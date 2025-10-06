Virginia Vallejo aseguró que no se arrepiente de su romance con Pablo Escobar: “Se volvió un monstruo”

Virginia Vallejo no se arrepiente de nada en su vida, en especial de su romance con Escobar - crédito @virginiavallejoofficial/Instagram y Virginia Vallejo Official/Youtube

La vida de Virginia Vallejo ha estado marcada por múltiples episodios de la vida nacional, en la televisión, los noticieros y su polémico romance con el capo de capos.

En una entrevista concedida al programa Los informantes, de Caracol Televisión, la ex presentadora y modelo, reconocida por su papel pionero en la televisión de los años 80, abordó sin reservas los detalles de su relación con Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, y dejó claro que, pese a las controversias y señalamientos, no siente arrepentimiento alguno por haber amado al hombre considerado el criminal más temido del país.

Desde su apartamento en Miami, donde reside en el exilio tras haber salido de Colombia en 2006 como testigo protegido de la DEA, Virginia Vallejo compartió recuerdos de una etapa que, según sus palabras, marcó profundamente su trayectoria.

Solo se arrepiente de no aprovechar la fortuna del narco - crédito Colprensa

La periodista relató que el vínculo con Escobar se inició a comienzos de los años ochenta, cuando ambos coincidieron en un evento social. Según explicó a Los informantes, el acercamiento surgió por la admiración que el narcotraficante sentía por su carrera televisiva, y fue evolucionando desde saludos cordiales hasta encuentros privados cada vez más frecuentes.

Cuando le preguntan por qué se enamoró de Escobar, Vallejo responde que “él me salvó la vida, anula las deudas, manda mil orquídeas y me divorcia de un desgraciado” subrayando que esos gestos fueron determinantes para que aceptara avanzar hacia un vínculo sentimental.

La dinámica de la relación, según describió Vallejo en la entrevista, se basaba en acuerdos explícitos: Escobar exigía lealtad y discreción, mientras que ofrecía protección y respaldo.

“Me salvó la vida y anuló mis deudas”, declaró Vallejo a Caracol Televisión - crédito X

“Yo nunca tuve que pedirle nada”, aseguró, enfatizando que los detalles materiales o atenciones surgían de la iniciativa de Escobar y no de exigencias de su parte.

A pesar que no se arrepiente de la relación dado que Escobar siempre la trató con respeto, no le gusta que la señalen como la amante de Escobar, porque ella prefiere que la llamen “escritora”.

Por otra parte, especifica que el inicio de la relación, tuvo lugar en 1982 durante una visita a la hacienda Nápoles, acompañada por su entonces novio, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay.

En ese contexto, un incidente en el río puso en riesgo su vida y fue Escobar quien la rescató. Seis meses después de ese episodio, comenzó el romance.

Vallejo admitió que era consciente de que Escobar estaba casado y que su relación debía mantenerse en secreto, con encuentros en la hacienda y en un apartamento, aunque eventualmente conoció a toda su familia.

Escobar exigía lealtad y discreción, mientras que ofrecía protección y respaldo - crédito La Razón

Por otra parte la maravilló pagando toda la deuda que tenia en Inravisión, con el compromiso que le hiciera un programa de cinco minutos hablando de sus obras sociales llamadas “Medellín sin tugurios”. No obstante, ella impresionada y agradecida, le dedicó todo el programa.

También afirmó que él le dijo las palabras más bellas que le ha dicho un hombre “me dijo, tu vas a ser mi Manuelita” haciendo referencia al libertador Simón Bolívar. Asegura que con esta frase quedó totalmente enamorada.

Y la estocada final fue cuando Escobar amenazó al productor argentino David Stivel, quien no quería firmar el divorcio de Vallejo. Con estos actos ella ya no dudo en la relación.

Por otra parte aclara. “Yo nunca fui la amante de Pablo Escobar (…) Fui una de las amantes y él fue uno de mis amantes. Tuvimos una relación en los mismos términos de iguales”, subrayó.

Actualmente asegura que “hoy en día siento por Pablo un profundo odio”, pero no cambiaría nada de su historia, solo se arrepiente de no aprovechar más la fortuna que él le ofrecía, ya que le hubiera dado todo lo que quisiera, pero ella siempre rechazó pedir cosas materiales.