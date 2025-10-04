Así fue el último adiós a B King en Medellín en medio de globos blancos, mariachis y el clamor por la verdad de su muerte

Familia y amigos de Bayron Sanchez Salazar, despidieron al cantante en Medellín - crédito REUTERS/Juan David Duque

El homenaje póstumo a B King estuvo caracterizado por la presencia de mariachis, globos y palomas blancas, elementos que reflejaron el dolor y el deseo de justicia de sus seres queridos. Su familia pidió a los asistentes dejar de lado el tradicional negro de las honras fúnebres e ir vestidos de blanco para recordar la luz que siempre caracterizó al cantante.

La cita se dio en el cementerio Campos de Paz de Medellín, donde familiares, amigos y seguidores se reunieron para despedir al artista, cuyo asesinato en México provocó conmoción y exigencias de esclarecimiento. Es de señalar que el cuerpo de Bayron Sánchez llegó al país repatriado el jueves desde Ciudad de México.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A petición de la familia los asistentes vistieron de blanco en el funeral en Medellin - crédito REUTERS/Juan David Duque

El féretro de Byron Sánchez Salazar, conocido como B King, arribó al camposanto bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron agentes de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), según información difundida en redes sociales.

La ceremonia religiosa previa contó con la solicitud de la familia de que los asistentes vistieran de blanco, símbolo de paz y luz frente a la violencia que truncó la vida del intérprete de 31 años.

El crimen de B King ocurrió en Cocotitlán, México, donde fue hallado sin vida el 17 de septiembre junto a Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clownn. Ambos fueron reportados como desaparecidos en Polanco dos días después de ofrecer un concierto en la capital mexicana el 14 de septiembre con motivo de la independencia.

Los seguidores del cantante acompañaron a la familia en un cementerio de Medellín - crédito @ricmarleal16/Tiktok

La identificación de los cuerpos se confirmó el 22 de septiembre, de acuerdo con datos compartidos por su hermana Stefanía Agudelo en diferentes entrevistas, donde revelaron más detalles del hecho.

Durante la velación, que duró cerca de tres horas, los asistentes —en su mayoría jóvenes fanáticos— acompañaron a la familia con pancartas y mensajes cálidos. El ambiente estuvo marcado por la música de mariachis, lágrimas y recuerdos.

El sacerdote que dirigió la ceremonia invitó a los presentes a rememorar algún episodio especial junto al artista y afirmó: “Que sea ese el recuerdo vivo que nos vamos a llevar de él”. Luego, cientos de globos blancos fueron liberados en medio de aplausos, mientras palomas blancas surcaban el cielo como gesto de despedida.

Fue la primera creadora de contenido en alertar de su desaparición - crédito @soyjeicarmona/Tiktok

Asimismo, la hermana del cantante, Stefanía Agudelo, agradeció el respaldo recibido y exigió que el caso no quede impune. “Lo despidieron con mariachis y globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia”, declaró Agudelo a los medios, según publicaciones en redes sociales.

Entre los asistentes resaltó la participación de la modelo Sofía Avendaño, exparticipante de La Casa de los famosos Colombia, quien fue la primera en alertar a través de redes sociales sobre la desaparición de B King y solicitó ayuda para encontrarlo.

El vínculo especial del artista con México se evidenció en el sepelio. Mientras el féretro descendía, los mariachis interpretaron canciones como Como quien pierde una estrella, Amor eterno y El rey. La familia recordó que la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de millones de mexicanos, era uno de los tatuajes de B-King y que este detalle facilitó su identificación.

El exesposo de Marcela Reyes perdió la vida en México - crédito REUTERS/Juan David Duque

Un instante especialmente conmovedor ocurrió cuando la mascota del artista se acercó al féretro tras el entierro, momento que luego fue compartido en redes sociales. “Vuela alto Byron, te extrañaremos”, escribió Stefanía Agudelo en una publicación, según lo divulgado en redes sociales.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron mensajes como: “Es un caso que tiene que resolverse a la mayor brevedad si realmente no tenía nada que ver con los cárteles”; “la mala hora, la compañía equivocada y en el lugar equivocado”; “que Dios lo tenga en su gloria”, entre otros.