

Salario mínimo de 2026: el

Así era el “hospital” exclusivo del Clan del Golfo en Antioquia: tenía medicinas costosas para tratar afecciones y amputaciones

Tropas del Ejército Nacional hallaron instalaciones médicas ocultas con capacidad para decenas de personas y equipamiento especializado en la vereda Chirita, en El Bagre

Así era el “hospital” exclusivo

Un fallo judicial podría favorecer a ‘Pipe Tuluá’, señalado de liderar ataques contra el Inpec

Un juzgado de La Guajira ordenó trasladar al presunto cabecilla criminal a la cárcel La Picota de Bogotá, lo que despertó preocupaciones por su historial y una seria de atentados contra personal penitenciario

Un fallo judicial podría favorecer

Defensa del general (RVA) Carlos Ospina rechazó compulsa de copias que también salpica a Álvaro Uribe por dos homicidios

Un juzgado pidió que se investigue al exmilitar, el expresidente y su hermano Santiago Uribe por el asesinato de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Jorge Eduardo Umaña Mendoza

Defensa del general (RVA) Carlos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

El Empire State Building se

El Empire State Building se ilumina en rojo por Silvestre Dangond y el vallenato: “En honor a todos los que caminan a mi lado”

Valentina Taguado cumplió su sueño de oler a Falcao: “Hay niveles de niveles”

Karina García cerró su página en OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Esta es la historia de B-King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, asesinado en México

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

El “Pibe” Valderrama le dio particular consejo a James para que juegue en los clubes como en la Selección: “Tiene que hacer lo mismo”