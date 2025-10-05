Colombia

Colombiano dio cinco razones por las que España es mejor lugar para vivir, habló de la navidad en Colombia

El creador de contenido se refirió a puntos polémicos como el transporte, las vacaciones y la seguridad

Por Julieth Cicua Caballero

El creador de contenido hizo
El creador de contenido hizo un top 5 de sus cosas favoritas - crédito @ferchothinks / TikTok

Para quienes creen que emigrar a España es básicamente cambiar aguardiente por sangría, la experiencia de Fercho (@ferchothinks), un colombiano residente en la península, demuestra que la realidad va mucho más allá del simple intercambio de bebidas y clima.

Con más de 64.000 visualizaciones en un video de TikTok, este creador de contenido decidió poner sobre la mesa las cinco razones por las que, en su opinión, la vida cotidiana española le gana a la colombiana.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que la legión colombiana en suelo español supera los 856.000 compatriotas en 2025.

Fercho habló de su experiencia como migrante en España - crédito @ferchothinks / TikTok

¿Las razones que empujan este éxodo? Desde la búsqueda de oportunidades laborales menos imposibles, hasta la promesa de una mayor calidad de vida y la clásica reunificación familiar de quienes prefieren cambiar los sancochos multitudinarios por paellas multicolores.

Lo cierto es que el salto trae consigo un menú de contrastes culturales, donde lo mismo se debate sobre chorizos que sobre cuándo llegarán, por fin, las vacaciones largas.

En su video, Fercho se puso firme y evitó caer en el cliché habitual, aunque (según reconoció) hay temas imposibles de esquivar, como la seguridad. No se guardó nada y afirmó sin rodeos: “Usted puede salir a la calle y tiene su celuco y que tiene y no lo van a joder, no lo van a robar, no le va a pasar nada. Bueno, de pronto en Barcelona sí lo pueden robar porque es que en Barcelona la gente está como robando un poquito de más. Igual no se compara”

La segunda gran diferencia, en su ranking, fue la aclamada cultura de las terrazas. Según Fercho “las terrazas. Parche, algo que yo amo de España, huevón, son las terrazas. Cosa pa´ rica, oyó"

El colombiano afirmó que pasar
El colombiano afirmó que pasar su tiempo en las terrazas es una de sus cosas favoritas de España - crédito Revista GQ

Cuando llegó el turno del transporte público, no escatimó elogios al describirlo como más organizado “es puntual y si sale en Google Maps que sale a esa hora, bueno, de pronto se puede perder 5 o 10 minuticos para adelante o para atrás, pero es muchísimo más puntual que en Colombia”

El capítulo de las vacaciones lo narró con sentimientos encontrados. Sí, en España se vive el famoso descanso veraniego: “Que es en verano, que eso es como julio, agosto, septiembre, más o menos. De pronto solo agosto, julio, agosto, calorcito, vacaciones. Cambio en Colombia como que hay en la mitad de año, junio, julio julio, luego a final de año, diciembre, un poquito enero, ¿sí me entiende? Más que todo diciembre". Aclarando que no puede elegir entre el verano o un diciembre en Colombia.

El video desató un carrusel de comentarios: desde quienes prefieren “el diciembre en Colombia que el verano en España”, hasta voces escépticas ante la religión de la puntualidad ferroviaria (“de que el transporte público es puntual… no sé”).

El creador de contenido asegura
El creador de contenido asegura que el transporte es muy puntual en España - crédito Matadornetwork.com

Además muchas personas insistieron en que las vacaciones no duran tres meses, cuando mucho se tiene un mes, dependiendo del trabajo y aseguran que capaz, se refiere es a la temporada de calor. “Dos o tres meses de vacaciones?🤣🤣🤣 Será que eres estudiante mijo, porqué si trabajas tienes un mes y listo 🤷🏻‍♂“.

Otras personas decidieron aumentar la lista de los beneficios por vivir en España: “La prioridad del peatonal, los carros siempre te dejan pasar y son muy prudentes. La tranquilidad con la que viven las personas. La calidad de vida de los adultos mayores. La arquitectura es hermosa, las tapas y bebidas en todas partes, es genial. En Colombia están mis raíces y siempre llevo mi país en mi, pero estoy enamorada de este país”.

No obstante, en otros comentarios le pidieron también hablar de las cosas negativas de España para poder comparar la experiencia completa de ser migrante.

