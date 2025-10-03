Colombia

Ministro de Defensa se refirió a proyecto que busca darle derecho al voto a los militares: “El presidente de la República es el comandante supremo”

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez emitió un comunicado en el que destaca los artículos de la Constitución Política de Colombia, que ratifica el poder del ejercicio del jefe de Estado sobre la fuerza pública

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Miembros de la fuerza pública
Miembros de la fuerza pública en Colombia - crédito @ComandanteBR14 / X

El 3 de octubre de 2025, el Ministerio de Defensa, en cabeza del jefe de Cartera, Pedro Arnuelfo Sánchez, emitió un comunicado en el que confirma que las acciones de la Fuerza Pública en Colombia están bajo las directrices del presidente Gustavo Petro.

El documento permitió destacar los artículos 189, 217, 218 y 219 de la Constitución Política de Colombia, en los que se ratifica el poder del ejercicio del jefe de Estado sobre las instituciones que confían la fuerza pública, y su rango ante ellas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La Carta Política establece que le corresponde al Presidente de la República, dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Esta facultad la ejerce directamente o por conducto del Ministro de Defensa Nacional, según lo señala el Decreto Ley 1790 del 2000”.

Como un segundo punto para destacar, se refirieron a la posibilidad de ejercer el derecho al voto los miembros de las mismas mientras se encuentran en servicio activo: “El artículo 219 de la Constitución Política, estipula que la Fuerza Pública no es deliberante. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Ministerio de Defensa sobre autoridad
Ministerio de Defensa sobre autoridad del presidente con la fuerza pública - crédito @mindefensa/X

Lo anterior, de acuerdo con el siguiente lineamiento que se establece en la normativa nacional: “Como lo ha dicho la jurisprudencia, es contrario a la ley, promover la desobediencia en las Fuerzas Militares y de Policía u otra expresión, así como el uso del personal, imágenes, uniformes, símbolos o recursos de la Fuerza Pública en campañas electorales o actividades proselitistas, pues ello comprometería la unidad de mando, la neutralidad institucional y la preservación del Estado social de derecho”.

Según la cartera de Defensa, estas instituciones representan a toda la ciudadanía colombiana y su naturaleza no deliberante constituye una garantía de imparcialidad, confianza pública y madurez democrática.

se refirieron a la posibilidad
se refirieron a la posibilidad de ejercer el derecho al voto los miembros de las mismas mientras se encuentran en servicio activo - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En el comunicado, el Ministerio subrayó la importancia del cumplimiento irrestricto de la Constitución y la Ley por parte de la fuerza pública, e hizo un llamado para que se promueva el compromiso con la neutralidad institucional.

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional hacemos un respetuoso llamado a todos los actores políticos para que actúen con responsabilidad y respeto institucional, promoviendo el compromiso con la neutralidad de la fuerza pública y el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política”, señaló la entidad.

Al subrayar el carácter no deliberante de los uniformados, el Ministerio de Defensa reiteró que la solidez democrática del país se afianza en la separación entre las instituciones de seguridad y las disputas políticas, recalcando la obligación de cada miembro de las fuerzas a actuar con “imparcialidad” y a ceñirse exclusivamente a su misión constitucional.

Ministro de Defensa y la
Ministro de Defensa y la fuerza pública, su poder de decisión - crédito @PedroSanchezCol/X

La información fue difundida por las redes personales del ministro, que acompañó el comunicado reafirmando que Gustavo Petro es el hombre que sostiene la Policía Nacional y demás entidades de las Fuerzas Militares.

“La Fuerza Pública es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene y se protege el Estado Social de Derecho. El Presidente de la República es el Comandante Supremo de la misma. La Fuerza Pública no es deliberante. Su neutralidad permite la libertad política y democrática”, esto, en pro de garantizar un Estado demócrata.

Esta decisión fue cuestionada por algunos usuarios de las redes sociales. Uno de ellos, le recordó al ministro uno de los artículos en los que se contradice la anterior información: “Ministro, lea los artículos 4 y 91 de la Constitución. El militar en servicio no está obligado a ejecutar órdenes contrarias a las disposiciones constitucionales, por más que provengan de su superior. Usted debería saber esto. No anteponga su cargo al honor del servicio público”.

Comunicación que una u otra manera está presta a generar controversia por la contundencia de sus normativas y la posición de uniformados frente a eventos correspondientes a sus ciudadanía.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaMinsitro de DefensaFuerza públicaPresidenteGustavo PetroDerecho al votoColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Contraloría alerta riesgo millonario en contrato de helicópteros MI-17 y Petro responde que hay “un riesgo nacional” si los rusos no los reparan

El organismo de control advirtió posible pérdida de más de 16 millones de dólares por incumplimiento de la compañía Vertol Systems, lo que compromete la operatividad aérea y la seguridad del Ejército colombiano

Contraloría alerta riesgo millonario en

Este será el mes con más festivos en Colombia para 2025: conozca cuándo y qué se celebra

Los colombianos disfrutarán tres festivos en un solo mes, que les permitirá organizar paseos y reuniones gracias a dos puentes consecutivos

Este será el mes con

Beto Coral arremete contra Lina María Garrido: “Pasó de congresista a ‘la señora del sombrero’ y ahora su show es pura ridiculez”

La congresista de Cambio Radical intensificó sus ataques contra Petro en Ibagué, pero sus polémicos videos con tamales y calaveras desataron críticas del ‘influencer’ Beto Coral

Beto Coral arremete contra Lina

Calendario lunar de octubre 2025: cuándo habrá luna llena

Mira hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna desde Colombia

Calendario lunar de octubre 2025:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Salomón Bustamante confirma fin de

Salomón Bustamante confirma fin de su relación con Laura de León y responde a rumores sobre el divorcio

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

Gabriela Tafur preocupa a su seguidores tras sufrir accidente en su rostro mientras estaba en el gimnasio: “Calculé mal”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres

Liga de voleibol de Antioquia tomó decisión definitiva sobre deportista trans tras el fallo de la Corte Constitucional

Luis Díaz ya estrenó el Trionda, el balón con el que se jugará el Mundial 2026: el Bayern Múnich presumió al colombiano