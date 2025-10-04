Un hombre en motocicleta fue arrastrado en un arroyo de Barranquilla: comunidad lo ayudó

Un hombre fue arrastrado por un arroyo en Barranquilla cuando manejaba su moto - crédito redes sociales

En redes sociales circula un video que muestra el rescate de un hombre arrastrado por la corriente de El Afán, que atraviesa los barrios El Galán y San Nicolás, en el sur de Barranquilla. El hecho ocurrió cuando el ciudadano intentó cruzar el cauce en motocicleta, pero perdió el control y cayó.

Hasta ahora no se ha informado si fue posible recuperar el vehículo, el cual, según lo que se observa, quedó en la orilla opuesta, cerca de varias viviendas. La cercanía del afluente a estas casas motivó la rápida actuación de los residentes del sector. Sin embargo, este también es motivo de preocupación por inundaciones dentro de los inmuebles.

Un hombre es rescatado por la comunidad en el arroyo El Afán - Crédito redes sociales

En horas previas, residentes del sector lograron rescatar a un niño y un adulto que también fueron alcanzados por la corriente en el mismo punto. Testigos advirtieron que el nivel del agua puede subir de forma repentina y poner en peligro a conductores y peatones.

Rescate de un menor de edad el arroyo El Afán en Barranquilla - crédito redes sociales

Estos son algunos de los episodios registrados en la reciente temporada de lluvias en la capital del Atlántico, cuando el caudal de los ríos se incrementa de manera considerable y representa un riesgo para las personas que transitan por la zona.

Las autoridades de Barranquilla recomiendan evitar el tránsito por estos sectores durante las precipitaciones, pese a que se desarrollan labores de limpieza constantes para evitar la acumulación de basuras.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que septiembre y octubre concentran el mayor nivel de lluvias del año en el Caribe.

Alerta en Barranquilla y Soledad por ola invernal

La muerte de un menor arrastrado por un arroyo en Soledad llevó a las autoridades locales y policiales de Barranquilla y Soledad a reforzar los llamados a la prevención ante el aumento de lluvias. Este hecho provocó alarma en la comunidad y motivó la difusión de recomendaciones para minimizar el riesgo de tragedias similares.

La Alcaldía de Soledad y la Policía Nacional en Barranquilla pidieron extremar precauciones, en especial para proteger a los menores de edad.

Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar los arroyos durante las lluvias, ya que varias personas aún se exponen al intentar cruzar o permanecer cerca de estos cursos de agua cuando crecen. Recomendaron no acercarse a los arroyos y mantener bajo vigilancia a los niños para prevenir accidentes.

La Policía Nacional aumentó la presencia en zonas de mayor riesgo y difundió alertas a través de diversos medios, con el objetivo de que la ciudadanía siga las orientaciones y reporte eventos peligrosos.

Barranquilla y Soledad han enfrentado constantes lluvias que han ocasionado incidentes para los ciudadanos - crédito Alcaldía de Barranquilla

Este llamado de atención surge en medio de condiciones climáticas adversas, lo que requiere un compromiso colectivo para reducir la probabilidad de nuevos incidentes.

Las autoridades locales destacan la importancia de la prevención durante la temporada de lluvias y recomiendan adoptar las siguientes acciones:

Evitar cruzar arroyos, caños y áreas inundadas.

Impedir que menores jueguen o se bañen en corrientes de agua.

No arrojar basura, residuos ni escombros en vías públicas, canales o alcantarillas.

Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan volar debido al viento.

Verificar y proteger las instalaciones eléctricas del hogar.

Desconectar electrodomésticos durante tormentas eléctricas.

Informar a las autoridades sobre alcantarillas tapadas o puntos de riesgo.

Consultar los canales oficiales para recibir información actualizada.