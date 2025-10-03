Colombia

Presuntos encapuchados de la Universidad del Valle lanzaron bomba molotov contra juguetería en el sur de Cali

La detonación de un artefacto explosivo en la zona sur motivó la intervención de las autoridades y la creación de un plan especial de vigilancia para prevenir futuras alteraciones de orden público

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Trabajadores grabaron los momento de pánico que sufrieron tras el ataque de los vándalos - crédito @DebastesTv/X

El lanzamiento de una bomba molotov en las inmediaciones de la Universidad del Valle, en el sur de Cali, generó una nueva alteración al orden público a manos de encapuchados en la ciudad.

El grupo de sujetos provocó daños materiales en una reconocida juguetería del sector y ocasionó el cierre temporal de las estaciones Buitrera y Univalle del sistema de transporte MIO, así como de la carrera 100 con calle 13, una de las principales vías de la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención de las autoridades permitió restablecer completamente la movilidad hacia las 6:00 p. m., aunque el episodio reavivó la preocupación por la seguridad y la convivencia en el entorno universitario, un escenario recurrente de manifestaciones.

Piden acciones definitivas para evitar
Piden acciones definitivas para evitar los desórdenes alrededor de la Univalle - crédito Fotomontaje Infobae (@Debastestv/X)

Testigos reportaron que la detonación del artefacto se escuchó en la mañana del jueves 2 de octubre, lo que llevó a la Secretaría de Movilidad a implementar cierres preventivos para proteger a conductores y transeúntes.

El comercio afectado, identificado como Pepe ganga, sufrió la rotura de un vidrio tras el impacto del explosivo. Desde la Alcaldía de Cali se confirmó que “todo empezó con un molotov que lanzaron”, mientras que el secretario de Seguridad de la ciudad detalló que “individuos lanzaron un artefacto a un establecimiento de comercio, las autoridades atendieron las afectaciones”.

La presencia de los encapuchados se registró horas antes de una manifestación convocada para exigir la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas detenidas en la Flotilla Global Sumud cuando transportaban ayuda humanitaria hacia Palestina. Bedoya, estudiante de la Universidad del Valle, se ha convertido en símbolo de solidaridad para la comunidad universitaria, que ha expresado su preocupación por su integridad y ha solicitado la intervención de organismos internacionales.

La reiteración de hechos violentos en los alrededores de la Universidad del Valle ha generado llamados de atención por parte de concejales y líderes locales. Juan Felipe Murgueitio, concejal de Cali, dijo: “Todos los jueves lo mismo: bloqueos, desorden y caos en Univalle. ¿Hasta cuándo? Alcalde, gobernadora y rector de Univalle: prevengan y actúen, no esperen a que bloqueen. Cali necesita orden, seguridad y movilidad. ¡No más bloqueos!”.

Los comercios y habitantes del sector están desesperados por los constantes disturbios que cada vez empeoran - crédito @Debastestv/X

Medidas institucionales y coordinación de seguridad

En respuesta a la problemática, las autoridades del Valle del Cauca y de Cali, junto con directivos de la Universidad del Valle y representantes de la Policía, acordaron la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que funcionará semanalmente.

Esta instancia permitirá coordinar la vigilancia y la reacción ante posibles alteraciones del orden público durante las manifestaciones en el campus y sus alrededores. La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que la medida busca “organizar todas las acciones que se necesitan para que la Universidad del Valle no tenga problemas externamente con el tránsito de personas y vehículos en medio de manifestaciones”. Además, la Policía establecerá puntos estratégicos de control para responder con prontitud a cualquier incidente.

Las autoridades tomaron medidas temporales de movilidad para controlar las situación - crédito @Debastestv/X

Contexto de protestas

El contexto de las protestas recientes incluyó la movilización de manifestantes en el norte de Cali, específicamente en la sede de la Andi, en rechazo a la interceptación de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza y la detención de la estudiante de la Universidad del Valle. La institución, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con el pueblo palestino y con la misión de la Global Sumud Flotilla, haciendo un llamado al respeto de la vida y la libertad de Manuela Bedoya y de todos los integrantes de la misión humanitaria.

La universidad también solicitó a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas que continúen los esfuerzos para alcanzar acuerdos de paz y garantizar el retorno seguro de las personas retenidas.

Temas Relacionados

EncapuchadosDisturbiosUniversidad del ValleUnivalleCaliOrden públicoColombia-Noticias

Más Noticias

El déficit comercial de Colombia se dispara en 2025: J.P. Morgan advierte que ni el récord de remesas logra frenar la presión

El país acumula un déficit de USD11.200 millones hasta julio, impulsado por la caída de las exportaciones energéticas y el aumento de las importaciones

El déficit comercial de Colombia

Icetex y Ministerio de Igualdad anuncian créditos condonables para estudiantes vulnerables: requisitos para participar

Nuevos recursos permitirán a jóvenes de sectores históricamente excluidos postularse a créditos educativos sin endeudamiento, impulsando la equidad y el desarrollo profesional en instituciones de educación superior en todo el país

Icetex y Ministerio de Igualdad

Semifinalista de Copa Libertadores expresó su deseo de jugar en Atlético Nacional: “Está el sueño”

El conjunto Verdolaga llegó hasta los octavos de final del certamen continental, instancia en la que fue eliminado por el Sao Paulo de Brasil

Semifinalista de Copa Libertadores expresó

EN VIVO: Santa Fe pasa por encima a Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

Las “Leonas” iniciaron su participación en el certamen continental que se disputa en Argentina, y ganan por goleada al equipo boliviano por 4-0 al final del primer tiempo

EN VIVO: Santa Fe pasa

La Andi sumó respaldos tras protestas pro Palestina frente a su sede; gremios condenaron los hechos: “Inaceptable”

El Movimiento Global a Gaza señaló a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, liderada por Bruce Mac Master, de tener vínculos con la misión económica de Israel, y promovió protestas en su contra

La Andi sumó respaldos tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras cumbre en La Picota,

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Érika Zapata explicó por qué

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

La magia de ‘Avatar Live in Concert’ llegará a Bogotá: fecha, lugar y precios de boletería del evento

Video: Cuba Gooding Jr. fue captado disfrutando de la noche en Bogotá y cantando con una banda en vivo

Beéle habría conquistado a “peso pesado” de la televisión: videos confirmarían relación con actriz de 37 años

Claudia Bahamón enfrentó grave problema de salud durante grabaciones de MasterChef Celebrity 2025: pensó en dejar el programa

Deportes

Semifinalista de Copa Libertadores expresó

Semifinalista de Copa Libertadores expresó su deseo de jugar en Atlético Nacional: “Está el sueño”

EN VIVO: Santa Fe pasa por encima a Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: formaciones confirmadas en el Metropolitano

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: se define el cupo a octavos

Así han sido las participaciones de Santa Fe en la Copa Libertadores femenina: las Leonas han estado muy cerca del título