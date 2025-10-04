Colombia

Olmedo López confesó detalles de cómo senadora petrista habría redireccionado contratos a otros congresistas para recibir apoyo a la reforma pensional

Las declaraciones del exdirector de la Ungrd ponen bajo presión a Berenice Bedoya y Martha Peralta, quienes se suman a la lista de 12 senadores presuntamente implicados en el saqueo de recursos públicos

El exministro Velasco y las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya fueron salpicadas por las declaraciones reveladas - crédito Colprensa

La implicación de la senadora Berenice Bedoya en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) quedó expuesta tras el testimonio entregado por Olmedo López a la Fiscalía General de la Nación.

El exdirector de la entidad detalló cómo, en el contexto de la discusión sobre la reforma pensional en el Senado de la República, se habrían gestionado contratos a cambio de respaldo político a las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.

El 13 de junio de 2023, mientras la Comisión Séptima del Senado se preparaba para debatir la reforma pensional, Olmedo López acudió al Congreso por instrucción del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, según su declaración a la Fiscalía recogida por Semana.

Las declaraciones del exdirector de la Ungrd ponen bajo presión a Berenice Bedoya y Martha Peralta, quienes se suman a la lista de 12 senadores presuntamente implicados en el saqueo de recursos públicos - crédito red social X

López relató que facilitó su ingreso enviando su nombre y número de cédula a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, y que la reunión se realizó en la oficina 338B, aunque finalmente se dirigió directamente a la Comisión Séptima, donde Peralta participaba activamente en el debate.

Durante ese encuentro, López se sentó entre Peralta y Bedoya, a la que identificó como presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI). A propósito, sostuvo que Peralta inició una conversación con Bedoya en la que le mostró en la pantalla de su teléfono la posibilidad de tramitar un contrato a través de la Ungrd.

López precisó que, dos días después, la senadora petrista le envió por WhatsApp documentos relacionados con contratos que la entidad que lideraba debía viabilizar en los departamentos de Meta y Casanare para, según su declaración, beneficiar a Bedoya.

“Buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Ungrd, la misma senadora, el día 13 de junio a las 9:25 a. m., me envía ese proyecto y otro proyecto de la Unidad, para Aguazul, Casanare”, declaró López ante el órgano de control.

López sostuvo que Peralta inició una conversación con Bedoya en la que le mostró en la pantalla de su teléfono la posibilidad de tramitar un contrato a través de la Ungrd - crédito Colprensa, Senado y Ungrd

De igual manera, el testigo clave, en la investigación sobre el entramado de corrupción, entregó a la Fiscalía dos cuadros enviados por las congresistas, en los que se detallaban obras que debían pasar de simples radicados a convertirse en contratación. De acuerdo con López, esto “formaba parte de acondicionamientos a cambio de votaciones en esa comisión”. Además, mencionó que su exasesor, Pedro Rodríguez, se encargó en algún momento de gestionar estas tareas con el Congreso.

A lo largo de su testimonio señaló que la solicitud de apoyo a la Comisión Séptima del Senado fue realizada una semana antes del encuentro, por instrucción de Velasco, aunque este no especificó en qué consistía ese apoyo. Tras la reunión con Peralta, López aseguró que todo quedó claro: “Queda claro, es con contratos o con puestos”. A su vez, indicó que era recurrente que Velasco le expresara su interés en obtener cuotas burocráticas en la subdirección de Reducción, la subdirección de Manejo y la subdirección general de la Ungrd.

Incluso, López explicó que su presencia en el Congreso ese día tenía como objetivo “tener satisfechos a los congresistas”. Aunque Bedoya es senadora por Antioquia, su interés por los contratos se centraba en Meta y Casanare, donde la ASI tiene una fuerte presencia política.

López señaló que su misión era mantener a los congresistas contentos con contratos - crédito Colprensa

El testimonio del exdirector de la Ungrd también incluyó detalles sobre el direccionamiento de contratos y una solicitud específica surgida de la reunión en la Comisión Séptima para que se contratara personal de la unidad de la gestion del riesgo, petición hecha directamente por Martha Peralta, quien coordinaba el debate pensional y pidió “importancia para atender a los congresistas”.

La declaración de Olmedo López ante la Fiscalía ponen bajo presión tanto a Martha Peralta como a Berenice Bedoya, quienes se suman a la lista de 12 senadores que actualmente deben responder por su presunta participación en el saqueo de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo en Colombia.

