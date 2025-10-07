Colombia

Cae el presunto feminicida que habría asesinado y desmembrado a una joven deportista en Barrancabermeja

La Policía capturó en Bucaramanga al principal sospechoso del brutal asesinato de una menor de 17 años, cuyo cuerpo fue hallado con signos de desmembramiento en Barrancabermeja

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido
Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como Pipe o Duende, presunto integrante de la banda Los Búcaros, fue enviado a prisión acusado de feminicidio agravado y porte ilegal de armas - crédito Policía de Santander

La Policía Nacional capturó a Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como Pipe o Duende, principal sospechoso del feminicidio y desmembramiento de la joven deportista Carolina Alejandra Vitola, de 17 años, ocurrido el pasado 7 de mayo en Barrancabermeja.

El hallazgo del cuerpo de la menor en el asentamiento humano Centenario, en la comuna 7 del puerto petrolero, reveló la sevicia con la que fue asesinada: presentaba cuatro impactos de arma de fuego y señales de desmembramiento, según confirmaron la Policía Metropolitana del Magdalena Medio y la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cadáver fue encontrado en una zona boscosa, con heridas de bala en el cráneo y las extremidades separadas, un hecho que generó conmoción nacional.

Tres meses de investigación

Durante más de tres meses, las autoridades adelantaron un riguroso proceso investigativo basado en interceptaciones telefónicas, entrevistas, análisis de llamadas y cotejos periciales.

Vista de Barrancabermeja, ciudad que
Vista de Barrancabermeja, ciudad que se ha visto golpeada por una ola de homicidios y feminicidios en lo que va del año - crédito Alcladía de Barrancabermeja

Estas pruebas permitieron identificar a Zambrano Galvis como presunto autor material del crimen y vincular a otros dos miembros del grupo delincuencial común organizado Los Búcaros:

  • Keiner Arrieta, alias Alianza
  • Lizney Arenas, alias La Champetua

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Pipe habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima, mientras sus cómplices disparaban y vigilaban el lugar del crimen.

La captura y los cargos

La Sijin y la Fiscalía lograron ubicar y capturar a Zambrano Galvis en la zona urbana de Bucaramanga, tras un seguimiento minucioso.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el detenido era requerido por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Además, Pipe ya tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, lo que agrava su situación judicial. Los tres capturados fueron enviados a prisión preventiva por orden de un juez de la República.

“Tres meses de trabajo incansable”

El secretario distrital de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, destacó la articulación institucional que permitió resolver el caso:

“Este crimen contra una menor de edad nos llevó a exigir contundencia a la fuerza pública. Tres meses de un trabajo incansable por parte de nuestros hombres y mujeres de la Policía y el Ejército permitieron que hoy la justicia actúe contra estos tres sujetos”, afirmó el funcionario.

La Alcaldía de Barrancabermeja había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que condujera a los responsables.

Alias Pipe, señalado por las
Alias Pipe, señalado por las autoridades como autor del feminicidio y desmembramiento de la joven Carolina Alejandra Vitola - crédito Policía de Santander

Por su parte, Tania Andrea Mogollón Zapata, presidenta de la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, condenó el feminicidio y exigió justicia:

“Rechazamos de manera enérgica y categórica el asesinato de una adolescente en nuestra ciudad. Este crimen no puede quedar impune”.

Una ciudad golpeada por la violencia

El asesinato de Carolina Alejandra Vitola se suma a una ola de homicidios que ha elevado la cifra de muertes violentas en Barrancabermeja a más de 75 en lo que va del año, superando los registros del mismo periodo en 2024.

Carolina, quien practicaba taekwondo y había representado a su ciudad y al departamento de Santander en competencias deportivas, se ha convertido en símbolo del clamor por justicia y protección a las mujeres en la región.

