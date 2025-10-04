Colombia

Así fue el último adiós a B King en Medellín en medio de globos blancos, mariachis y el clamor por la verdad de su muerte

Familiares, amigos y seguidores se reunieron en el cementerio Campos de Paz para despedir al artista asesinado en México, con homenajes cargados de simbolismo y reclamos por el esclarecimiento del caso

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Familia y amigos de Bayron
Familia y amigos de Bayron Sanchez Salazar, despidieron al cantante en Medellín - crédito REUTERS/Juan David Duque

El homenaje póstumo a B King estuvo caracterizado por la presencia de mariachis, globos y palomas blancas, elementos que reflejaron el dolor y el deseo de justicia de sus seres queridos. Su familia pidió a los asistentes dejar de lado el tradicional negro de las honras fúnebres e ir vestidos de blanco para recordar la luz que siempre caracterizó al cantante.

La cita se dio en el cementerio Campos de Paz de Medellín, donde familiares, amigos y seguidores se reunieron para despedir al artista, cuyo asesinato en México provocó conmoción y exigencias de esclarecimiento. Es de señalar que el cuerpo de Bayron Sánchez llegó al país repatriado el jueves desde Ciudad de México.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A petición de la familia
A petición de la familia los asistentes vistieron de blanco en el funeral en Medellin - crédito REUTERS/Juan David Duque

El féretro de Byron Sánchez Salazar, conocido como B King, arribó al camposanto bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron agentes de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), según información difundida en redes sociales.

La ceremonia religiosa previa contó con la solicitud de la familia de que los asistentes vistieran de blanco, símbolo de paz y luz frente a la violencia que truncó la vida del intérprete de 31 años.

El crimen de B King ocurrió en Cocotitlán, México, donde fue hallado sin vida el 17 de septiembre junto a Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clownn. Ambos fueron reportados como desaparecidos en Polanco dos días después de ofrecer un concierto en la capital mexicana el 14 de septiembre con motivo de la independencia.

Los seguidores del cantante acompañaron a la familia en un cementerio de Medellín - crédito @ricmarleal16/Tiktok

La identificación de los cuerpos se confirmó el 22 de septiembre, de acuerdo con datos compartidos por su hermana Stefanía Agudelo en diferentes entrevistas, donde revelaron más detalles del hecho.

Durante la velación, que duró cerca de tres horas, los asistentes —en su mayoría jóvenes fanáticos— acompañaron a la familia con pancartas y mensajes cálidos. El ambiente estuvo marcado por la música de mariachis, lágrimas y recuerdos.

El sacerdote que dirigió la ceremonia invitó a los presentes a rememorar algún episodio especial junto al artista y afirmó: “Que sea ese el recuerdo vivo que nos vamos a llevar de él”. Luego, cientos de globos blancos fueron liberados en medio de aplausos, mientras palomas blancas surcaban el cielo como gesto de despedida.

Fue la primera creadora de contenido en alertar de su desaparición - crédito @soyjeicarmona/Tiktok

Asimismo, la hermana del cantante, Stefanía Agudelo, agradeció el respaldo recibido y exigió que el caso no quede impune. “Lo despidieron con mariachis y globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia”, declaró Agudelo a los medios, según publicaciones en redes sociales.

Entre los asistentes resaltó la participación de la modelo Sofía Avendaño, exparticipante de La Casa de los famosos Colombia, quien fue la primera en alertar a través de redes sociales sobre la desaparición de B King y solicitó ayuda para encontrarlo.

El vínculo especial del artista con México se evidenció en el sepelio. Mientras el féretro descendía, los mariachis interpretaron canciones como Como quien pierde una estrella, Amor eterno y El rey. La familia recordó que la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de millones de mexicanos, era uno de los tatuajes de B-King y que este detalle facilitó su identificación.

El exesposo de Marcela Reyes
El exesposo de Marcela Reyes perdió la vida en México - crédito REUTERS/Juan David Duque

Un instante especialmente conmovedor ocurrió cuando la mascota del artista se acercó al féretro tras el entierro, momento que luego fue compartido en redes sociales. “Vuela alto Byron, te extrañaremos”, escribió Stefanía Agudelo en una publicación, según lo divulgado en redes sociales.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron mensajes como: “Es un caso que tiene que resolverse a la mayor brevedad si realmente no tenía nada que ver con los cárteles”; “la mala hora, la compañía equivocada y en el lugar equivocado”; “que Dios lo tenga en su gloria”, entre otros.

Temas Relacionados

B KingFuneral B King en MedellínSofía AvendañoMarcela ReyesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

El cuadro dirigido por Vincent Kompany quiere seguir su racha perfecta en el comienzo de la temporada, y visitará a uno de los equipos protagonistas del campeonato alemán

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

La canción de Roger Waters y Pink Floyd y la interpretación de Petro sobre los símbolos en la cultura

La evocación de la caída del muro de Berlín y el poder de la música resuena como llamado a desafiar las divisiones y defender la dignidad de los migrantes

La canción de Roger Waters

Alias Black Jack, cerebro financiero del Clan del Golfo, cae en España y expone red de empresas fachada y criptomonedas

El colombiano Pablo Felipe Prada Moriones fue detenido en Ibiza durante una operación conjunta con la Dijín; su red movía millones del narcotráfico del Clan del Golfo a través de empresas fachada y una plataforma fintech creada en Medellín

Alias Black Jack, cerebro financiero

San Francisco de Asís patrono, de las mascotas y todos los santos que se celebran el 4 de octubre

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

San Francisco de Asís patrono,

Efemérides del 4 de octubre: eventos y personajes de un día como hoy

El calendario marca las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este sábado

Efemérides del 4 de octubre:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio divide opiniones por

Yeferson Cossio divide opiniones por video en el que pesca pirañas en el Amazonas para mostrar su mordida

Sí se hará el concierto de Guns´N Roses en el Vive Claro de Bogotá: se espera la resolución

Jorge Herrera, por segunda vez, se despide de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Permiso del Distrito para el concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro de Bogotá ya tendría fecha tentativa

Shakira entusiasmó a sus fans al mostrar la versión de Gazelle, su personaje en ‘Zootopia’, con trajes de ‘La Loba’: “Las Gacelas ya no lloran”

Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

La selección de México entregó la lista a sus convocados para los amistosos FIFA ante Colombia y Ecuador

Óscar Figueroa fue designado como secretario General del Ministerio del Deporte: “Vamos a sacar adelante la cartera”

Filtran por accidente la camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026: así luce

Dayro Moreno se sinceró sobre el fuerte golpe emocional que le provocó la eliminación en la Copa Sudamericana: esto le dijo al ‘profe’