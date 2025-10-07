Colombia

Así era el “hospital” exclusivo del Clan del Golfo en Antioquia: tenía medicinas costosas para tratar afecciones y amputaciones

Tropas del Ejército Nacional hallaron instalaciones médicas ocultas con capacidad para decenas de personas y equipamiento especializado en la vereda Chirita, en El Bagre

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Las incautaciones de medicinas suman
Las incautaciones de medicinas suman un valor de más de $190 millones - crédito Redes sociales/Facebook

En una operación llevada a cabo por tropas del Ejército Nacional en la vereda Chirita, zona rural de El Bagre, municipio del Bajo Cauca antioqueño, las fuerzas armadas localizaron lo que saría un hospital clandestino improvisado, que operaba presuntamente al servicio del Can del Golfo.

La intervención, liderada por el Batallón de Selva Número 57, General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército, permitió el desmantelamiento de la instalación, la cual tenía capacidad para atender hasta 60 personas y contaba con diversos implementos médicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así operaba el hospital privado del Clan del Golfo

De acuerdo con los hallazgos de las autoridades, en este centro de atención médica privada eran atendidos supuestos miembros de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y de las subestructuras Manuel Alexánder Ariza Rosario y Jorge Mario Valle, todas asociadas al grupo armado ilegal.

El hospital atendía a miembros
El hospital atendía a miembros de las estructuras Roberto Vargas Gutiérrez, Manuel Alexánder Ariza Rosario y Jorge Mario Valle - crédito redes sociales

El lugar funcionaba como un dispensario improvisado donde se hallaron medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades como la malaria, el paludismo y la leishmaniasis, además de material de sutura, fármacos para dolencias comunes y equipamiento para la atención de amputaciones y heridas abiertas.

Durante la operación militar resultaron capturadas dos personas que, según el Ejército Nacional, pertenecerían al componente criminal focalizado y estarían implicadas en acciones que buscaban atemorizar a la población civil de la región. Entre los elementos incautados, se encontraron también piezas de intendencia y brazaletes alusivos a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez.

El aspecto más destacado de la operación fue la identificación de los valores comerciales asignados para la venta de los medicamentos decomisados. De acuerdo a la información obtenida por El Tiempo, dichas medicinas eran presuntamente robadas por las estructuras armadas y trasladadas a la instalación, donde se utilizaban para la atención exclusiva de miembros del Clan del Golfo. Según datos oficiales proporcionados por la Décimo Primera Brigada del Ejército, el valor de los medicamentos incautados se aproxima a los $190 millones.

Las autoridades indicaron que el
Las autoridades indicaron que el complejo tenía capacidad para más de 60 personas - crédito Redes sociales/Facebook

Al respecto, el brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la declarada brigada, entregó detalles de la operación.

“Se logró la desmantelación de un sitio de recuperación utilizado como dispensario donde atendían a los heridos que quedan de las confrontaciones entre grupos al margen de la ley o de las acciones directas del Ejército contra estas subestructuras. Pudimos observar cómo han hurtado material médico y quirúrgico, que en vez de ser aprovechado por la población civil, era usado en este lugar”, expresó el comandante.

Además, Arias Rojas reportó que los dos detenidos “entregaron el material y se acogieron a toda la oferta del Gobierno Nacional con el fin de resocializarse y retomar sus actividades normales”, complementó el oficial.

Operativo militar en Valdivia dejó un muerto y gran incautación de armamento al Clan del Golfo en Antioquia

El 6 de octubre, tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N° 31 Rifles del Ejército desarrollaron una operación militar en la vereda San José de Génova, en Valdivia (Antioquia), enfrentándose a miembros de la Subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo.

Esta fue la incautación realizada al Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia - crédito @COMANDANTE_EJC/X

Según información publicada por la institución castrense, a través de sus canales oficiales, el combate dejó como resultado la muerte de un integrante de esta estructura criminal, así como la incautación de una amplia cantidad de material de guerra e intendencia.

Entre los elementos decomisados se contabilizaron ocho fusiles, 29 proveedores, más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres, así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El material incluyó 11 guerreras, 10 pantalones camuflados, 24 buzos tácticos, seis sudaderas, 12 equipos de campaña, ocho chalecos, nueve cintelas, tres bolsos de asalto y dos radios de comunicación con baterías y antenas. Además, los uniformados hallaron 11 brazaletes alusivos a la subestructura criminal.

Temas Relacionados

Hospital clandestino Medicamentos incautadosClan del Golfo Ejército Nacional El BagreAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

El Banco Mundial dio noticia poco grata para las cuentas que hace Gustavo Petro y que no convendría a los colombianos

El informe LACER resalta el papel del sector privado y el emprendimiento como motores clave para el desarrollo, mientras la región enfrenta desafíos de productividad y limitaciones fiscales

El Banco Mundial dio noticia

Un fallo judicial podría favorecer a ‘Pipe Tuluá’, señalado de liderar ataques contra el Inpec

Un juzgado de La Guajira ordenó trasladar al presunto cabecilla criminal a la cárcel La Picota de Bogotá, lo que despertó preocupaciones por su historial y una seria de atentados contra personal penitenciario

Un fallo judicial podría favorecer

Defensa del general (RVA) Carlos Ospina rechazó compulsa de copias que también salpica a Álvaro Uribe por dos homicidios

Un juzgado pidió que se investigue al exmilitar, el expresidente y su hermano Santiago Uribe por el asesinato de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Jorge Eduardo Umaña Mendoza

Defensa del general (RVA) Carlos

El abogado Germán Calderón defendió la precandidatura de Abelardo de la Espriella, en respuesta a las críticas de Jaime Lombana: “Les da envidia la vida exitosa”

El también abogado Lombana dijo que el país necesita un líder “sin cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

El abogado Germán Calderón defendió

En imágenes: así cayó alias Northon, presunto jefe financiero del Frente 57 en Tuluá

Las autoridades lograron la captura de quien sería el principal operador económico del grupo armado, implicado en extorsión, secuestro y homicidios, tras un operativo conjunto en el Valle del Cauca

En imágenes: así cayó alias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

El Empire State Building se

El Empire State Building se ilumina en rojo por Silvestre Dangond y el vallenato: “En honor a todos los que caminan a mi lado”

Valentina Taguado cumplió su sueño de oler a Falcao: “Hay niveles de niveles”

Karina García cerró su página en OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Esta es la historia de B-King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, asesinado en México

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

El “Pibe” Valderrama le dio particular consejo a James para que juegue en los clubes como en la Selección: “Tiene que hacer lo mismo”