“Proteger la vida es una tarea de todos”

La Alcaldía de Barrancabermeja ofreció
La Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que condujera a la captura de los responsables del feminicidio de la joven Carolina Alejandra Vitola - crédito Alcaldía de Barrancabermeja

La jefa de la Dirección de Mujeres, Alejandra Taborda, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia o maltrato a y agradeció el trabajo de las autoridades:

“Necesitamos proteger la vida y salvaguardar la integridad física y emocional de todos y todas. En nombre del alcalde Jonathan Vásquez y de la gestora social Laura Ahumada, agradecemos a la fuerza pública por este trabajo que nos permite tener justicia para la familia de la víctima”.

El proceso judicial contra Iván Felipe Zambrano Galvis, Keiner Arrieta y Lizney Arenas avanza, mientras la justicia busca evitar que este crimen —y otros similares— queden en la impunidad.

Temas Relacionados

Alias PipeMuerte Carolina VitolaIván Felipe Zambrano GalvisFeminicidio BarrancabermejaMujer desmembradaColombia-Noticias

Más Noticias

Asocapitales pidió al Gobierno Petro refuerzo de medidas para evitar actos vandálicos en las protestas del 7 de octubre

Asocapitales manifestó su rechazo a posibles acciones vandálicas que puedan presentarse este martes 7 de octubre durante las movilizaciones, tanto contra el patrimonio público como privado

Asocapitales pidió al Gobierno Petro

Derrick Evans, el legislador que participó de la invasión al Capitolio en EE. UU. ordenada por Donald Trump, se refirió a entrevista de Shakira: “Si las cosas están tan mal, entonces vete”

El legislador respondió a una entrevista con la cadena británica BBC de la artista colombiana, que aseguró sentir “miedo constante” por ser inmigrante en el país norteamericano

Derrick Evans, el legislador que

Centro Democrático abrió convocatoria para convertirse en candidato al Congreso de la República: estos son los requisitos

A través de un video institucional, la colectividad aseguró que no es necesario tener una carrera en política para hacer parte del proceso, aunque sí exigió unas habilidades sociales mínimas

Centro Democrático abrió convocatoria para

Capturan a alias Rojo, cabecilla del clan del Golfo en Tolima: estaba incluido en el cartel de los más buscados en el departamento

La operación conjunta entre Ejército y Policía permitió ubicar y neutralizar al sospechoso de ser responsable de delitos graves y de liderar bandas que operan en varios departamentos

Capturan a alias Rojo, cabecilla

Valentino Lázaro abrió su corazón y reveló que no solo ha tenido relaciones con hombres: “No me cierro a experiencias”

Aunque se define como homosexual en lo afectivo, Valentino Lázaro sostuvo que su sexualidad no responde a un único patrón: “Disfruto de lo que me hace sentir bien”

Valentino Lázaro abrió su corazón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Derrick Evans, el legislador que

Derrick Evans, el legislador que participó de la invasión al Capitolio en EE. UU. ordenada por Donald Trump, se refirió a entrevista de Shakira: “Si las cosas están tan mal, entonces vete”

Valentino Lázaro abrió su corazón y reveló que no solo ha tenido relaciones con hombres: “No me cierro a experiencias”

Michelle Rouillard enfrenta al jurado de ‘MasterChef Celebrity’ y desata debate en redes sociales: “Si no les gusta, pues paila”

‘Mily Wonka’, la joven con extraña enfermedad que no le permitía estarse quieta, superó la enfermedad y contó los detalles de lo que la tiene aliviada

Marcela Reyes se refirió a la razón por la que tomó la decisión de no asistir al funeral de B King en Medellín

Deportes

Abogado y máximo accionista de

Abogado y máximo accionista de Envigado se refirió a los casos de amaños de apuestas dentro del plantel del cuadro naranja: “Desviamos el camino”

Néstor Lorenzo reveló el motivo por el que Jhon Arias y otros jugadores quedaron por fuera de la convocatoria de la selección Colombia

Revelaron el audio del VAR del tiro penal concedido a Alfredo Morelos en el Chicó vs. Nacional, y Pimentel se enojó en redes sociales: “Es una vergüenza que no tiene límites”

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia