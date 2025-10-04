Shakira entusiasmó a sus fans al mostrar la versión de Gazelle, su personaje en ‘Zootopia’, con trajes de ‘La Loba’: “Las Gacelas ya no lloran”

Shakira desató emociones positivas al promocionar a Gazelle con los trajes que ha utilizado en su gira - crédito Charles Sykes/Invision/AP

La aparición de Gazelle, el personaje animado inspirado en Shakira para la saga Zootopia 2, ha generado entusiasmo entre los seguidores de la artista y los aficionados al cine animado.

Shakira aprovechó el furor de la producción y, en una publicación difundida en sus redes sociales, mostró a Gazelle luciendo los trajes más emblemáticos de la gira Las mujeres ya no lloran —que se espera que concluya su primera etapa de conciertos en noviembre de 2025—, convirtiéndose en un guiño visual que ha provocado numerosos comentarios en redes sociales.

La publicación se suma a la expectativa por el estreno de Zootopia 2, previsto para el 27 de noviembre de 2025, y refuerza la conexión entre la estrella colombiana y la exitosa franquicia de Disney.

La secuela, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, con producción de Yvett Merino, retoma la historia de la ciudad habitada por animales antropomorfos y presenta nuevas aventuras para los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde, que en esta ocasión se encuentran con un misterioso reptil llamado Gary De’Snake.

La película incorpora una nueva canción original titulada Zoo, interpretada por Shakira, que también vuelve a prestar su voz a Gazelle en la versión en inglés.

La música y letra de Zoo fueron creadas por Ed Sheeran, Blake Slatkin y la propia Shakira, y la canción estará disponible a partir del 10 de octubre. Además, la banda sonora, compuesta por Michael Giacchino, se lanzará el 21 de noviembre, días antes del estreno en cines.

Los trajes que lució Gazelle, inspirados en Las mujeres ya no lloran World tour

En la animación especial compartida en redes sociales, Gazelle aparece con cuatro atuendos que remiten directamente a momentos clave del Las mujeres ya no lloran World tour.

El primer traje es un enterizo con trazos negros y brillos, el mismo que Shakira utiliza para interpretar Loba y Music Sessions #53 junto a Bizarrap. El segundo conjunto, de color rojo, corresponde al que la artista lleva durante las canciones El Jefe y Antología.

El tercer vestuario recreado, vestido con incrustaciones brillantes color diamante, es el que acompaña la interpretación de Acróstico, mientras que el cuarto y último traje, vestido rosado de la marca Versace, es el que Shakira utiliza para Copa Vacía y Te Felicito. Cada uno de estos atuendos fue recreado en el personaje animado para reforzar su vínculo con la carrera musical de la cantante.

La intérprete de canciones como TQG, Suerte, Hips don’t lie, Tu y Día de enero, acompañó la publicación con el mensaje: “Zoo ooh ooh!”.

La reacción de los fans fue inmediata. Miles de seguidores expresaron su entusiasmo en redes sociales, destacando la fidelidad de los trajes y la creatividad de la publicación. Otros evidenciaron su deseo de ver a Gazelle como protagonista de una película propia, lo que evidencia el impacto que la combinación de música, moda y animación tiene en la cultura pop contemporánea.

“Gazel debe tener su propia película 😍😍🔥🔥“; ”Amamos!! Gazelle es realmente icónica!!😍“; ”Por eso la karol g, quiere hacer doblaje para tener sus personajes en caricaturas jajjajaja siempre será una copia de Shakira ✋🏻😁🐍“; ”Ya me imagine yo dentro del universo de Zootopía disfrutando todo el concierto de LMYNL interpretado por Gazelle y yo con una manta que diga ‘MI GAZELLE CONCIERTO#1′ 🤭“; ”Las Gacelas ya no lloran, las gacelas facturan"; “Somos ShakiFans y ahora GazelleFans”, fueron algunos comentarios de seguidores de la artista barranquillera.

Con el estreno de Zootopia 2 en el horizonte y la participación activa de Shakira tanto en la banda sonora como en la imagen de Gazelle, la franquicia consolida su lugar en el imaginario colectivo.