Cae el presunto feminicida que habría asesinado y desmembrado a una joven deportista en Barrancabermeja

La Policía Nacional capturó a Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como Pipe o Duende, principal sospechoso del feminicidio y desmembramiento de la joven deportista Carolina Alejandra Vitola, de 17 años, ocurrido el pasado 7 de mayo en Barrancabermeja.

El hallazgo del cuerpo de la menor en el asentamiento humano Centenario, en la comuna 7 del puerto petrolero, reveló la sevicia con la que fue asesinada: presentaba cuatro impactos de arma de fuego y señales de desmembramiento, según confirmaron la Policía Metropolitana del Magdalena Medio y la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja.

El cadáver fue encontrado en una zona boscosa, con heridas de bala en el cráneo y las extremidades separadas, un hecho que generó conmoción nacional.

Tres meses de investigación

Durante más de tres meses, las autoridades adelantaron un riguroso proceso investigativo basado en interceptaciones telefónicas, entrevistas, análisis de llamadas y cotejos periciales.

Estas pruebas permitieron identificar a Zambrano Galvis como presunto autor material del crimen y vincular a otros dos miembros del grupo delincuencial común organizado Los Búcaros:

Keiner Arrieta, alias Alianza

Lizney Arenas, alias La Champetua

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Pipe habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima, mientras sus cómplices disparaban y vigilaban el lugar del crimen.

La captura y los cargos

La Sijin y la Fiscalía lograron ubicar y capturar a Zambrano Galvis en la zona urbana de Bucaramanga, tras un seguimiento minucioso.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el detenido era requerido por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Además, Pipe ya tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, lo que agrava su situación judicial. Los tres capturados fueron enviados a prisión preventiva por orden de un juez de la República.

“Tres meses de trabajo incansable”

El secretario distrital de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, destacó la articulación institucional que permitió resolver el caso:

“Este crimen contra una menor de edad nos llevó a exigir contundencia a la fuerza pública. Tres meses de un trabajo incansable por parte de nuestros hombres y mujeres de la Policía y el Ejército permitieron que hoy la justicia actúe contra estos tres sujetos”, afirmó el funcionario.

La Alcaldía de Barrancabermeja había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que condujera a los responsables.

Por su parte, Tania Andrea Mogollón Zapata, presidenta de la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, condenó el feminicidio y exigió justicia:

“Rechazamos de manera enérgica y categórica el asesinato de una adolescente en nuestra ciudad. Este crimen no puede quedar impune”.

Una ciudad golpeada por la violencia

El asesinato de Carolina Alejandra Vitola se suma a una ola de homicidios que ha elevado la cifra de muertes violentas en Barrancabermeja a más de 75 en lo que va del año, superando los registros del mismo periodo en 2024.

Carolina, quien practicaba taekwondo y había representado a su ciudad y al departamento de Santander en competencias deportivas, se ha convertido en símbolo del clamor por justicia y protección a las mujeres en la región.

“Proteger la vida es una tarea de todos”

La jefa de la Dirección de Mujeres, Alejandra Taborda, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia o maltrato a y agradeció el trabajo de las autoridades:

“Necesitamos proteger la vida y salvaguardar la integridad física y emocional de todos y todas. En nombre del alcalde Jonathan Vásquez y de la gestora social Laura Ahumada, agradecemos a la fuerza pública por este trabajo que nos permite tener justicia para la familia de la víctima”.

El proceso judicial contra Iván Felipe Zambrano Galvis, Keiner Arrieta y Lizney Arenas avanza, mientras la justicia busca evitar que este crimen —y otros similares— queden en la impunidad.