Hombre disparó al aire en pleno centro de Bogotá: cuando lo capturaron descubrieron que también tenía una granada

El operativo se activó tras reportes de disparos al aire y amenazas con una granada en Santa Fe - crédito Policía de Bogotá

Una operación de reacción inmediata llevada a cabo por la Policía Nacional en el barrio San Bernardo, ubicado en la localidad de Santa Fe, permitió la captura de un hombre de 20 años que fue sorprendido con un armamento inusual: una pistola con munición y una granada de fragmentación.

El operativo se desencadenó tras recibir alertas por varias detonaciones de arma de fuego, lo que motivó el despliegue inmediato de los uniformados en la zona.

Durante las labores de patrullaje, los agentes fueron advertidos por la comunidad sobre disparos al aire. Al llegar al lugar, observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, intentó huir.

La reacción de los efectivos incluyó la implementación de un plan candado, lo que permitió la detención del sospechoso.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario - crédito Policía Bogotá

Así como explicó el teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la estación de Policía Santa Fe: “”en el barrio San Bernardo un hombre de veinte años de edad, con un arma de fuego, hace unos disparos amenazando a algunas personas residentes de este barrio. Al escuchar los disparos, las patrullas de la Policía Nacional de las diferentes zonas de atención reaccionan y en persecución logran la captura de esta persona".

Posteriormente, durante el registro personal realizado, los efectivos hallaron en poder del capturado el arma de fuego tipo pistola, municiones y una granada de fragmentación.

Residentes del sector identificaron a esta persona como el individuo que habría realizado los disparos al aire y que, además, habría amenazado a la comunidad con detonar el artefacto explosivo.

Por estos hechos, el detenido y los elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. “Esta persona es capturada y puesta a disposición de la Fiscalía, quien luego de audiencia, es cobijado con medida de aseguramiento intramural”, agregó el oficial.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, en lo que va de 2025, la localidad de Santa Fe ha registrado una reducción del 21% en el delito de homicidio y la incautación de 41 armas de fuego.

La Policía Nacional capturó a un joven de 20 años en San Bernardo por tráfico y porte de armas de fuego - crédito Colprensa

“Es gracias a este tipo de actividades operativas que se ha logrado la reducción en la localidad del homicidio en un veintiún por ciento. Y en este año ya van 41 armas de fuego incautadas y cuatro granadas de fragmentación”, concluyó el coronel Luis Carlos Torres.

Patrullera fue mordida en un dedo mientras atendía una riña en Bogotá: una mujer pretendío impedir el operativo

En medio de la preocupación de las autoridades por los efectos del consumo excesivo de alcohol en hechos de violencia, un episodio en el barrio Laureles, ubicado en la localidad de Bosa, terminó con una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá gravemente herida durante la madrugada del 6 de octubre.

Según información oficial, la uniformada estuvo cerca de perder un dedo tras ser mordida por una mujer que se resistía a la intervención policial en una riña familiar.

El origen de la emergencia, de acuerdo con los reportes policiales divulgados por Blu Radio, fue una alerta de vecinos sobre una pelea al interior de una residencia.

Tras la llegada de las patrullas, encontraron a varias personas con elevado nivel de alteración y bajo los efectos del alcohol, por lo que la situación escaló rápidamente al intento de obstrucción del operativo.

La víctima fue atendida por los organismos de emergencia para valorar su condición - crédito Colprensa

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Bosa, precisó: “Nuestras unidades llegaron al lugar y se encontraron con varias personas alteradas. Una de ellas intentó agredir a una uniformada y, en medio del forcejeo, le mordió el dedo con tal fuerza que por poco se lo arranca”, declaró el oficial a Blu Radio.

La agresora fue aprehendida en el sitio y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí enfrenta audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por ataque a servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales, según detallaron las autoridades.

Tras el suceso, voceros de la Policía reiteraron la importancia de preservar la calma y evitar los excesos.