Karina García reveló si saldría con un seguidor tras su ruptura con Altafulla: “Uno ve chicos guapos”

La paisa habló del tema durante un directo especial con Westcol, en el que celebró su llegada a los 5 millones de seguidores en redes sociales

La modelo y creadora de contenido participó de una transmisión en vivo junto a Westcol, celebrando el llegar a 5 millones de seguidores - crédito @karifulla185/TikTok

Durante el 2025, la influencer Karina García se consolidó como una de las celebridades digitales más seguidas del país. Aunque su faceta de modelo ya le venía ganando seguimiento previamente, no fue hasta su participación en La casa de los famosos Colombia que la antioqueña se ganó un lugar entre el público en redes sociales, ya fuese en forma de admiradores o de detractores.

Buena parte de la razón se debió a la relación amorosa que inició en el reality show del Canal RCN con el cantante Andrés Altafulla, que ingresó a mitad de temporada y terminó por ganarse su corazón.

La relación, pese a sus detractores, continuó después de la final en la que Altafulla se llevó el premio mayor. Sin embargo, en los últimos días tuvo un abrupto final, cuando la propia Karina anunció que su noviazgo con Altafulla había terminado y que, a partir de ese momento, se concentraría en prepararse para Stream Fighters 4, el evento organizado por Westcol.

Mientras las preguntas en la red social continúan alrededor de las causas de la ruptura, la modelo celebró recientemente su llegada a los 5 millones de seguidores en Instagram, y para ello hizo un directo con el propio Westcol, que la acompañó en una discoteca.

La influenciadora celebró su llegada a 5 millones de seguidores con una transmisión en vivo acompañada de Westcol - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Dicho encuentro dejó varios momentos destacados, especialmente por las preguntas que le hacía el streamer a la modelo, varias relacionadas con Stream Fighters, pero otras más con su soltería.

Cuando Westcol preguntó si ya estaba pensando en una nueva oportunidad en el amor o si prefería quedarse soltera, Karina respondió: “Yo no pienso en eso, por ahora. Yo estoy súper enfocada en la pelea, en mis cosas, en mi marca, en mis niños. Soy muy hogareña. Entonces, como que no he pensado en eso ni siquiera”, indicó.

En otro punto de la transmisión en vivo, Karina despejó la duda que tenía Westcol sobre la posibilidad de salir con uno de sus seguidores ahora que no estaba con Altafulla.

“Pues no, yo no sé... es que yo me he enamorado muy poquitas veces... Uno ve chicos guapos, pero como que me haya enamorado (de un seguidor) no”, aseguró una indecisa Karina García, hecho que fue tomado por buena parte de sus seguidores como una tendencia a descartar la posibilidad de salir con uno de sus seguidores.

Karina García, tras su ruptura con Altafulla, reveló si estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor con uno de sus seguidores - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

En la mencionada discoteca, WestCol y Karina aprovecharon el momento para bailar y seguir de celebración.

La influencer también aprovechó las cámaras para darles un mensaje a todos los que le vienen brindando su apoyo de cara a su participación en Stream Fighters, evento en el que se medirá en el ring ante la mexicana Karely Ruiz.

“Primero que todo, no se pierdan Stream Fighters este 18 de octubre, el evento del año. Yo lo único que les puedo decir es que estoy dando todo de mí y no me subestimen, que yo soy femenina, delicada, pero también soy fuerte, firme e indomable”, señaló.

Westcol “le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

Así fue la lujosa velada de Karina y Westcol en Medellín - crédito Westcol KiCk

Aunque el apoyo entre los dos creadores de contenido fue notable durante la transmisión, internautas destacaron la lujosa velada que le dio Westcol a Karina, pues todo corrió por cuenta del streamer, que quería celebrar los 5 millones de seguidores con García.

Según se vio en las imágenes, la cena contó con un costoso corte de angus beef, laminada en oro de 24 quilates. “Ese oro que está ahí me lo deja para hacerme un arete”, bromeó Westcol, a lo que Karina añadió: “Ay sí, yo quiero una cadena”.

El momento desató las reacciones en redes sociales, donde internautas destacaron la atención de Westcol y lo compararon con los detalles que tenía Altafulla, exnovio de Karina. “Westcol hizo en una noche lo que Altafulla no pudo en 4 meses”, “Altafulla, por eso te dejaron”, “eso es lo que se merece Karina y Westcol lo sabe”, dicen algunas reacciones.

