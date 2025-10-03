Colombia

Disputa por $9 billones de pensiones de trabajadores de alto riesgo enfrenta a Colpensiones y Asofondos: “Son de los trabajadores”

El destino de los aportes de trabajadores con régimen especial genera tensión entre autoridades y administradoras, en medio de interpretaciones legales y preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Andrés Velasco, presidente de Asofondos,
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, le respondió al presidente de Colpensiones, Jaime Dussan por pedir traslado de $9 billones de trabajadores de alto riesgo a esa entidad - crédito @FasecoldaOficia/X

La controversia por el destino de nueve billones de pesos en cotizaciones de trabajadores de alto riesgo ha reavivado el debate sobre el sistema pensional colombiano, enfrentando a Colpensiones y Asofondos en una disputa que involucra tanto la legalidad de los traslados como el impacto fiscal para el Estado.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), sostuvo que “los nueve billones de pesos que quiere el Gobierno son de los trabajadores”, en respuesta a la solicitud formal de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, que exige el traslado de estos recursos al régimen público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La raíz del conflicto se encuentra en la interpretación de la Ley 100 de 1993, que, según Dussán, establece que empleados como bomberos, mineros y guardianes de prisiones no pueden cotizar en fondos privados debido a su régimen especial, el cual les permite acceder a una pensión anticipada bajo condiciones subsidiadas.

“Los fondos privados se quedaron con la gente de alto riesgo. Eso fue una equivocación, una alcahuetería de los gobiernos anteriores. Esta población debe estar en Colpensiones”, afirmó Dussán durante un foro sobre reformas sociales.

Colpensiones exige el traspaso de
Colpensiones exige el traspaso de los recursos al régimen público, mientras Asofondos defiende la decisión de los afiliados - crédito Colpensiones

El presidente de Colpensiones argumentó que la transferencia de estos recursos aliviaría la presión sobre el Presupuesto General de la Nación y fortalecería el Pilar Solidario, mecanismo que financia subsidios para cerca de tres millones de adultos mayores sin pensión.

“Estos recursos deben pasar al Régimen de Prima Media (RPM) porque así lo establece la Ley 100 de 1993”, insistió Dussán al mismo medio.

Desde la perspectiva de Asofondos, la situación es más compleja. Velasco explicó que “son los mismos trabajadores quienes deciden en qué régimen cotizar”, y recordó que en 2003, mediante el Decreto Ley 2090, se otorgó un plazo de tres meses para que quienes ejercían actividades de alto riesgo se trasladaran a Colpensiones.

Colpensiones exige traslado de fondos
Colpensiones exige traslado de fondos de alto riesgo, Asofondos advierte impacto fiscal - crédito Freepik

“Muchos optaron por permanecer en los fondos privados, y el Ministerio de Trabajo en 2004 determinó que, si no hacían el traslado dentro del plazo, los aportes adicionales se consignarían en el fondo en el que estaban afiliados”, detalló el presidente de Asofondos.

El régimen especial de alto riesgo implica que el empleador debe cotizar un 10% adicional a pensiones, lo que eleva el aporte mensual al 26% del salario, frente al 16% habitual. Sin embargo, Velasco advirtió que “en estos casos en los que las pensiones son netamente subsidiadas no es posible producir una rentabilidad que le permita a una persona en un fondo de ahorro individual pensionarse a los 55 años con 700 semanas cotizadas”, según sus declaraciones.

El costo fiscal de los traslados entre regímenes también fue subrayado por el presidente de Asofondos, que afirmó que “los traslados de los trabajadores de un régimen pensional a otro le cuestan al Gobierno cerca de $7 billones al año presupuestalmente”.

Futuro de $9 billones en
Futuro de $9 billones en pensiones de alto riesgo divide a Gobierno y fondos privados - crédito Freepik

Añadió que “este año, no vimos la plata. El presidente (Gustavo Petro) insiste en que sí estaba, pero en el Presupuesto General de la Nación, en las entidades donde tenían que colocarse estos recursos no vimos los suficientes”, según lo expresado a Caracol Radio.

La reforma pensional, según Velasco, solo cubriría $1 billón de esos $7 billones, correspondiente al pago de aportes solidarios de trabajadores con mayores ingresos, mientras que “los otros $6 billones deberán asignarse vía presupuesto”. “La realidad del pilar solidario es que depende del Presupuesto General de la Nación”, enfatizó el presidente de Asofondos en la misma entrevista.

En cuanto al futuro de los trabajadores de alto riesgo, Asofondos propuso que quienes no alcancen los requisitos para pensionarse puedan permanecer en un fondo privado, donde la devolución de saldos podría ser mayor que en Colpensiones debido a la inclusión de rendimientos.

No obstante, el gremio advirtió que aún no es posible determinar si deberán trasladar la totalidad de los $9 billones solicitados, ya que el monto dependerá del número de afiliados que efectivamente hagan el traslado.

El debate continuará en las mesas técnicas acordadas entre el Gobierno y las AFP, donde se buscará identificar a los trabajadores que cumplen los criterios del régimen especial o están cerca de cumplirlos. Mientras tanto, la decisión final sobre el destino de estos recursos sigue en manos de los afiliados, como subrayó Velasco: “La decisión final está en manos de los afiliados”.

Temas Relacionados

Sistema pensionalColpensionesAsofondosAndrés VelascoJaime DussánPensiones en ColombiaPresupuesto General de la NaciónPilar SolidarioColombia-noticias

Más Noticias

Se acaba el Soat de una importante aseguradora: qué pasará con su póliza y cómo evitar problemas con las autoridades

Seguros Bolívar dejará de vender el Soat desde octubre de 2025; quienes ya tengan la póliza seguirán cubiertos, pero al vencer deberán renovarla con otra aseguradora autorizada

Se acaba el Soat de

Video viral revela robo de bicicleta frente a Plaza Claro en Bogotá

Para cometer el hurto, el delincuente zarandea hasta romperla una señal de tránsito a la que estaba asegurado la bicicleta

Infobae

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

La Secretaría de Gobierno, mediante una resolución, confirmó que todo está en regla para la realización de “El Festival Más Contentoso” el próximo 4 de octubre

Concierto de Luis Alfonso en

David Luna publicó una valla para pedirles a Santos y Uribe que dialoguen: “No se amen, pero por el bien de Colombia lo mínimo es hablar”

El precandidato presidencial también publicó un video en el que afirma que ambos exmandatarios deben superar “las heridas del pasado” para concentrarse en los retos del país

David Luna publicó una valla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Luis Alfonso en

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Madre de B King reveló la millonada que le ofrecieron al cantante por su show en México: “Era su sueño desde los 14 años”

Gabriela Tafur preocupa a su seguidores tras sufrir accidente en su rostro mientras estaba en el gimnasio: “Calculé mal”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Pirlo se enfrentó a Westcol por acusarlo de robarle a Blessd, y aseguró que quiere frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Liga de voleibol de Antioquia ordenó el reintegro de deportista trans luego de la decisión de la Corte Constitucional

Luis Díaz ya conoce el balón con el que se jugará el Mundial 2026: así lo captó Bayern Múnich con Trionda

Así es el balón con el que la selección Colombia jugará el Mundial de 2026: deberá tener cuidado con el VAR

La selección Colombia confirmó los convocados para los amistosos ante México y Canadá: novedades en la lista de Néstor Lorenzo